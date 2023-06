Berlin Zielstrebig und schlagfertig - so kennt man Christian Lindner. Aber wie wurde er FDP-Vorsitzender und Finanzminister? Alle Infos.

FDP-Chef Christian Lindner hat binnen weniger Jahre nicht nur den Liberalen zu neuem Glanz verholfen, sondern auch sich selbst zu einem der einflussreichsten Politiker Deutschlands aufgeschwungen. Jetzt ist er an seinem persönlichen Ziel angelangt: Lindner ist Bundesfinanzminister im Kabinett von Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Doch wie hat es Lindner an die Spitze seiner Partei geschafft? Woher kommt der Politiker? Und was weiß man über seine Beziehung zu seiner Frau Franca Lehfeldt?

Die wichtigsten Infos zum Politiker im Steckbrief

Name Christian Lindner Geburtsdatum 7. Januar 1979 Sternzeichen Steinbock Amt FDP-Vorsitzender, Finanzminister Partei FDP Parteimitglied seit 1995 Familienstand Verheiratet Größe 1,86 Meter Wohnort Berlin

Christian Lindner – Das Wichtigste zu seinem Privatleben

Christian Lindner wurde am 07. Januar 1979 in Wuppertal geboren, seine Großeltern hatten dort eine Bäckerei. Groß geworden ist der heute 42-Jährige aber im Bergischen Land. Lindner wuchs dort in Wermelskirchen auf, rund 40 Kilometer nordöstlich von Köln. Sein Vater war Lehrer für Informatik und Mathematik – nach der Trennung der Eltern lebte Lindner aber bei seiner Mutter.

Lindner machte 1998 sein Abitur und leistete anschließend seinen Zivildienst als Hausmeister in der Theodor-Heuss-Akademie der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung ab. 1999 begann er dann ein Studium an der Universität Bonn im Fach Politikwissenschaften. Dieses schloss er 2006 mit einem Magister-Abschluss ab. Noch im selben Jahr begann er unter der Leitung von Frank Decker seine Dissertation, die der FDP-Politiker bis heute nicht fertiggestellt hat.

Während seines Studiums wurde Christian Lindner Reserveoffizier in der Luftwaffe, 2002 erhielt er den Rang eines Leutnants in der Reserve. Im September 2011 wurde Lindner zum Hauptmann in Reserve ernannt.

Familie: Christian Lindner wurde am 07. Januar 1979 als Enkelkind eines Bäckers und Sohn eines Lehrers in Wuppertal geboren.

Christian Lindner wurde am 07. Januar 1979 als Enkelkind eines Bäckers und Sohn eines Lehrers in Wuppertal geboren. Kindheit : Schon als Kind begeisterte Lindner sich dafür, die Interessen anderer zu vertreten, und so bezeichnet er die Wahl zum Klassensprecher als sein erstes gewähltes Amt.

: Schon als Kind begeisterte Lindner sich dafür, die Interessen anderer zu vertreten, und so bezeichnet er die Wahl zum Klassensprecher als sein erstes gewähltes Amt. Schule: In Wermelskirchen absolvierte Lindner seinen Zivildienst als Hausmeister in der Theodor-Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung.

Was hat Lindner vor der Politik beruflich gemacht?

Bevor Christian Lindners Engagement in der FDP ihn zu einem der einflussreichsten Politiker Deutschlands machte, war er als Unternehmensberater tätig. Von 1997 bis 1999 und 2002 bis 2004 beriet er freiberuflich und war zudem im Stromhandel tätig. Als er Generalsekretär der NRW-FDP wurde, ließ er die Tätigkeit ruhen. Im Mai 2000 gründete Lindner zusammen mit drei weiteren Partnern die Internetfirma Moomax GmbH. Lindner war Geschäftsführer des Unternehmens, verließ es aber 2001. Moomax musste Insolvenz anmelden.

Christian Lindners Frau - Das Wichtigste aus seinem Privatleben

Lindner war von 2011 bis 2020 mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet. Die Ehe wurde im August 2020 geschieden, man habe sich „friedlich und partnerschaftlich“ getrennt, hieß es.

Heute ist der 42-Jährige erneut mit einer Journalistin liiert. Im Juli 2018 bestätigte Lindner seine Liebesbeziehung zu der "Welt-Journalistin Franca Lehfeldt. Die studierte Hotel- und Marketingmanagerin und der Politiker wollen gemeinsam eine Familie gründen, wie Lindner Anfang Februar gegenüber der "Bunten" erklärte: "Kinder können wir uns gut vorstellen. Aber hier gilt wie in der Politik das Prinzip: weniger ankündigen und mehr liefern". Das Paar hat am 8. Juli 2022 auf Sylt geheiratet. Zu der Hochzeit von Christian Lindner waren zahlreiche Gäste geladen.

Christian Lindner bei der FDP: Die wichtigsten Stationen seiner Karriere

Lindner trat mit 16 Jahren in die FDP ein und gründete die Gruppe der Jugendorganisation der Partei, die Jungen Liberalen, in seinem Heimatort Wermelskirchen. Die Politik war für ihn zunächst ein Hobby, Lindner sagte über seine nächsten Schritte in der Partei: „Mir schien damals, die FDP in NRW müsste sich mehr für die Anliegen junger Menschen öffnen. Auf einem Landesparteitag 1998 habe ich das in der Aussprache so gesagt. Und danach auch spontan für den Landesvorstand kandidiert.“ Lindner wurde gewählt und trat noch während seines Politikstudiums zwei Jahre später bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an. Er wurde in den Landtag gewählt und beschäftigte sich dort neun Jahre lang mit Kinder-, Jugend- und Familienpolitik.

Zwischen 2004 und 2010 spielte Christian Lindner eine herausragende Rolle: Als Generalsekretär der nordrhein-westfälischen FDP leitete er nicht nur die Geschicke der Partei, sondern auch den Landtagswahlkampf 2005. Mit seinen strategischen Entscheidungen gelang es ihm, einen historischen Wandel herbeizuführen. Nach über 39 Jahren sozialdemokratischer Dominanz errangen CDU und FDP gemeinsam eine hauchdünne Mehrheit in Nordrhein-Westfalen.

Aufgrund seines Erfolges wurde Christian Lindner zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Sprecher für Innovation, Wissenschaft und Technologie ernannt. Sein Fachwissen und sein strategisches Geschick machten ihn zu einer Schlüsselfigur in der politischen Landschaft Nordrhein-Westfalens.

Auch auf Bundesebene spielte Lindner eine herausragende Rolle. Von 2007 bis 2011 war er erstmals im Bundesvorstand der FDP aktiv. Über die Landesliste der nordrhein-westfälischen FDP zog er 2009 in den Deutschen Bundestag ein. Ende 2009 wurde er Generalsekretär der Partei. Der damalige Vorsitzende Guido Westerwelle holte ihn außerdem als Generalsekretär zur Bundes-FDP.

Als Westerwelle ging und Philipp Rösler 2011 den Chefposten übernahm, ging Lindner zurück nach Nordrhein-Westfalen: Im Jahr darauf wurde der FDP-Mann von seiner Partei in NRW als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2012 aufgestellt. Lindner holte dort das zweitbeste Wahlergebnis seit 1958 und wurde zum Landesvorsitzenden gewählt.

Nachdem die FDP im September 2013 aus dem Deutschen Bundestag ausschied, war es wieder Zeit für einen Wechsel des Vorsitzenden: Lindner kehrte nach Berlin zurück und wurde zum Parteichef gewählt. 2017 schaffte die FDP unter ihm als viertstärkste Partei den Wiedereinzug in den Bundestag. Auch eine Regierungsbeteiligung in einer Jamaika-Koalition wäre damals möglich gewesen. Doch Lindner ließ die damaligen Sondierungsgespräche im November platzen und begründete dies so: Die FDP wolle lieber nicht regieren, als falsch zu regieren.

Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, kommt zu dem Tagungsort für die Ampel-Koalitionsverhandlungen. Foto: Britta Pedersen / dpa

09. Januar 2023: Einem Medienbericht zufolge droht Lindner der Verlust seiner Immunität als Abgeordneter. Hintergrund ist eine Videoansprache des FDP-Politikers für eine Bank, die wiederum seinen Hauskauf finanziert.

Nach einem peinlichen Versprecher in einer Live-Sendung Ende Januar 2023 beklagte Lehfeldt Kritik im Netz.

Laut Angaben der Seite "Vermoegen-check.de" soll Lindners geschätztes Vermögen 2023 bei rund 5,5 Millionen Euro liegen.

Christian Lindner: Erfolge und Kontroversen als Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzender

Christian Lindner ist nach wie vor Parteivorsitzender der FDP und zugleich Bundesminister der Finanzen im Kabinett Scholz. Olaf Scholz ernannte Christian Lindner im Dezember 2021 zum Finanzminister und zweiten Stellvertreter des Bundeskanzlers. Lindner setzte sich zunächst für die Schuldenbremse ein, geriet aber bereits ein Jahr später in die Kritik: Nach Berechnungen des Bundesrechnungshofes würde er 2023 gegen die Schuldenbremse verstoßen.

Trotz einiger politischer Fehltritte wurde Christian Lindner am 21. April 2023 auf dem Bundesparteitag in Berlin ohne Gegenkandidaten mit 88 Prozent der Stimmen als FDP-Chef wiedergewählt. Damit steht fest: Lindner ist aus der Politik nicht mehr wegzudenken.

