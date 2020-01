Berlin/London. Für viele ist es ein Trauerspiel, jetzt wird es wahr: Großbritannien tritt am Freitag aus der EU aus. Alle Entwicklungen im News-Blog.

Der Brexit wird Realität: Was vor einigen Monaten noch relativ unwahrscheinlich schien, hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson nach dem Wahlsieg der Tories doch noch rasch über die Bühne gebracht. Am kommenden Freitag, 31. Januar 2020, tritt das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union aus.

Der historische Schritt – noch nie zuvor hat ein Land die EU verlassen – beginnt schon zwei Tage vorher: Am Mittwochabend will das Europaparlament das Austrittsabkommen mit Großbritannien ratifizieren. Großbritannien wagt den Brexit: Die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 29. Januar: Brexit – Europaparlament will Austrittsvertrag ratifizieren

13.25 Uhr: Der Brexit-Wegbereiter Nigel Farage will weiter an der Zerstörung der EU arbeiten. „Ich bin vollständig gegen die Europäische Union in ihrer jetzigen Form, ich will, dass sie abgerissen wird“, sagte der britische EU-Abgeordnete am Mittwoch in Brüssel. Nach dem Brexit sei sein Ziel, „dass Europa die EU verlässt“. Als nächste Austrittskandidaten könne er sich Dänemark, Polen und Italien vorstellen.

12.38 Uhr: Zwei Tage vor dem Brexit will das Europaparlament am Mittwoch gegen 18 Uhr das Austrittsabkommen mit Großbritannien ratifizieren. Es gilt als sicher, dass der mehr als 500 Seiten starke Vertrag eine Mehrheit findet.

Das Abkommen stellt sicher, dass der EU-Austritt der Briten am 31. Januar um Mitternacht geregelt vonstatten gehen kann. Vorher müssen auch die 27 bleibenden EU-Staaten noch einmal zustimmen. Auch das gilt als Formsache.

Wichtigster Punkt des Abkommens ist eine geplante Übergangsfrist bis zum Jahresende, in der sich im Alltag zunächst nichts ändert. Großbritannien bleibt in der Zeit wie bisher Teil des EU-Binnenmarkts und der Zollunion, beim Reisen oder auch im Warenverkehr ändert sich nichts. In der Frist soll ausgehandelt werden, wie es ab kommendem Jahr weitergeht.

In einem Interview mit unserer Redaktion hat der EU-Parlamentspräsident David Sassoli den Briten eine klare Ansage gemacht.

10.35 Uhr: Der Brexit ist ein wirklich kompliziertes Thema. Was am Freitag passiert – und was (absehbar) danach – wird in den wichtigsten Fragen und Antworten hier erklärt: Der Brexit kommt: Was bedeutet das für Deutsche?

10.05 Uhr: Vor der Abstimmung des EU-Parlaments über den Brexit-Vertrag hat die britische Regierung ihre Ratifizierungsurkunde in Brüssel hinterlegt. Der Botschafter Großbritanniens bei der EU, Tim Barrow, übergab am Mittwochmorgen das Dokument im Rat der Mitgliedstaaten. „Dieser Schritt garantiert, dass das Vereinigte Königreich seine rechtlichen Verpflichtungen mit Blick auf unseren Austritt aus der EU erfüllt hat“, erklärte die britische EU-Vertretung auf Twitter.

Erst Ende Dezember hatte das britische Parlament für Boris Johnsons Brexit-Deal gestimmt. Unser Kommentator erklärt, warum die Brexit-Streitereien damit noch nicht beendet sind – und das Gezerre wohl weitergeht. In Schottland wird wegen des Brexits über eine weiteres Unabhängigkeitsreferendum nachgedacht – die Mehrheit der Schotten würde lieber in der EU bleiben. Auch die Briten könnten es sich irgendwann wieder anders überlegen. Außenminister Heiko Maas sagte unserer Redaktion, dass die Briten auch wieder in die EU eintreten könnten. (dpa/afp/moi)

