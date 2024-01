In dieser Villa nahe Potsdam soll das Treffen stattgefunden haben.

Geheimtreffen in Potsdam

Geheimtreffen in Potsdam AfD-Politiker und Rechte entwickelten radikalen „Masterplan“

Berlin Hinter verschlossenen Türen diskutieren AfD-Mitglieder offenbar über Abschiebungen, auch Deutscher, in einen „Musterstaat“ in Afrika.

Es geht um einen „Masterplan“ zur Remigration von Millionen. Alle, die nicht „deutsch“ genug seien – darunter auch Staatsbürger mit Migrationshintergrund –, sollen abgeschoben oder durch einen „hohen Anpassungsdruck“ zur Übersiedlung gebracht werden. Das Ziel: Afrika. Dort könne ein „Musterstaat“ für bis zu zwei Millionen Menschen entstehen.

Bei einem Geheimtreffen, das im vergangenen November in der Nähe von Potsdam stattgefunden haben soll, sollen rechte und rechtsextreme Fanatiker über genau solche Pläne diskutiert haben. Unter ihnen, so berichtet das Recherchezentrum „Correctiv“, waren Neonazis, rechte Größen, finanzstarke Unterstützer und – das macht die Sache besonders heikel – vier Mitglieder der AfD und zwei der Werteunion.

Letztere ist ein Verein, der für sich beansprucht, den „konservativen Markenkern“ von CDU und CSU zu vertreten. Die Werteunion machte in den vergangenen Monaten vor allem durch ihren Vorsitzenden Schlagzeilen. Hans-Georg Maaßen, ehemals Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dachte zuletzt laut über die Gründung einer eigenen Partei nach. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt er explizit nicht aus.

Geheimtreffen in Potsdam: Rechtsextremisten, Konservative und AfD-Mitglieder

Bei dem Treffen nahe Potsdam war Maaßen nicht anwesend. Wohl aber, so „Correctiv“, Simone Baum und Michaela Schneider, beide Mitglieder im Vorstand der Werteunion NRW. Sie sollen unter anderem mit den „Identitären“ Martin Sellner, einem bekannten und international vernetzten rechtsextremen Aktivisten aus Österreich, und Mario Müller, mehrfach verurteilter Gewalttäter und aktuell Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wanzel Schmidt, zusammen gekommen sein.

Der rechtsextreme Aktivist Martin Sellner soll bei einem Treffen einen „Masterplan“ zur Remigration von Millionen Menschen vorgestellt haben. Foto: Georg Hochmuth / picture alliance / GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com

Mit vor Ort seien im November auch Roland Hartwig, persönlicher Referent und rechte Hand von AfD-Chefin Alice Weidel, Gerrit Huy, AfD-Bundestagsabgeordnete, und UIrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt, gewesen sein. Die Verbindung zur Spitze der Partei ist damit unbestreitbar. Nahe Potsdam sollen sie über einen „Masterplan“ diskutiert haben – mit einem Vokabular, das an die dunkelsten Zeiten in der deutschen Geschichte erinnert.

Zu dem Treffen eingeladen hatten Gernot Möring, ehemaliger Zahnarzt aus Düsseldorf und seit Langem in der rechtsextremen Szene aktiv, und Hans-Christian Limmer. Der „Hans im Glück“-Gesellschafter sorgt für den finanzstarken Hintergrund – wobei in den Einladungen auch eine „Mindestspende“ von 5000 Euro empfohlen wurde, um Geld für die Umsetzung der Pläne zu sammeln.

„Remigration“: Rechte diskutieren verfassungsfeindliche Pläne

Dass Politik mitunter im Hinterzimmer gemacht wird, ist nicht neu. Abkommen werden geschlossen, Kompromisse ausgehandelt. Auch in einer Demokratie ist das möglich – und, solange demokratische Grundprinzipien geachtet werden, auch legitim. Doch das, was im November nahe Potsdam geplant worden sein soll, geht über alles demokratisch Denkbare weit hinaus.

Im Kern des Treffens stand laut „Correctiv“, das den Ablauf anhand von verschiedenen Quellen und auf Basis von Recherchen vor Ort rekonstruiert hat, ein rechtsextremes Konzept, das die „Remigration“ von Asylsuchenden, Geduldeten und Menschen mit Migrationshintergrund vorsieht. Ihnen solle mitunter die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden. Teilnehmer vom Treffen erklärten, wie genau sie diese Strategie gemeinsam in die Tat umsetzen wollen, sollte die in Teilen rechtsextreme AfD in Regierungsverantwortung gelangen.

Rechtsextremist stellt Pläne vor: Ein „Musterstaat“ in Afrika

Dazu, so Sellner, wolle man „maßgeschneiderte Gesetze“ erlassen, um einen „hohen Anpassungsdruck“ auf Menschen mit Zuwanderungsbiografie zu erzeugen. Denkbar sei ihre Abwanderung in einen „Musterstaat“ in Nordafrika. Auch Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen, könnten dorthin. Ähnliche Pläne hatten bereits die Nationalsozialisten verfolgt, die zeitweise planten, auf Madagaskar Jüdinnen und Juden anzusiedeln.

Die AfD-Abgeordnete Gerrit Huy während einer Rede im Deutschen Bundestag. Foto: Christoph Hardt / IMAGO/Future Image

Während die AfD die Nähe zu solchen Gedanken öffentlich stets von sich weist, zeigten die anwesenden Mitglieder laut „Correctiv“ durchaus Zustimmung. Man müsse in Sachsen-Anhalt dafür sorgen, dass es „für diese Klientel möglichst unattraktiv zu leben“ werde, ergänzte Ulrich Siegmund. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy betonte, sie verfolge das skizzierte Ziel schon länger und habe bei ihrem Parteieintritt selbst schon ein „Remigrationskonzept mitgebracht“. Weidels Referent Hartwig soll gesagt haben, die inhaltlichen Pläne des Treffens in die Partei tragen zu wollen.

Für die AfD kommen die Berichte über die Verstrickung einiger Mitglieder in klar verfassungsfeindliche Bestrebungen zur Unzeit: Wiederholt wurde in den vergangenen Tagen und Wochen über die Möglichkeit eines Verbots der in Teilen rechtsextremen Partei diskutiert. Die Idee eines Verbotsverfahrens könnte nun neuen Aufwind bekommen.

AfD reagiert auf Berichte – und fordert gleichzeitig „Remigration“

Die AfD veröffentlichte am Mittwoch eine Stellungnahme zu dem Bericht und der Teilnahme des persönlichen Referenten von Alice Weidel. Hartwig habe bei dem Treffen „lediglich ein Social-Media-Projekt vorgestellt“, so die Partei. Er habe dort weder politische Strategien erarbeitet noch die Ideen Sellners zur Migrationspolitik „in die Partei getragen“. Von diesen Ideen hätte er zudem im Vorfeld „keine Kenntnis“ gehabt. Auf X, ehemals Twitter, forderte die Partei zeitgleich selbst eine „Remigration“.

Aus der SPD gibt es dennoch scharfe Kritik an der Partei. „Das Vorgehen der AfD erinnert an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte“, sagte Dirk Wiese, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag, unserer Redaktion. Das Geheimtreffen sei „zutiefst verstörend und geschichtsverhöhnend“, hob er hervor. Die Forderungen nach einer „Umvolkung“ seien „ganz klar verfassungswidrig“. Der Fall zeige, „worauf wir schon lange verweisen: Die AfD versteckt unter dem Mantel der Bürgerlichkeit tiefe braune Abgründe“.

