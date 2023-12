CDU-Programm: Bis zum nächsten Crash mit der Wirklichkeit

Berlin Die CDU hat den ersten Entwurf für ihr neues Grundsatzprogramm fertiggestellt. Ob es der politischen Realität standhält, ist offen.

Mit Parteiprogrammen ist es wie mit Zukunftsplänen: Man malt sich aus, was wohl kommen wird und was man so alles machen will – und dann grätscht einem die Wirklichkeit dazwischen. Die drei Ampel-Parteien erleben das gerade in einem Crashkurs in Zeitraffer: Putins Krieg gegen die Ukraine hat Entscheidungen nötig gemacht, die nicht nur wehtun, sondern die sich viele bei SPD, FDP und Grünen nicht mal in ihren übelsten Alpträumen hätten vorstellen können. Die Sozialdemokraten mussten sich zu einem Ja zu immensen Waffenlieferungen durchringen, die Grünen mussten schlucken, dass der Klimaschutz nur die zweite Geige spielt, wenn eine Energiekrise droht und die Preise durch die Decke gehen. Und die FDP musste wiederholt akzeptieren, dass die Schuldenbremse eben nicht in Stein gemeißelt ist, nur weil das ein Grundpfeiler der liberalen Weltsicht ist.

Parteiprogramme sind etwas für Schönwetterzeiten, in der Krise gelten andere Maßstäbe. Auch die CDU kann ein Lied davon singen. Einer der heftigsten Zusammenstöße von Programm und Wirklichkeit ist mehr als zehn Jahre her: Nach dem Reaktorunglück von Fukushima leitete Angela Merkel den Atomausstieg ein – eine 180-Grad-Wende für ihre Partei. Jetzt würde die Union den Schritt gerne wieder zurückdrehen.

Die wenigsten Wähler lesen Parteiprogramme – aber darum geht es auch nicht

Klar, das alles darf kein Grund sein, sich als Partei nur noch mit kurzfristigen Lösungen zu befassen. Eine Volkspartei wie die CDU braucht Leitplanken und Glaubensgrundsätze, hinter denen sich alle versammeln können. Weniger für die Wählerinnen und Wähler (von denen die wenigsten Parteiprogramme lesen) als vielmehr für sich selbst. Doch man muss kein Prophet sein, um zu prognostizieren, dass auch das neue Grundsatzprogramm der CDU nur so haltbar ist, wie die Wirklichkeit es am Ende zulässt.

