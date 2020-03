Berlin. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärt im Interview, mit welchen Maßnahmen er Unternehmen in der Corona-Krise retten will.

Wie rette ich meine Gesundheit während sich das neuartige Coronavirus rasant ausbreitet? Und wie rette ich meinen Job? Diese beiden Fragen treiben die Menschen in der Corona-Krise um. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rät zu beispiellosen Maßnahmen.

Herr Altmaier, steuern wir auf die schlimmste Wirtschaftskrise seit Menschengedenken zu?

Peter Altmaier: Fest steht, dass diese gesundheitliche Herausforderung tiefe Spuren in unserer Volkswirtschaft hinterlassen wird: Große Unternehmen stellen ihre Produktion ein, vielen Mittelständlern brechen die Aufträge weg. Wir hatten schon in der Banken- und Börsenkrise 2008/2009 einen starken Einbruch. Unsere Wirtschaft hat sich danach in wenigen Jahren gut erholt. Wir wappnen uns jetzt für jede denkbare Entwicklung – und sorgen dafür, dass wir schnell und angemessen reagieren können. Das tun wir in der Bundesregierung in großer Geschlossenheit und in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern. Damit wir, sobald die akute Krise vorbei ist, wieder durchstarten können.

Die Regierung verordnet Einschränkungen, die das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen bringen. Welche Branchen trifft die Corona-Pandemie am härtesten?

Altmaier: Eine ganze Reihe von Branchen sind besonders stark betroffen: die Luftfahrt, das ganze Hotel- und Gaststättengewerbe, die Messebranche oder auch Veranstalter von künstlerischen Events. Sie haben über Nacht ihre Kunden verloren und bleiben auf den laufenden Kosten sitzen. Denen wollen wir helfen, indem wir Steuerschulden stunden, Betriebsmittelkredite einräumen, Kurzarbeiterregelungen vorsehen. Wir werden auch die Insolvenzantragspflicht aussetzen- auch das ist ein wichtiges Instrument gerade für kleine Unternehmen, die infolge der Corona-Epidemie in eine finanzielle Schieflage geraten. Gerade weil wir mit schwerwiegenden Auswirkungen rechnen, gehen wir deutlich über das hinaus, was wir in der Finanzkrise gemacht haben. Es ist aktuell auch wichtig, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser zu schützen, wenn sie wegen notwendiger Schul- und Kitaschließungen nicht arbeiten können. Deshalb treffe ich an diesem Mittwoch gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil die Sozialpartner.

Wie sieht Ihre Prognose aus? Wie stark wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen?

Altmaier: Konjunkturprognosen kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand seriös abgeben, auch nicht für das erste Quartal. Die Monate Januar und Februar sind durchaus von positiven Wirtschaftszahlen geprägt – da hat sich die Corona-Krise allerdings noch nicht sichtbar niedergeschlagen. Die Wirkung kommt jetzt erst mit aller Wucht bei den Unternehmen an. Wir wollen erreichen, dass daraus kein dauerhafter Schaden für den Standort Deutschland entsteht.

Sehen Sie irgendeinen Silberstreif?

Altmaier: Der Silberstreif am Horizont besteht darin, dass Länder wie Südkorea, Japan und möglicherweise auch China gezeigt haben, dass man die Ausbreitung des Virus eingrenzen kann. Wann wir diesen Zeitpunkt in Deutschland erreichen, ist noch nicht absehbar. Je besser die Empfehlungen der Wissenschaft und der Regierung befolgt werden, desto größer ist die Chance, dass wir diese Pandemie in den Griff bekommen.

Kann die Regierung im Kampf gegen die Krise unbegrenzt nachlegen?

Altmaier: Das ist Teil unserer Garantie. Wir überprüfen ständig, ob die Hilfen ausreichen oder ob wir nachlegen müssen. Wir gehen nicht mit der Gießkanne übers Land und verteilen Wohltaten, sondern konzentrieren uns auf diejenigen Firmen, die ohne eigenes Verschulden unmittelbar betroffen sind. Das sind sehr viele, auch größere Unternehmen. Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass VW und andere Autobauer ihre Produktion einstellen.

Wie nah sind wir an der Verstaatlichung von Unternehmen?

Altmaier: Es ist klug, jetzt keine ideologischen Debatten zu führen, sondern zu handeln, sobald es notwendig ist. Wenn wir darüber spekulieren, welches Unternehmen eventuell verstaatlicht werden könnte, vergrößern wir nur die Unsicherheit. Verstaatlichungen sind immer das letzte Mittel, sie sind nie das Mittel der Wahl. Aber wir können zum jetzigen Zeitpunkt kein zulässiges Mittel grundsätzlich ausschließen.

Geben Sie die Schwarze Null im Bundeshaushalt auf?

Altmaier: Die Schuldenbremse des Grundgesetzes sieht für solche schwerwiegenden Ereignisse Möglichkeiten vor. Die notwendigen Maßnahmen werden am Geld nicht scheitern, da sind Olaf Scholz und ich uns einig. Damit ist eigentlich alles gesagt. Wir haben seit Jahren einen besonders guten Konjunkturverlauf und haben Gottseidank der Versuchung widerstanden, dieses Geld komplett auszugeben. Nur deshalb verfügen wir jetzt über Handlungsmöglichkeiten.

Schließen Sie höhere Steuern aus – etwa in Form eines Corona-Soli?

Altmaier: Wir schaffen den Solidaritätszuschlag für den Aufbau Ost gerade ab. Mitten in dieser Krise wäre es völlig falsch, über Steuererhöhungen zu diskutieren. Wir müssen die Probleme Schritt für Schritt lösen. Gemäß des 3-Stufen-Plans, den ich vorgelegt habe. Wenn wir in den kommenden Wochen deutliche und starke Bremsspuren beim Wirtschaftswachstum sehen, dann werden wir auch im Bereich der konjunkturstützenden Maßnahmen aktiv werden müssen. Wir müssen situationsgerecht agieren. Was notwendig ist, werden wir tun!

Und dafür können Sie auf Steuererhöhungen verzichten?

Altmaier: Steuererhöhungen wären Gift für die viele Unternehmen, die jetzt schon um ihre Existenz kämpfen müssen. Dafür gibt es aus Sicht des Wirtschaftsministers keinerlei Berechtigung.

Falschmeldungen im Internet – etwa zur Wirkung bestimmter Medikamente – verunsichern viele Menschen. Ist die Bundesregierung gefordert?

Altmaier: Der Staat muss reagieren, wenn Falschinformationen verbreitet werden. Es gibt gesetzliche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Ich erwarte, dass diese von den Strafverfolgungsbehörden auch genutzt werden. Sollte sich herausstellen, dass Strafbarkeitslücken bestehen, bin ich für klare Signale offen.

Ist der Zusammenhalt zwischen den westlichen Industriestaaten stark genug für diese beispiellose Herausforderung?

Altmaier: Die europäische Solidarität und der europäische Zusammenhalt ist groß. Allerdings können wir unsere Koordination in der Krise noch verbessern. Auch in der Europäischen Union sind verschiedene nationale Maßnahmen ergriffen worden, die wir besser gemeinsam koordiniert hätten – etwa an den Grenzen.

Und die Vereinigten Staaten? Die Trump-Regierung strebt nach einem Impfstoff nur für Amerikaner und wollte dafür ein deutsches Biotech-Unternehmen übernehmen …

Altmaier: In den letzten Tagen gab es Berichte über den Versuch, ein deutsches Impfstoff-Unternehmen zu kaufen und exklusiv für die USA produzieren zu lassen. Dieser Bericht ist von der US-Botschaft dementiert worden. Richtig ist jedenfalls: Wir werden Übernahmeversuche unterbinden, ganz gleich, aus welchem Land sie kommen. Unabhängig davon haben wir allen Grund, mit unseren amerikanischen Freunden und Partnern solidarisch zu sein. Der Ausbruch der Krise wurde in den Vereinigten Staaten möglicherweise noch mehr unterschätzt als in manchen Ländern Europas. Deswegen hoffen wir sehr, dass Amerika diese Herausforderung in den Griff bekommt – auch in unserem ureigenen Interesse. Die Börsen weltweit schauen vor allen Dingen auf die USA. Das ist die größte Volkswirtschaft weltweit. Niemand kann ein Interesse daran haben, dass diese Volkswirtschaft in eine unkontrollierte Rezession abrutscht.

Noch eine Frage an den Philosophen Peter Altmaier: Beginnt für uns alle gerade ein neues Leben?

Altmaier: Diese Krise ist sicherlich ein Warnschuss. Niemand möchte die Globalisierung zurückdrehen, denn sie hat uns so viel Wohlstand gebracht. Wir müssen aber unbedingt aus der Krise lernen. Das betrifft auch unser Zusammenleben. Ich bin optimistisch, dass es danach einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt geben wird.

Bleibt der globalisierte Kapitalismus bestehen?

Altmaier: Ich wünsche mir, dass sich als Folge der Krise eine globale Soziale Marktwirtschaft entwickelt. Wir müssen analysieren, was sich bewährt und was sich als problematisch erwiesen hat. Eine Rückkehr in die Zeit der Nationalökonomie würde uns wenig helfen. Wir sollten uns aber manche Ausprägungen des globalen Wirtschaftens anschauen, etwa die Lieferketten. Wenn man für Medikamente oder andere lebensnotwendige Produkte von einer Bezugsquelle abhängig ist, kann eine Pandemie dazu führen, dass man von der Versorgung abgeschnitten wird.

