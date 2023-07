Wer bislang in Deutschland mit Cannabis erwischt wird, muss bisher mit Geldstrafe oder in schweren Fällen sogar mit Gefängnis rechnen. Die Bundesregierung will Besitz sowie kontrollierten Anbau und Verkauf der Droge nun zulassen. Wie genau sehen die Legalisierungspläne aus?

Berlin. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will den Eigenbau von Cannabis erlauben: So streng werden die Regeln für die „Cannabis-Clubs“.

Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland schreitet voran: Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums soll sich das Bundeskabinett Mitte August mit dem Gesetzentwurf zum Eigenanbau von Cannabis befassen. Am heutigen Mittwoch sollte der Entwurf zur Beratung an die Verbände gehen. Die überarbeitete Fassung des Gesetzentwurfs, der dieser Redaktion vorliegt, sieht unter anderem konkretisierte Regelungen für die so genannten Cannabis-Clubs vor.

Cannabis: Was Anbaugemeinschaften beachten müssen

So müssen diese Anbaugemeinschaften einen Mindestabstand von 200 Metern zu Schulen halten, die Länder sollen zudem die Zahl der Anzahl der Anbauvereinigungen auf eine je 6000 Einwohner pro Stadt oder Landkreis beschränken können. Die Erlaubnis für Cannabis-Clubs soll zunächst auf sieben Jahre befristet werden, mit einer Verlängerungsmöglichkeit nach fünf Jahren. Die Mindestlaufzeit für die Clubmitgliedschaft soll bei zwei Monaten liegen. Der unmittelbare Anbau von Cannabis soll nur Mitgliedern gestattet sein, für sonstige Tätigkeiten wie Sicherheit, Reinigung oder Buchhaltung können auch Angestellte oder externe Dienstleister beschäftigt werden. Der Postversand von Samen an andere Anbauvereinigungen, Mitglieder und Nichtmitglieder ist laut Entwurf nicht erlaubt.

Lauterbach: „Diese Droge ist gefährlich - gerade für junge Menschen“

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen sei zentraler Bestandteil des gesamten Gesetzesvorhabens, betonte Gesundheitsminister Karl Lauterbach. „Konsum und Erwerb bleibt für sie verboten, Konsumenten bieten wir Hilfsprogramme an, Cannabis-Clubs bleiben für sie verschlossen und dürfen nur in angemessener Entfernung zu Schulen eröffnet werden“, sagte Lauterbach dieser Redaktion.

Gleichzeitig warnte der SPD-Politiker davor, im Zuge der Legalisierung die Gefahren des Cannabis-Konsums aus dem Blick zu verlieren: „Dass wir den Schwarzmarkt austrocknen, die Kriminalität bekämpfen, indem wir die Abgabe von Cannabis an Erwachsene in klaren Grenzen möglich machen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Droge gefährlich ist - gerade für junge Menschen, deren Gehirnentwicklung nicht abgeschlossenen ist.“

Cannabis: Legalisierung über Eigenanbau und regionale Modellprojekte

Die Legalisierung von Cannabis soll nach den Plänen der Ampel-Koalition nach einem Zwei-Säulen-Modell erfolgen: Erlaubt wird demnach der private Eigenanbau durch Erwachsene zum Eigenkonsum sowie der gemeinschaftliche, nicht-gewerbliche Eigenanbau in Anbauvereinigungen. Die zweite Säule sieht regionale Modellvorhaben mit kommerziellen Lieferketten vor. Der entsprechende Gesetzentwurf ist für das zweite Halbjahr 2023 geplant.

