01: Jobwechsel

Ca. 25% der Deutschen haben im ersten Halbjahr diesen Jahres ihren Job gewechselt, das ergaben Umfragen von Trendance bei Arbeitnehmer:innen.

Ca. 25% der Deutschen haben im ersten Halbjahr diesen Jahres (2022) ihren Job gewechselt, das ergaben Umfragen von Trendance bei Arbeitnehmer:innen. Noch mehr Menschen wollen im nächsten oder sogar in den nächsten drei Jahren den Job wechseln.

Und auch, wenn die Gründe für die Wechsel vielfältig sind, überwiegt ein Grund in den Umfragen. Für Robindro scheint der Grund klar und logisch zu sein, Anna jedoch möchte sich damit bis zur letzten Sekunde dieser Folge nicht zufrieden geben. Vor allem in ihrer Generation vermutet sie andere Gründe, als den meist genantesten Grund und sucht in den Umfrageergebnisse, die Robindro mitgebracht hat, weiter nach anderen Möglichkeiten.

Weitere Fragen über die Anna und Robindro sprechen sind:

“Kündigen Menschen eher dem Job oder der Führungskraft?”

“Würden Anna und Robindro mit ihrem Kolleg:innen in die Saune gehen?”

“Wie häufig werden Menschen wohl zukünftig den Job wechseln und wie realitisch sind zukünftig eigentlich Quereinstiege?”

“Worin ist die Bereitschaft der Amerikaner:innen erstmalig größer als die der Deutschen?”

“Wie lange bleiben Menschen durchschnittlich in einem Job?”