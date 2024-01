In NRW nahmen 2023 insgesamt 112 neue Windräder den Betrieb auf.

Windkraft Ausbau nimmt wieder Fahrt auf: 112 neue Windräder in NRW

Düsseldorf Der größte Leistungszuwachs seit 2017: Der Ausbau der Windenergie hat NRW 2023 ein Plus von 409 Megawatt eingebracht. Folgt nun der Aufschwung?

Der Ausbau der Windstrom-Kapazitäten in Nordrhein-Westfalen hält an: 2023 wurden laut Branchenverband LEE nach vorläufigen Zahlen 112 neue Windräder mit einer Leistung von 517 Megawatt in Betrieb genommen. Weil gleichzeitig auch alte Anlagen abgebaut wurden, lag der Netto-Zuwachs bei 409 Megawatt. Dieser Wert ist der höchste seit 2017, als unter dem Strich 854 Megawatt hinzukamen.

„Der Windenergieausbau im Land hat nach der politisch-administrativen Flaute in den Vorjahren 2023 tatsächlich begonnen, Fahrt aufzunehmen“, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes Erneuerbare Energien, Hans-Josef Vogel, am Mittwoch in Düsseldorf. Das Tempo müsse allerdings weiter gesteigert werden, damit die Landesregierung ihre eigenen Ziele erreiche. Vogel verwies auf den Koalitionsvertrag, der für diese Legislaturperiode den Betriebsbeginn von mindestens 1000 neuen Windenergieanlagen vorsieht, also rund 200 Anlagen pro Jahr.

Branchenverband LEE erwartet noch mehr Wachstum in den nächsten Jahren

Um den Windenergieausbau weiter voranzutreiben, fordert der Verband unter anderem einen Bürokratieabbau insbesondere bei der Genehmigung neuer Anlagen. „Dabei muss die Devise weniger, einfacher und digitaler gelten“, erklärte Vogel. So müsse es etwa für die Bauphase der neuen Windenergieanlagen unverzügliche Transportgenehmigungen geben. Vorbild seien die Niederlande, wo die zuständigen Behörden ihre Zustimmung innerhalb von 15 Arbeitstagen erteilten. „Was in den Niederlanden heute schon Standard ist, sollte auch in Deutschland möglich sein.“

Für die kommenden Jahre geht der LEE NRW von einem größeren Plus beim Windenergieausbau aus. So seien allein 2023 in NRW Genehmigungen für mehr als 1700 Megawatt Windenergie-Leistung erteilt worden. (dpa)

