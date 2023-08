Berlin SPD, Grüne und FDP regieren seit Dezember. Dem Kabinett der Ampel-Koalition gehören viele neue Gesichter an. Das sind die Minister.

Olaf Scholz und seine Ministerinnen und Minister regieren seit Dezember

Dem Kabinett der Bundesregierung gehören viele neue, aber auch bekannte Gesichter an

Lesen Sie hier, wer die Ministerinnen und Minister der Ampel-Koalition sind und wofür sie stehen

Etwas mehr als zwei Monate nach der Bundestagswahl hat die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP die Regierungsgeschäfte übernommen. Der Koalitionsvertrag wurde Anfang Dezember unterzeichnet, wenige Tage später wurde Olaf Scholz als neuer Bundeskanzler gewählt und vereidigt. Seinem Kabinett gehören 16 Ministerinnen und Minister an.

Wer sind die Köpfe der Bundesregierung? Ein Überblick über das Bundeskabinett.

Bundeskanzler: Olaf Scholz (SPD)

Für ihn ist es die Krönung einer Politkarriere mit vielen Aufs und einigen Abs. Abgeordneter, Innensenator, SPD-Generalsekretär, Arbeitsminister, Regierungschef in Hamburg, Finanzminister und Vizekanzler. Mehr Politikerfahrung passt kaum in 63 Lebensjahre.

Olaf Scholz ist verlässlich, stand sogar treu zur SPD, als die ihn als Chef nicht mehr wollte. Über das Etikett "Scholzomat" kann er nur noch schlumpfig grinsen. Sein Lebensmotto "An die Arbeit!" wird ihm im anstrengendsten politischen Amt helfen. Scholz kennt als Merkels langjähriger Vize die Wichtigen der Welt und hat in Ehefrau Britta Ernst (Brandenburgs Bildungsministerin) die verschwiegenste persönliche Beraterin.

Rückendeckung erhielt er zuletzt auch von seinen Koalitionsfreunden. Erstmals in der Geschichte blockierten SPD, Grüne und FDP einen Untersuchungsausschuss, der eine mögliche Verwicklung von Olaf Scholz in die Steueraffäre der Warburg-Bank klären sollte. Scholz will nur zwei Dinge mit ins Kanzleramt nehmen: seine geliebte alte Leder-Aktentasche und die Lesebrille.

“Nun machen wir uns an die Arbeit“, kommentierte Olaf Scholz die Zustimmung der Delegierten zum Koalitionsvertrag. Foto: Michael Kappeler / dpa

Ampel-Posten in der Übersicht: Diese Minister stellt die SPD

Die SPD wurde stärkste Kraft bei der Bundestagswahl. Das spiegelt sich auch im Ampel-Kabinett wider. Neben dem Bundeskanzler erhielt die Partei gemäß der Einigung mit Grünen und FDP sechs Ministerien sowie den Posten des Kanzleramtschefs – und damit die meisten Ressorts unter den Ampel-Partnern.

Die SPD hat folgende Ministerien besetzt:

Arbeit und Soziales

Gesundheit

Inneres

Verteidigung

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bau- und Wohnministerium

Leitung des Kanzleramts/Ministerin oder einem Minister für besondere Aufgaben

Bauen und Wohnen: Klara Geywitz (SPD)

Einer breiten Öffentlichkeit wurde die 45-jährige Klara Geywitz bekannt als Olaf Scholz vergeblich mit ihr die Doppelspitze der SPD bilden wollte. Die 45-jährige Mutter dreier Kinder hat das hundertprozentige Vertrauen des Chefs und wohnt wie Scholz in Brandenburgs Hauptstadt Potsdam.

Die Politikwissenschaftlerin ist pragmatisch, überzeugte Feministin und vertritt in der SPD auch unbequeme Positionen. Ihr Partner ist der Journalist Ulrich Deupmann, der schon Redenschreiber für den damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier war.

Klara Geywitz (SPD) wird neue Bauministerin. Foto: Michael Kappeler / dpa

Arbeit und Soziales: Hubertus Heil (SPD)

Wer fleißig ist, darf bleiben – nach diesem Motto ist "Hubi", wie ihn alte Freund nennen, weiter das soziale Gewissen der Regierung. Politikwissenschaftler Heil weiß, was Arbeit heißt. Schon als Schüler wusch er Teller bei Mövenpick und half beim Abladen von Lkw. Auch sozialen Abstieg kennt der 49-Jährige, der in Hildesheim geboren wurde. Als sein Vater die Familie plötzlich verließ, fand sich der Sechsjährige als Schlüsselkind in einer Hochhaussiedlung wieder.

Für Scholz ist Heil, der mit Vornamen eigentlich Wolfgang-Hubertus heißt, eine extrem wichtige Säule im Kabinett. Im Arbeitsressort muss er die Parteibasis mit arbeitnehmerfreundlicher Politik bei Laune zu halten. Beim neuen Mindestlohn in Höhe von zwölf Euro war Heil die treibende Kraft. Dabei hilft dem zweifachen Familienvater lange SPD-Erfahrung seit Juso-Jahren. Heil ist mit der Rechtsanwältin Solveig Orlowski verheiratet.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Foyer des Bundesarbeitsministeriums in Berlin. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Verteidigung: Boris Pistorius (SPD)

Der Osnabrücker Rechtsanwalt leitete das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, bevor er nach dem Rücktritt von Christine Lambrecht das Verteidigungsressort übernahm. In einer Zeit, in der das Amt durch den Krieg in der Ukraine extrem wichtig geworden war. Boris Pistorius schlägt sich bisher wacker und erhält vor allem für seine Entschlossenheit viel Zuspruch. So berief Pistorius Carsten Breuer zum Generalinspekteur der Bundeswehr und versetzte dessen Vorgänger Eberhard Zorn, der bereits unter Pistorius' Vorgängerin Ursula von der Leyen gedient hatte, in den einstweiligen Ruhestand.

Vielleicht kommt der Jurist aber auch deshalb so gut an, weil er so sympathisch wirkt. Ein Mann über 60, die Augen braun, der Blick warm. Dazu ein Witwer, der den Tod seiner Frau Doris Schröder-Köpf, der Ex-Frau von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, schmerzlich miterlebt hat.

Boris Pistorius ist ein deutscher Politiker und seit dem 19. Januar 2023 Bundesminister der Verteidigung. Foto: Anne Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Gesundheit: Karl Lauterbach (SPD)

Er hatte es auf den letzten Drücker geschafft: Der Epidemiologe mit Harvard-Abschluss darf sich doch noch um sein größtes Kompetenzfeld kümmern: Die Gesundheitspolitik. Mit Karl Lauterbach sitzt einer der derzeit bekanntesten politischen Köpfe im Kabinett. Der Kölner mit dem rheinischen Singsang ist Dauergast in den Talkshows und hat es gegen ursprünglichen Widerstand von Scholz ins Kabinett geschafft.

Lauterbach war nicht gesetzt, weil er als schwer steuerbar gilt. Am Ende war die Forderung nach maximaler Kompetenz im Amt aber zu laut. Der 58-Jährige hat viele Fans aber auch militante Gegner – weshalb er als Abgeordneter häufig Personenschutz brauchte. Lauterbach ist geschieden und Vater von fünf Kindern aus zwei Beziehungen.

Karl Lauterbach wird neuer Bundesgesundheitsminister. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Innen: Nancy Faeser (SPD)

Ihren Namen mussten selbst erfahrene Politik-Kenner googeln. Dabei ist die 51-Jährige Nancy Faeser schon lange zumindest in der hessischen Landespolitik bekannt, seit 2019 auch als Landesvorsitzende der SPD. Der Rechtsanwältin und Mutter eines Sohnes wurde mit der inneren Sicherheit das sensibelste Feld übertragen: Sie muss u.a. mit Bundespolizei, Grenzschutz und THW für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen.

Ähnlich wie Verteidigung gilt der Chefsessel im Innenressort als Schleudersitz. Erfahrung mit Themen der inneren Sicherheit hat Faeser u.a. als Vorsitzende der Parlamentarischen Kontrollkommission in Hessen gesammelt. Wie Politik funktioniert bekam sie schon als Kind mit. Faesers Vater war Bürgermeister ihrer Heimatgemeinde Schwalbach.

Nancy Faeser (SPD), designierte Bundesministerin des Innern, ist in Hessen eine anerkannte Juristin und Expertin für innere Sicherheit. Foto: Michael Kappeler / dpa

Entwicklung: Svenja Schulze (SPD)

Die bisherige Umweltministerin sattelte um und kümmert sich für die SPD nun um das Thema Entwicklungshilfe. Die 53-Jährige ist eigentlich Umweltpolitikerin, kann in diesem Amt nun den weltweiten Kampf gegen Klimawandel unterstützen. Sie ist ehrgeizig, Durchsetzungskraft hat sie als Schülerin beim Unterwasserrugby gelernt ("Ist auch nicht brutaler als Politik"). In NRW hat die gebürtige Neusserin als Wissenschaftsministerin die Hochschulgebühren abgeschafft. Mit ihrem Mann lebt Schulze neben der Zeit in Berlin in im Radfahrerparadies Münster.

Svenja Schulze kümmert sich künftig um das Thema Entwicklungshilfe. Foto: Reto Klar

Kanzleramt: Wolfgang Schmidt (SPD)

Der Hamburger Wolfgang Schmidt ist der engste Vertraute des Kanzlers, daher war diese Berufung keine Überraschung. Schmidt ist seit 2002 ununterbrochen an der Seite von Olaf Scholz – vom Referenten bis zum Staatssekretär. Der Jurist hat seine Karriere konsequent mit dem Aufstieg des Chefs verbunden und ist jetzt am Ziel.

Schmidt hat eine dreifache Mission: 1. Die reibungslose Organisation der Macht. 2. Wie ein politischer Bodyguard alle Pfeile vom Chef ablenken. 3. Die Abstoßungskräfte der Ampelpartner unter Kontrolle bringen. Was Schmidt hilft, sind die exzellente Vernetzung in den Medien und das bedingungslose Vertrauen des Chefs. Der 51-Jährige ist mit einer Mexikanerin verheiratet und hat zwei Kinder.

Wolfgang Schmidt (SPD) war zuletzt Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Ampel-Minister der FDP im Überblick: Lindner ist neuer Finanzminister

Vier Ministerien hat die FDP in der neuen Regierung übertragen bekommen

Finanzen

Justiz

Bildung

Verkehr und Digitales

Die Freien Demokraten konnten damit ihre Kernthemen aus dem Wahlkampf besetzen – die liberale Steuerpolitik, die digitale Modernisierung des Landes, die Durchsetzung von Bürgerrechten und mehr bundesstaatliches Engagement in der Bildungspolitik. Anders als SPD und Grüne legten sich die Liberalen bereits früh auf Namen fest.

Finanzen: Christian Lindner (FDP)

Der 42-Jährige gebürtige Wuppertaler ist mit dem Posten des Finanzministers auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Christian Lindner ist machtbewusst, ein gewiefter Taktiker und guter Redner. Politisch hat sich der studierte Politikwissenschaftler regelmäßig neu erfunden. Mit 18 Jahren verweigerte er den Wehrdienst, war als "Zivi" Hausmeister. Später bewarb er sich als Reserveoffizier bei der Bundeswehr.

Vor vier Jahren lehnte er die Bildung einer schwarz-gelb-grünen Regierung noch ab ("Lieber nicht regieren als falsch regieren") jetzt regiert er in der Ampel-Koalition mit. Seine schwerste politische Krise war die umstrittene Wahl des FDP-Abgeordneten Thomas Kemmerich mit AfD-Stimmen zum Regierungschef von Thüringen.

Lindner ist mit der RTL-Korrespondentin Franca Lehfeldt verlobt. Er ist katholisch getauft, aber nach seinem 18. Geburtstag aus der Kirche ausgetreten. Seine privaten Leidenschaften sind die Jagd, Borussia Dortmund und die Handwäsche seines luftgekühlten Porsche 911.

FDP-Chef Christian Lindner spricht beim digitalen Parteitag. Foto: Michael Kappeler/dpa

Justiz: Marco Buschmann (FDP)

Wenn Christian Lindner das Gesicht der FDP ist, dann ist Marco Buschmann das Gehirn. Der Jugendfreund des FDP-Chefs ist in Gelsenkirchen geboren, lebte dort als Kind auf 70 Quadratmetern in einer fünfköpfigen Familie plus kranker Großmutter. Als Gymnasiast schaffte er ein Einser-Abi und promovierte nach dem zweiten juristischen Staatsexamen mit "summa cum laude". Das FDP-Wahlprogramm, mit dem die Liberalen überzeugten, stammt zu großen Teilen aus seiner Feder.

Der 44-Jährige kämpfte politisch u.a. gegen Netzsperren und die sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Wenn die Termine es zulassen, liest er jede Woche beim Gang ins Büro ein Buch. Zur Zerstreuung komponiert Buschmann Synthesizer-Hymnen. Eigene Tracks veröffentlicht er als "MBsounds", verfremdet mit verspiegelter Pilotenbrille auf soundcloud.

Marco Buschmann ist der künftige Bundesjustizminister. Foto: Jonas Güttler / picture alliance/dpa

Verkehr und Digitales: Volker Wissing (FDP)

Sein Ticket in das Kabinett war die erfolgreiche Rolle als Generalsekretär der FDP. Der in Landau (Pfalz) geborene Jurist Volker Wissing hat als Ex-Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz gleichzeitig Erfahrung mit dem Regieren und der SPD. Politisch steht er als liberaler Finanz-Experte für weniger Staat beim Griff in die Taschen der Bürger.

Wissing ist Weinliebhaber und kennt sich exzellent in den Weinbergen und Kellern des Familienweingutes aus. Jahrelang spielte der 51-Jährige bei Gottesdiensten als Organist die Kirchenorgel. Wissing ist verheiratet und hat eine Tochter.

Volker Wissing arbeitete auch auf dem elterlichen Weingut. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Bildung: Bettina Stark-Watzinger (FDP)

Die Volkswirtin muss in diesem Ressort die unzähligen Bildungsversprechen der FDP einlösen. Daher wird Christian Lindner ein besonderes Auge auf Bettina Stark-Watzinger haben. Die 53-Jährige will nicht weniger als eine "Bildungsrevolution" starten, die die Lehrerinnen und Lehrer von Verwaltungsvorgaben befreit und konsequente Digitalisierung in die Klassenzimmer bringt. Dabei sagt die FDP-Frau dem Bildungsföderalismus den Kampf an, der ihrer Meinung nach für bildungspolitischen Stillstand steht.

Die 53-Jährige – selbst Mutter von zwei erwachsenen Töchtern - stammt aus einer Handwerker-Familie im Taunus und ist beim Thema Bildung auch durch ihre Mutter geprägt. Ihr hatte die Familie als junge Frau den Wunschberuf Architektin versagt.

FDP-Politikerin Bettina Stark-Watzinger soll die neue Bildungsministerin werden. Foto: IMAGO / photothek

Grüne Ministerien: Super-Ministerium für Habeck, Außenpolitik für Baerbock

Die Grünen führen im Kabinett von Olaf Scholz fünf Ministerien. Diese Ressorts werden von Politikern und Politikerinnen der Parteibesetzt:

Außenministerium

Wirtschaft und Klimaschutz

Ernährung und Landwirtschaft

Umweltministerium

Familienministerium

sowie das Staatsministeramt für Kultur und Medien.

Familie und Frauen: Lisa Paus (Grüne)

Im Kabinett Scholz hatte den Posten als Familienministerin zunächst Anne Spiegel inne. Wegen eines Skandals um einen längeren Familienurlaub kurz nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz trat sie aber im April 2022 zurück. Ihr Ministeramt übernahm daraufhin Lisa Paus.

Paus ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags und eigentlich Expertin in den Bereichen Finanz- und Steuerpolitik. Vor ihrer bundespolitischen Karriere war sie zehn Jahre Teil des Berliner Abgeordnetenhauses. Die Anfrage, ob sie das Ministerium führen wolle, kam für sie nach eigenen Angaben überraschend.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne)

Auswärtiges Amt: Annalena Baerbock (Grüne)

Sie träumte zwar vom Kanzleramt, ist dann aber im Außenministerium sehr weich gelandet. Jetzt kommt die Bewährungsprobe für die Parteivorsitzende Annalena Baerbock: Das Auswärtige Amt ist berüchtigt für das elitäre Standesdünkel der beamteten Topdiplomaten. Hier braucht die Doktorandin des Völkerrechts und zweifache Mutter das große Selbstbewusstsein und die Kampfeslust, mit der sie an die Parteispitze der Grünen kam.

Baerbock will die "Friedensrolle" Europas in der Welt stärken, ist für einen Abzug der US-amerikanischen Atomwaffen von deutschem Boden und spricht sich für mehr Härte gegen China – beispielsweise durch gezielte Importverbote – aus.

Die Hannoveranerin ist die erste Frau im Amt und mit 40 Jahren auch die Jüngste. Jetzt kann sie auf internationalem Parkett und in Krisensituationen zeigen, ob sie wirklich das Zeug zur Kanzlerin hat. Der oft kritisierte Lebenslauf ist jedenfalls um eine maximal repräsentative Station reicher.

Lächelnd und mit klarer Kante: die künftige Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Foto: Reto Klar

Wirtschaft & Klimaschutz: Robert Habeck (Grüne)

Er ließ Parteifreundin "Annalena" schweren Herzens den Vortritt ("Nichts wollte ich mehr, als dieser Republik als Kanzler zu dienen") und ist jetzt "Mister Klima" im Kabinett. Zudem übernimmt er den Posten des Vizekanzlers. Eigentlich wäre Robert Habeck lieber im Bundesfinanzministerium Herr des Geldes geworden. Der 52-jährige Lübecker hat echte Regierungserfahrung, war schon Kieler Vize-Ministerpräsident unter Torsten Albig (SPD) und Daniel Günther (CDU).

Der promovierte Philosoph provozierte noch 2010 in seinem Buch "Patriotismus – Ein linkes Plädoyer" mit dem Satz: "Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht". Das hat sich offensichtlich geändert. 2019 bekannte er in einem Interview: "Heute würde ich das so nicht mehr schreiben".

Im Grünen-Duo Baerbock/Habeck gilt er seit dem missglückten Wahlkampf als der Stärkere. Habeck ist überzeugter Vegetarier und erregte Aufsehen als er Veröffentlichungen über sein Äußeres beklagte: "Das hat genervt und war irritierend. Bei Frauen würde man das sexistische Zuschreibungen nennen". Habeck, der fließend dänisch spricht, ist mit der Schriftstellerin Andrea Paluch verheiratet und hat mit ihr vier erwachsene Söhne.

Robert Habeck ist Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Landwirtschaft: Cem Özdemir (Grüne)

Ausgerechnet ein Vegetarier wird sich nun um Themen wie Schweinemast und Kükenschreddern kümmern. Özdemir, gelernter Erzieher und Sozialpädagoge, ist ein erfahrener Außenpolitiker und träumte immer vom Auswärtigen Amt. Er steht für die Realo-Grünen und wurde von diesen mit der Brechstange ins Kabinett gedrückt. Seine Erfahrung sowohl in Deutschland als auch auf internationaler Ebene im Europaparlament wird ihm auf ungewohntem Terrain helfen.

Der 55-Jährige ist ein Paradebeispiel für geglückte Integration. Er wuchs als Kind türkischer Gastarbeiter in Urach bei Stuttgart auf, ist VfB-Fan und kann besser schwäbeln als Günter Oettinger. Özdemir sieht sich als "säkularen Muslim", ist mit einer aus Argentinien stammenden Journalistin verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder.

Cem Özdemir wäre der erste Bundesminister mit türkischem Migrationshintergrund. Foto: dpa

Umwelt: Steffi Lemke (Grüne)

Die 53-Jährige ist Gründungsmitglied der Grünen im Osten und kam u.a. wegen der verheerenden Umweltzerstörung der DDR in die Politik. Als gelernte Melkerin und studierte Diplom-Agraringenieurin ist sie wirklich vom Fach. Lemke ist mit fünf Legislaturperioden eine erfahrene Parlamentarierin mit dem Schwerpunkt Verbraucher- und Umweltschutz. Als leidenschaftliche Paddlerin kämpft sie für besseren Gewässerschutz. Die Grünenpolitikerin findet Entspannung in der Meditation, lebt in der Bauhausstadt Dessau und hat ein Kind.

Wird das Umweltministerium leiten: Steffi Lemke (Grüne) Foto: Jens Krick / picture alliance / Flashpic

(fmg)

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik