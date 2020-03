Neufahrn b. Freising. CSU-Mann Ozan Iyibas tritt bei den bayerischen Kommunalwahlen in Neufahrn bei Freising an – es ist ein Novum in der Parteigeschichte.

Ozan Iyibas sucht seinen Janker. Als er angefangen hat, Knödel zu rollen und den Schweinsbraten vorzubereiten, hatte er die Trachtenjacke eingetauscht gegen eine schwarze Küchenschürze. Doch jetzt ist der Braten im Ofen, die Soße ist fertig und die Knödel sind vorbereitet. Der Janker muss her, gleich kommen die ersten Gäste.

Es ist Wahlkampf in Bayern, am 15. März bestimmt der Freistaat neue kommunale Vertreter. An einem Sonnabend im Februar hat der Bürgermeisterkandidat der CSU in Neufahrn bei Freising zum Essen eingeladen, in einen Gasthof in einem der ländlicheren Ortsteile.

Eine „kulinarische Reise“ ist angekündigt: italienische Vorspeisen, Schweinsbraten und Knödel zum Hauptgang, Baklava zum Nachtisch. Ist nicht nur alles toll, sondern passt auch pro­blemlos zusammen, soll das Menü sagen. Die kulinarische Metaphorik ist Ozan Iyibas’ Art damit umzugehen, dass es auch 2020 noch nicht selbstverständlich ist, CSU-Kandidat zu sein, wenn man, wie er, Eltern hat, die aus der Türkei kommen.

Kommunalwahl in Bayern: Partei ist unter Markus Söder zart ergrünt

Nichts hatte das zuletzt so deutlich gezeigt wie Wallerstein. Dort, gut zwei Autostunden von Neufahrn entfernt, hätte Sener Sahin für die Christsozialen zur Wahl antreten sollen. Der Unternehmer, in Bayern geboren und aufgewachsen, war vom Ortsvorsitzenden gefragt worden, ob er nicht kandidieren wolle, und hatte zugesagt.

Doch Mitglieder drohten, mit Verweis auf das C im Namen, aus der Partei auszutreten. Sahin, der nicht Gesicht einer Partei sein wollte, in der ihn so viele ablehnen, entschied sich gegen die Kandidatur. Was vor zehn Jahren noch mit einem Schulterzucken hingenommen worden wäre, kam Anfang 2020, wo die Partei unter Markus Söder zart ergrünt ist, einem Image-Desaster gleich. Entsprechend bemüht war Generalsekretär Markus Blume, Ozan Iyibas die Unterstützung „der gesamten CSU“ zuzusichern.

Ozan Iyibas. Foto: Christof Stache / AFP

Dafür sei er „sehr dankbar“, sagt Iyibas. Mit Janker – rechtzeitig gefunden – steht er am Eingang zum Saal, begrüßt die ankommenden Gäste. „Griaß di“, sagt Iyibas, „servus“. Dass er in Freising geboren, in Neufahrn groß geworden ist, hört man jedem Wort an. Rund 100 Menschen füllen an diesem Abend den Saal. Tracht, so wie Iyibas, tragen die wenigsten. Der 37-Jährige kam 2007 zur CSU, oder vielmehr: Die CSU kam zu ihm. Auf der Suche nach Kandidaten für die damalige Gemeinderatswahl meldeten sich Funktionäre der Partei bei ihm – ob er sich nicht aufstellen lassen wolle?

Kritiker sehen ihn als Alibi-Kandidaten

Zwei, drei Tage habe er nachgedacht, so erzählt Iyibas es heute, bevor er sich für die Partei entschied. Den ein oder anderen schiefen Blick hätte es da schon gegeben. Und auch außerhalb der CSU waren nicht alle von seiner Entscheidung begeistert: „Einige, mit denen ich in die Schule gegangen bin, die türkischstämmig sind, haben die Freundschaft gekündigt“, erzählt er. Wegen des Cs im Namen der Partei, aber auch, weil sie ihren Freund als Plakat-Staffage und Alibi-Kandidaten enden sahen.

Ohne Anlass ist das Misstrauen nicht. Bei der Schwesterpartei mit dem C finden sich längst Politiker ohne christliches Bekenntnis, bei der Konkurrenz von SPD, Grünen und Linken sowieso. Unter den CSU-Bundestagsabgeordneten dagegen gibt es laut Mediendienst Integration gerade mal einen mit Migrationsgeschichte, selbst die AfD hat mehr.

Und in der Führungsriege der Christsozialen sind einige sehr öffentlich der Meinung, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Partei-Urgestein Peter Gauweiler erklärte nach dem Debakel um Sahins Kandidatur, die Möglichkeit eines muslimischen CSU-Chefs sei „so abwegig wie eine katholische Pfarrstelle in Mekka“.

„Herkunft darf keine Rolle spielen“

Ein „ewiggestriger Gedanke“, wie Iyibas findet, einer, der nicht die Lebenswirklichkeit in Bayern widerspiegele. „Integration ist immer ein Geben und Nehmen“, sagt er. „Wenn ich jemandem aber gar keine Chance gebe, dann wird dieser Mensch sich zurückziehen, in alten Strukturen verhaftet bleiben und sich der Kultur hier nicht öffnen.“

Er selbst ist Alevit, eine Glaubensgemeinschaft, die sich nicht unbedingt zum Islam zählt. Seine Eltern hätten ihn früh dazu erzogen, auch den christlichen Glauben kennenzulernen. Selbst ein Kreuz würde er sich in die Amtsstube hängen, „weil das einfach zu diesem Land gehört und ich die christliche Religion sehr gut finde“. Doch Aussagen wie die von Gauweiler treffen ihn.

Es gehe gar nicht unbedingt um ihn persönlich, aber ums Prinzip, sagt er: „Wenn es in 15 Jahren darum geht, Landrat zu werden oder Staatssekretär oder Staatsminister oder gar Parteivorsitzender irgendwann mal, dann darf Herkunft keine Rolle mehr spielen.“ Herkunft, Religion: Bei der Frage, wer mitreden darf in Bayern, verschwimmen die Kategorien.

Weil Iyibas das weiß, hat er ein Video gedreht, das er bei Wahlkampf-Terminen zeigt: Ein Ur-Bayer – zu erkennen an Hut und Janker – sitzt da im Wirtshaus an einem Tisch, liest Zeitung und beklagt sich beim Wirt: „Die CSU Neufahrn hat ’n Türken als Bürgermeisterkandidaten!“ Der Wirt gibt zu bedenken, der „sogenannte Türke“ sei „bayerischer als manch anderer“. Da geht die Tür auf und der Kandidat kommt rein. Grantler und Kandidat kommen ins Gespräch und trinken Halbe, bis Ersterer zu dem Schluss kommt, der „Türk“, das sei ja ein „Pfundskerl“. Iyibas spielt beide Rollen.