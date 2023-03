Drei Tage und kein Ende: Die Marathon-Sitzung der Ampel

Berlin. Am frühen Dienstagabend gibt es noch kein Ergebnis des Koalitionsausschusses. Bundeskanzler Scholz gibt sich trotzdem optimistisch.

Da war es wieder, das „Deutschlandtempo“: Natürlich, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, als er im Rahmen des Staatsbesuchs des kenianischen Präsidenten William Samoei Ruto vor die Kameras trat, natürlich gehe es bei den Gesprächen im Koalitionsausschuss auch um das „Deutschlandtempo“, um Beschleunigung nicht nur beim Energie-Ausbau, sondern auch bei Investitionen in der Industrie und in die Infrastruktur.

Seit dem rasanten Ausbau der LNG-Infrastruktur gehört das Deutschlandtempo fest zum Ampel-Vokabular. Doch ausgerechnet von Tempo war bei den Gesprächen in diesem Koalitionsausschuss nichts zu spüren. Als Scholz am frühen Abend sprach, hatten SPD, Grüne und FDP die 24-Stunde-Marke ihrer Debatten längst hinter sich gelassen, irgendwann am frühen Nachmittag. Begonnen hatte das Treffen schon am Sonntagabend. Nach einer Nachtsitzung bis zum Montagnachmittag und den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen hatte man sich am Dienstagmorgen erneut zusammengesetzt.

Die verbissenen Krisensitzungen gehören fest zum Ampel-Repertoire

Doch vorzuweisen hatten die Koalitionäre für diese Marathon-Beratungen wenig. Am Dienstagabend gab es immer noch kein Ergebnis der Gespräche. Die verbissenen Krisensitzungen, die die Ampel-Koalition doch ursprünglich unbedingt vermeiden wollte, sie gehören inzwischen zum Standardrepertoire dieser Bundesregierung.

Immerhin das vereinbarte Stillschweigen über Interna konnten die Parteien größtenteils wahren. Nach außen drang über den Tag hinweg wenig. Gab es am Montag noch einigermaßen optimistische Wortmeldungen vom Regierungssprecher und – per Twitter – auch einen müden, aber gut gelaunten Einwurf von Finanzminister Christian Lindner, wurde es auch auf den digitalen Kanälen am Dienstag fast völlig still. Am Morgen noch optimistisch getroffene Vorhersagen, man werde sich vor Beginn der Fraktionssitzungen am Nachmittag einigen, erwiesen sich als falsch.

Das Knäuel aus Streitigkeiten, über das sich Kabinettsmitglieder, Partei- und Fraktionsvorsitzende der drei Parteien den dritten Tag in Folge beugten, war in den vergangenen Wochen in zig kleinen und größeren Auseinandersetzungen immer fester verknotet worden. Durch die vielen Detailfragen – von Regeln für Infrastrukturplanung über die Frage, welche Heizung unter welchen Bedingungen wie lang eingebaut werden darf – zieht sich längst die Frage nach den großen Linien dieser Koalition, vor allem im Klimaschutz. Wie schnell können Emissionen eingespart werden, etwa im großen Problemsektor Verkehr, und wie will man umgehen mit den gesetzlichen Verpflichtungen, die die letzte Regierung im Klimaschutzgesetz festgelegt hat? Fragen, bei den die Koalitionspartner erkennbar weit auseinanderliegen.

Das Bild der „Fortschrittskoalition“ ist kaputt

Immer offener waren diese Konflikte zuletzt zutage getreten. Das zu Beginn der Legislatur gezeichnete Bild der Fortschrittskoalition hatte im vergangenen Jahr schon einige tiefe Kratzer bekommen, die ersten Monaten von 2023 aber, mit dem kompletten Ampel-internen Stillstand bei vielen Themen, hatten es komplett zerspringen lassen.

Die Opposition zeichnet die Lage der Regierung und des Landes am Dienstag in düsteren Farben: „Man muss es mittlerweile so sagen“, sagte CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag mit ernstem Gesichtsausdruck und staatstragendem Gestus, „wir haben ganz offensichtlich in Deutschland eine Regierungskrise“. Die Bundesregierung einige sich in den wesentlichen Fragen der deutschen Politik nicht mehr, sie habe in den letzten Tagen und Wochen permanent gestritten. Und der Bundeskanzler? Der habe „streckenweise wie ein Unbeteiligter am Spielfeldrand gestanden und so getan als ob er mit der ganzen Sache nichts zu tun hat“. CSU-Landesgruppen Alexander Dobrindt sekundierte, der „XXL-Koalitionsausschuss der Ampel“ sei „zu groß, zu langsam, und schlicht zu müde“.

Links-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali sagte, es sei „schon ein erbärmliches Bild, das die Bundesregierung hier abgibt“, sagte Mohamed Ali. Dass sich die Koalitionspartner tagelang einschlössen, sei ein „verantwortungsloses Getue“.

„Führungsschwäche“: Kretschmann kritisiert Olaf Scholz

Doch es ist nicht nur die Opposition, die sich zunehmend frustriert zeigt vom Verhandlungstempo innerhalb der Koalition: „Die Ampel könnte auch besser regieren, als sie es tut“, bilanzierter Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag trocken. Die Kritik des Grünen-Politikers konzentrierte sich dabei vor allem auf einen Mann: Bundeskanzler Olaf Scholz. „19-Stunden-Sitzungen zu machen, finde ich schon ein Zeichen von Führungsschwäche des Kanzlers.“ Von sowas sei die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg weit entfernt.

Der so kritisierte zeigte sich trotz der überlangen Sitzung am Dienstag aber gut gelaunt. Die Hauptfragen seien längst gelöst, sagte Scholz bei seinem Statement am frühen Abend, es gehe aber noch um viele Details, „die natürlich auch zu einem guten Gesamtwerk passen sollen“.

Die Beratungen, ließ der Kanzler durchblicken, dauerten auch deshalb so lange, weil es eben um Grundsätzliches gehe – um „die Modernisierung unseres Landes im 21. Jahrhundert angesichts unglaublicher Herausforderungen“ in der Welt, um Digitalisierung ebenso wie Klimaschutz.

„Deswegen ist die Mühe sinnvoll“, erklärte Scholz weiter, während parallel die Verhandler von SPD, Grünen und FDP noch immer zusammensaßen. „Es wird sich gelohnt haben.“ Er jedenfalls sei „sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da ein wirklich großes Werkstück zustande bringen“. Wenn auch nicht unbedingt im neuen Deutschlandtempo.

