Bundesbehörde lässt Drohnen zur Schadstoffmessung erproben

Bergisch-Gladbach. Die in Bergisch-Gladbach ansässige Bundesanstalt für Straßenwesen lässt ein fliegendes Messsystem für Feinstaub, Stickoxide und Co. entwickeln.

Flexibel einsetzbare Drohnen könnten bei Schadstoffmessungen in der Luft künftig eine wichtige Rolle spielen. Mit Mini-Sensoren ausgestattete Fluggeräte untersuchen in Städten und rund um Autobahnen, wie sich Feinstaub, Stickoxid, Ruß und Ozon in bis zu einem Kilometer Höhe verteilen.