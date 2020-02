Breite Landtagsmehrheit schließt Zusammenarbeit mit AfD aus

Im Düsseldorfer Landtag geht es am Donnerstag um die Auswirkungen der Thüringen-Wahl für NRW.

Düsseldorf. Die Wahl in Thüringen hat bundesweit für viele Diskussionen in der Politik gesorgt. Der Düsseldorfer Landtag spricht nun über die Folgen für NRW.

Der CDU-Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag, Bodo Löttgen, hat eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen. „Es gab sie nicht, es gibt sie nicht, und es wird sie nicht geben“, sagte Löttgen am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag. Wer die CDU wähle, könne in NRW auch in Zukunft „sicher sein, dass diese Stimme nicht für eine Akzeptanz oder Zusammenarbeit mit Feinden der Demokratie missbraucht wird“.

In einer Aktuellen Stunde debattierte der Landtag über die Folgen des Wahl-Debakels in Thüringen. Auch Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP appellierten an die Gemeinschaft der Demokraten, klare Kante gegen Rechts zu zeigen und schlossen jegliche Zusammenarbeit mit der AfD aus.

AfD-Fraktionschef wirft anderen Parteien „Autosuggestion“ vor

AfD-Fraktionschef Markus Wagner warf den bürgerlichen Parteien dagegen „Autosuggestion“ in Folge schwindenden Wählerrückhalts vor: „Die untergehende Klasse macht einfach weiter und verschärft ihre hysterischen Beschimpfungen.“ Deutschland müsse nicht vor dem Faschismus gerettet werden. „Das Ganze ist eine Illusion.“

Bei der thüringischen Landtagswahl war der FDP-Abgeordnete Thomas Kemmerich Anfang Februar im 3. Wahlgang überraschend mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Nach einer breiten öffentlichen Empörungswelle hatte er schon einen Tag später seinen Rücktritt ankündigen müssen, ist seitdem aber noch geschäftsführend im Amt.

SPD im Düsseldorfer Landtag fordert klare Kante gegen Rechts

Die SPD-Opposition im Düsseldorfer Landtag befürchtet, dass die AfD auch bei den Kommunalwahlen in NRW im September aus taktischen Gründen CDU-Kandidaten in Stichwahlen unterstützen wird und forderte vor der Landtagssitzung „klare Kante gegen Rechts“.

Nach der Thüringen-Wahl hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rücktritt vom Parteiamt angekündigt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gilt als einer der aussichtsreichsten Nachfolger und Anwärter auf die Kanzlerkandidatur. Es wird erwartet, dass die Opposition ihn auffordern wird, sich zu seinen Absichten zu erklären. (dpa)