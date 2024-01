USA greifen abermals Stellungen der Huthi im Jemen an

Brüssel/Berlin Der Bundeswehr steht ein Einsatz im Roten Meer bevor: Die „Hessen“ soll Schiffe gegen Huthi-Angriffe schützen – mithilfe von Hightech.

Die Bundeswehr steht vor einem brisanten Einsatz im Nahost-Konflikt: Deutschland will sich mit der Fregatte „Hessen“ an der geplanten EU-Militärmission im Roten Meer beteiligen – um die Angriffe von militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen zu beenden und die Handelsschifffahrt auf der wichtigen Meeresroute zu sichern. Was kann die „Hessen“, und wie gefährlich ist der Einsatz?

Mit der Mission schickt Deutschland jeweils mindestens 236 Soldatinnen und Soldaten aufs umkämpfte Rote Meer. So stark ist die Stammbesatzung der „Hessen“; wenn Hubschrauber an Bord sind, die eigentlich für die U-Boot-Jagd gedacht wären, kämen noch einmal 18 Marineflieger hinzu. Die mit Hightech ausgerüstete und schwer bewaffnete Fregatte ist speziell für den Geleitschutz und die Seeraumkontrolle konzipiert, Sensoren und Waffen sind vor allem auf die Flugabwehr ausgerichtet. Das Radar des 143 Meter langen Schiffs der F124-Klasse kann mehr als tausend Ziele gleichzeitig in einem Umkreis von 400 Kilometern erfassen.

Die Computersysteme – aus Sicherheitsgründen dezentral verteilt auf zwölf Rechner an Bord - verarbeiten nicht nur die Daten der eigenen Radare und Sensoren, sondern auch die von verbündeten Schiffen. Für die Abwehr stehen mehrere Raketensysteme zur Verfügung. Wenn es sein muss, reichen die Raketen vom Typ SM2 mit Senkrecht-Startsystem über 160 Kilometer weit. Außerdem verfügt die Fregatte über zwei Maschinenkanonen, vier Maschinengewehre und Torpedos.

Bislang hatte die „Hessen“, eine von drei Fregatten der Sachsen-Klasse der Bundesmarine, einen Einsatz der Nato in der Nord- und Ostsee angeführt: Die maritime Speerspitze „High Readiness Joint Task Force (Maritime)“ schützt die Nordflanke des Bündnisgebietes als eine Art Bereitschaftspolizei oder schnelle Eingreiftruppe. Aktuell liegt die „Hessen“ in Wilhemshaven, von dort soll sie in Kürze ins östliche Mittelmeer aufbrechen – und dann durch den Suez-Kanal weiter ins Rote Meer fahren, sobald der Einsatzbefehl kommt.

Die Fregatte „Hessen“ wird für Deutschland an der EU-Marinemission im Roten Meer teilnehmen. Das Schiff hatte bis Ende 2023 an drei Großmanövern und vielen Übungen in der Nordsee, der Ostsee und im Nordatlantik teilgenommen, zu Weihnachten kehrte es in den Heimathafen Wilhemshaven zurück. Foto: Hauke-Christian Dittrich / picture alliance/dpa

Die Pläne der Europäischen Union sind noch nicht im Detail ausgearbeitet. Gedacht ist daran, mindestens drei Kriegsschiffe zu entsenden: Neben Deutschland haben auch schon Belgien und die Niederlande je eine Fregatte angeboten, Frankreich und Italien signalisieren grundsätzlich Unterstützung. Geplant ist auch der Einsatz von Drohnen als Frühwarnsystem und von Hubschraubern. Dabei wird wahrscheinlich auf einer schon bestehenden EU-Mission „Agenor“ zum Schutz vor iranischen Angriffen aufgebaut, an der sich unter Führung Frankreichs sieben EU-Länder in der nahe gelegenen Straße von Hormus beteiligen.

Im Roten Meer sollen die EU-Kriegsschiffe die Lage beobachten, einzelne Schiffe begleiten und notfalls Raketen und Drohnen der Huthis abwehren – und so die Schifffahrt im Roten Meer schützen. Aber: „Angriffe auf Stellungen der Huthis im Jemen sind ausdrücklich nicht geplant“, erklären EU-Diplomaten, die mit den laufenden Verhandlungen betraut sind.

Kapitän: Brauchen klare Einsatzregeln und Handlungssicherheit

Solche Attacken bleiben weiter den USA und Großbritannien vorbehalten. Dennoch ist die Mission nicht ohne Risiko, wie der Bundeswehrverband klarstellt. Fregattenkapitän Marco Thiele fordert für den Einsatz der „Hessen“ einen klar umrissenen Auftrag mit einem Recht zur Selbstverteidigung und Einsatzregeln für die Handlungssicherheit: „Keinesfalls dürfen sich in dem hochagilen Szenario der Luftverteidigung Einschränkungen mit Gefahr für die Besatzung ergeben“, warnt Thiele.

Einsatz im Roten Meer: Vom US-Zerstörer USS Carney startet eine Luftabwehrrakete, die eine Rakete der Huthi-Rebellen abfangen soll. Foto: AARON LAU / AFP

Allerdings: Bis es so weit ist, wird es noch einige Wochen dauern. Der Startschuss für die Mission ist, anders als vereinzelt gemeldet, noch nicht gefallen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte nach dem jüngsten Treffen der EU-Außenminister in Brüssel: „Wir haben uns grundsätzlich darauf geeinigt, eine maritime Sicherheitsoperation der EU einzurichten, und die verschiedenen Optionen dieser Mission erörtert, die ich den Mitgliedstaaten vorgeschlagen habe.“

Aber, fügte Borrell laut offiziellem Protokoll hinzu: „Jetzt müssen wir zur Einstimmigkeit übergehen, um zu sehen, wann wir diese Mission festlegen können.“ Sollten die EU-Außenminister wie geplant am 19. Februar grünes Licht geben, könnte die Mission noch im Februar starten. Die Fregatte „Hessen“ braucht allerdings ein weiteres Okay: Der Bundestag muss, sobald die Pläne ausgearbeitet sind, noch ein Einsatzmandat für die Mission im Roten Meer beschließen.

