Berlin Alexej Nawalny war seine Familie sehr wichtig. Frau Julija trat bereits in Deutschland auf, Tochter Daria sprach vor dem EU-Parlament.

Am Freitagmittag vermeldete die russische Justiz, dass der 47-jährige Oppositionelle Alexej Nawalny im Gefängnis verstorben ist. Der Kremlkritiker hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.

Seit 2000 war er mit Julija Nawalnaja verheiratet, die eine Wirtschaftswissenschaftlerin ist und als eine der einflussreichsten Frauen Russlands gilt. Im Jahr 2023 nahm sie in München stellvertretend für ihren Mann den Bambi in der Kategorie „Mut“ entgegen. „Es macht mich glücklich, diesen Preis stellvertretend für meinen Mann entgegenzunehmen“, sagte die heute 47-Jährige und fuhr fort: „Noch glücklicher würde es mich machen, wenn er ihn persönlich entgegennehmen könnte. Aber er ist im Gefängnis. Wie viele andere, die Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kritisieren, protestieren oder Kommentare auf Social Media schreiben.“

Nawalnys Tochter Daria trat immer wieder öffentlich auf

Nawalnajas Auftritt sorgte für Standing Ovations und große Emotionen. Bis zuletzt kämpfte sie mit Nawalnys Anwälten für dessen Freilassung. Das Ehepaar hat zudem zwei Kinder: Daria Nawalnaja wurde 2001 geboren, ihr Sohn Zahar Nawalny im Jahr 2008. Insbesondere Nawalnys Tochter Daria trat immer wieder in der Öffentlichkeit auf, unter anderem schrieb sie in einem Gastbeitrag in der britischen „Times“: „Für mich ist Alexej Nawalny nicht nur ein entschlossener, fleißiger und charismatischer Anführer, sondern auch ein lustiger, fürsorglicher und unglaublicher Vater.“

2021 trat Daria vor dem Europäischen Parlament auf und setzte sich im Auftrag ihres Vaters für eine differenzierte Wahrnehmung Russlands ein: „Niemand darf es wagen, Russland mit Putins Regime gleichzusetzen. Russland ist ein Teil von Europa.“

