Berlin Vor knapp fünf Jahren wurde das Passagierflugzeug MH17 über der Ukraine abgeschossen. Ermittler haben nun Haftbefehle ausgesprochen.

Abschuss von Flug MH17 – Erste Haftbefehle ausgestellt

Vier hochrangige prorussische Rebellen werden knapp fünf Jahre nach dem Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 wegen mehrfachen Mordes strafrechtlich verfolgt. Ermittler haben nun die ersten Haftbefehle in dem Fall gegen sie ausgesprochen, wie es am Mittwoch Nieuwegein bei Utrecht hieß.

Drei sind den Angaben zufolge russische Staatsbürger, einer ist Ukrainer. Der Strafprozess gegen die vier Männer wegen 298fachen Mordes solle am 9. März 2020 in den Niederlanden beginnen, erklärte der leitende niederländische Staatsanwalt Fred Westerbeke. „Das ist ein wichtiger Schritt.“

Die Boeing-777 der Malaysia Airlines mit der Flugnummer MH17 war am 17. Juli 2014 über der Ostukraine von einer Luftabwehrrakete des russischen Typs Buk abgeschossen worden. 298 Menschen starben, die meisten waren Niederländer. Am internationalen Ermittlerteam JIT beteiligen sich die Niederlande, Malaysia, die Ukraine, Australien und Belgien.

Ermittlungen im Fall MH17 – Angehörige reagieren positiv

Der Absturzort der Maschine MH17 in der Ukraine. Foto: Maxim Zmeyev / Reuters

Die vier Hauptverdächtigen werden seit Mittwoch mit internationalem Haftbefehl gesucht: Der Kommandant der pro-russischen Rebellen Igor. G., der frühere russische Geheimdienstoffizier Sergej D., Oleg P. ebenfalls ein hoher Offizier bei den Rebellen, sowie Leonid K., ein Kommandant der Rebellen in Donetsk.

Diese vier Männer sollen verantwortlich dafür sein, dass die Luftabwehrrakete aus Russland in die Ostukraine transportiert worden war. Zwei der Verdächtigen sollen sich den Ermittlungen zufolge in Russland aufhalten, ein weiterer Mann sei zuletzt in der Ostukraine gesichtet worden.

Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen, sagte Staatsanwalt Westerbeke. Weitere Haftbefehle wurden nicht ausgeschlossen. Die Angehörigen von Opfern der Katastrophe reagierten positiv. „Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zur Gerechtigkeit“, sagte der Niederländer Hans de Borst.

Russland lehnt Auslieferung von Staatsbürgern ab

Die Ermittler hatten zuvor die Angehörigen über die neuen Erkenntnisse informiert. Bereits vor einem Jahr hatten die Ermittler Beweise veröffentlicht, nach denen die Maschine über der Ostukraine mit einer Luftabwehrrakete des Typs Buk abgeschossen worden war. Das Waffensystem stammte demnach von der 53. Brigade der russischen Armee bei Kursk.

Es war zuvor von Russland in die Ostukraine gebracht und anschließend wieder zurücktransportiert worden. Moskau weist allerdings strikt jede Verantwortung zurück und macht die Ukraine verantwortlich. Es scheint bisher unwahrscheinlich, dass die Verdächtigen auch zum Prozess erscheinen werden. Der Prozess kann in den Niederlanden aber auch in Abwesenheit der Angeklagten stattfinden. Russland lehnt die Auslieferung eigener Staatsbürger ab.

(les/dpa)