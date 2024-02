Berlin Bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus warnt Armin Laschet davor, wie schnell es 1933 mit den Nazis ging. In nur zwei Monaten.

Am Wochenende sind deutschlandweit erneut Hunderttausende gegen Rechtsextremismus und die in Teilen rechtsextreme AfD auf die Straße gegangen. Große Demonstrationen gab es unter anderem in Berlin (150.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer) und Düsseldorf (100.000).

Immerhin 20.000 kamen im deutlich kleineren Aachen (NRW) zusammen. In der Stadt, in der einst schon Karl der Große residierte, nahmen auch mehrere bekannte Politikerinnen und Politiker als Redner an der Kundgebung teil. Unter ihnen Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner (FDP), CDU-Politikerin Julia Klöckner, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der ehemalige NRW-Ministerpräsident und CDU/CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet.

Armin Laschet warnt: Gefahr der AfD nicht kleinreden

Letzterer erinnerte in seiner Rede daran, dass die Errichtung der nationalsozialistischen Terrorherrschaft 1933 nur zwei Monate in Anspruch genommen habe. „Man kann sagen: Naja, so schlimm wird das nicht werden“, so Laschet. Aber das hätten die Menschen 1932 auch gedacht, als die NSDAP bei der letzten freien Wahl vor der Machtergreifung 33 Prozent erreicht habe.

„Und deshalb dürfen Antidemokraten in keine staatlichen Funktionen kommen“, sagte Laschet unter dem Beifall der Demonstranten. „Sie werden sie nutzen, um die Demokratie zu beseitigen und das werden wir nicht zulassen.“

Der schleswig-holsteinische Daniel Günther betonte, dass die AfD auch einmal im schleswig-holsteinischen Landtag vertreten gewesen sei. „Wir Demokratinnen und Demokraten haben zusammengehalten, haben uns untergehakt, haben den Diskurs miteinander geführt, haben ihnen gezeigt, dass eine Demokratie vom Wettstreit der Argumente lebt“, sagte der CDU-Politiker. Das Ergebnis sei gewesen, dass die AfD 2022 aus dem Landtag geflogen sei.

fmg/dpa

