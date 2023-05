LIVE Podcast #17: Im Gespräch mit HeyJobs und Siemens über KI im Arbeitsmarkt

In dieser Folge senden die beiden Hosts Anna und Robindro wieder von der Konferenz "Schicht im Schacht" und zeichnen ihren Podcast live auf.

Zu Gast ist Madeline Timmer von HeyJobs und Daniel Mühlbauer von Siemens.

Madeline ist VP Employer Marketing bei HeyJobs und arbeitet schon seit 10 Jahren im Bereich Recruiting und Personalmarketing. Daniel arbeitet im Bereich Digitalisierung von HR und People Management bei der Siemens AG und hat ein großes Faible für das Thema KI.

Das Thema KI ist seit Monaten in aller Munde und nicht mehr von der Hand zu weisen. Wie hat die Nutzung der verschiedenen KI die Arbeitsbereiche von HeyJobs und Siemens beeinflusst?

Daniel berichtet über das Prompten von KI Tools und wie künstliche Intelligenz sein daily business verändert hat. Sie gehen dem Gedanken nach, ob das Prompten in Zukunft auch per Gedanken von Statten gehen wird.

Madeline spricht über die Nutzung von Chat GPT im Bereich Marketing und Recruiting bei HeyJobs und wie ihr Team damit umgeht. Was genau hat es mit den "AI Champions" bei HeyJobs auf sich und wie werden die speziellen Workshops strukturiert und aufgebaut?

Daniel gibt dezidierte Einblicke in das firmeninterne KI Labor und Siemens GPT und die Auswirkung auf Personalgewinnung. Zu Guter Letzt befassen sich die vier mit der Frage, ob Roboter in Zukunft unsere Jobs gänzlich übernehmen werden und die Menschheit in absehbarer Zeit in gewissen Arbeitsbereichen überflüssig wird.

