Berlin. PR-Gau bei der Bundeswehr: Auf Instagram wurde eine Uniform mit Hakenkreuzen gepostet. Das Verteidigungsministerium hat schon reagiert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bundeswehr postet „Hakenkreuz-Mode“ – und entschuldigt sich

Wie erreicht man junge Menschen, wie kann man sie für die Armee begeistern? Die Bundeswehr geht dieser Frage seit Jahren mit diversen Ansätzen nach. Vor allem setzt sie dabei auf die Kommunikationskanäle junger Menschen. Neben Portalen wie Facebook und der Video-Seite Youtube spielt da auch Instagram eine große Rolle.

Doch eine aktuelle PR-Aktion ging nach hinten los: Die „Bild“ berichtet von einer Story – so heißen die nur für einen gewissen Zeitraum sichtbaren Videos und Bilder auf Instagram-Nutzerprofilen –, in der Hakenkreuze zu sehen waren. Als Teil von „Retro“-Mode“. Das Verteidigungsministerium hat bereits Konsequenzen angekündigt. Die Bundeswehr selbst hat sich am Mittwoch für das Foto entschuldigt.

„Uns ist gestern ein inakzeptabler Fehler unterlaufen“, twitterte die Bundeswehr auf ihrem Account am Mittwoch. Das Bild sei umgehend vom Account genommen worden, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Man entschuldige „sich jetzt in aller Form“ dafür.

Bundeswehr zeigt offenbar Hakenkreuze auf Instagram – Das muss man wissen:

Laut „Bild“ zeigte die Bundeswehr in einer Story auf Instagram Hakenkreuze – als Teil von „Retro-Mode“

Das Verteidigungsministerium räumte Fehler ein

Man werde ein Gespräch mit dem entsprechenden Mitarbeiter führen

Am Mittwoch hat sich die Bundeswehr dafür entschuldigt

Bei der Anfertigung der Instagram-Story über das Militärhistorische Museum in Dresden sei etwas „durcheinandergeraten“. Die Beschriftung sei für ein anderes Bild bestimmt gewesen, sagte die Sprecherin. Das Foto der Wehrmachtsuniform sei dann in der Story zum jahrhundertelangen Einfluss von Uniformen auf die Mode fälschlicherweise veröffentlicht worden, schrieb die Bundeswehr auf Twitter. Sie betonte: „Extremismus jeder Art ist bei der Bundeswehr ein absolutes No-Go“.

Gezeigt wurde zwischenzeitlich die Uniform eines Majors der Wehrmacht. Daran angebracht: zwei Eiserne Kreuze und ein Verwundeten-Abzeichen, das mit Wehrmachtshelm und Hakenkreuz dekoriert ist. Unter dem blinkenden Wort „Retro“ stand, wie auf einem Screenshot der „Bild“ zu sehen, noch „Auch #Mode ist ein Aspekt. Bis heute halten sich militärische Stilelemente in der #HauteCouture.“

Bundeswehr-Sprecher: Instagram-Post war „unsensibel“

Ein Sprecher des Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) unterstellten Verteidigungsministeriums räumte gegenüber der Zeitung einen Fehler ein. Der Text zum Bild sei missverständlich, die Story „gedankenlos bzw. unsensibel“. Mit dem Mitarbeiter werde das Gespräch gesucht.

Ein Bundeswehrsprecher habe noch ergänzt, die Wehrmacht sei „für die Bundeswehr in keinem Fall sinn- und traditionsstiftend.“ 2017 hatte ein Bundeswehr-Skandal für Aufregung gesorgt. Dabei wurden viele Wehrmachtsandenken in Kasernen entdeckt.

Im Stile der inzwischen gelöschten Hakenkreuz-Mode-Story finden sich auf dem Profil der Bundeswehr noch weitere Postings. Diese dürften allerdings ganz genau inspiziert worden sein. Ob nicht wieder zufällig Symbole des NS-Regimes, des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte, mal eben für launige Social-Media-Darbietungen genutzt wurden.

Bundeswehr – Mehr zum Thema

Seit Jahren geht es immer mal wieder schief mit dem Bundeswehr-Marketing – im April erst gab es irritierte Reaktionen darauf, als die Bundeswehr ungeniert um Ford-Mitarbeiter warb. Die lockere Herangehensweise hat einen nachvollziehbaren Hintergrund. Seit geraumer Zeit gibt es Meldungen über sinkende Bewerberzahlen bei der Bundeswehr. Die Mehrheit der Deutschen äußerte sich daraufhin für die Wiederaufnahme der Wehrpflicht.

(bekö/ses)