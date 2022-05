Urlaubsguru-Chef: Das ist der beste Tag zum Reisebuchen

Essen. Sandstrand und Meer: Das Reiseportal Urlaubsguru verkauft Urlaubsangebote. Wie funktioniert das Geschäft? Wie findet man das beste Angebot?

Das Reiseportal Urlaubsguru will „die besten Angebote fürs Wunschziel zum besten Preis“ anbieten. Wie geht das? Sucht sich Urlaubsguru die Angebote zusammen? Oder kommen die Reiseanbieter auf das Portal zu? Und wie funktionieren die Algorithmen der Reiseportale?

Diese Fragen stellt Wirtschaftsredakteur Ulf Meinke an Daniel Marx, einem der Gründer und Geschäftsführer des Reiseportals Urlaubsguru. Die Antworten hören Sie im WAZ-Podcast „Die Wirtschaftsreporter“. Die Idee für das Unternehmen entstand vor zehn Jahren auf einem Balkon in Unna. Marx und Co-Gründer Daniel Krahn sprechen von „einem Sommermärchen“.

Wie bucht man den perfekten Urlaub?

Im Podcast beantwortet Daniel Marx auch die Frage, wie und wann man am besten bucht. Spoiler: Es gibt Argumente für den Donnerstag als besten Buchungstag. Was bedeutet das konkret? Und was ist der größte Fehler beim Reisebuchen?

Fünf Fragen an Daniel Marx von Urlaubsguru.de Fünf Fragen an Daniel Marx von Urlaubsguru.de

„Die Wirtschaftsreporter", das sind Stefan Schulte, Ulf Meinke und Frank Meßing. Die drei Journalisten der WAZ berichten seit Jahren über Unternehmen und Wirtschaftsthemen in NRW.