Coronavirus: Land NRW kauft eine Million Atemschutzmasken

Coronavirus - die Entwicklungen in NRW am Mittwoch (4. März):

10:02 Uhr: Das Land NRW kauft eine Million Atemschutzmasken, um Materialengpässe im Gesundheitswesen zu beheben. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann in einer Pressekonferenz an.

9:45 Uhr: Die evengelische Kirchengemeinde Wesel verzichtet ab sofort auf den Gemeinschaftskelch bei der Abendmahl-Feier. Bei Gottesdiensten werde man Teilnehmern bis auf Weiteres einen Einzelkelch anbieten, so habe es die Evengelische Kirche im Rheinland mit Blick auf Sorgen vor Corona-Ansteckungen empfohlen.

9:29 Uhr: Die Folgen des Coronavirus machen sich in den Gastronomie- und Veranstaltungsbetrieben in NRW bemerkbar. Seit vergangener Woche seien die Absagen und Verschiebungen vermehrt aufgetreten. "Selbst kleinere Zusammentreffen werden aktuell abgesagt oder verschoben", berichtet ein Duisburger Catering-Unternehmen.

9.12 Uhr: Das Essener Energie-Unternehmen Steag berichtet von einem Verdachtsfall. Eine Mitarbeiter einer Steag-Tochterfirma in Aachen stehe unter häuslicher Quarantäne wegen des Coronavirus. Der Fall stehe in einem Kontext zu den Ansteckungen im Kreis Heinsberg, sagte ein Steag-Sprecher auf Nachfrage. Weitere Fälle seien im Unternehmen derzeit nicht bekannt, sagte der Sprecher. Als Reaktion auf die Corona-Verbreitung habe das Unternehmen Mitarbeitern Dienstreisen in die vom Auswärtigen Amt in den Reisewarnungen genannten Corona-Krisengebiete untersagt.

9:09 Uhr: "Sorry We're closed": Mit diesem Hinweis informiert das Rhein-Gymnasium in Köln heute, dass die Schule mindestens an diesem Mittwoch geschlosen bleibt. Bei einer Praktikantin sei die Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden, teilte die Schulleitung mit. "Das Gesundheitsamt wird an diesem Mittwoch klären, wer wann Kontakt mit dieser Lehrkraft hatte". Inwieweit die Schule auch am Donnerstag wieder öffnen könne, soll am Mittwoch entschieden werden, hieß es. Klassenarbeiten und Vorabitur-Klausuren würden verschoben.

8.42 Uhr: Von insgesamt sechs Corona-Verdachtsfällen in Dortmund hat sich bis dato keiner bestätigt, teilt die Stadt Dortmund mit. Am dortigen Uniklinikum wurde zuletzt eine 61-jährige Frau aus Unna behandelt, bei der das Coronavirus nachgewiesen worden war. Sie sei inzwischen in häusliche Quarantäne entlassen worden, weil sie bis dato keine Krankheits-Symptome gezeigt hätte.

8:34 Uhr: Mit Blick auf die anstehenden Osterferien (6. bis 17. April) gibt es in vielen Schulen in Herne Diskussionen über geplante Klassenfahrten. Schulleiter bitte um Besonnenheit - vor allem, wenn Klassen- oder Stufenfahrten Ziele haben, die bis dato nicht als Risikogebiet gelten.

7:51 Uhr: 14 Schüler einer Klasse der James-Rizzi-Schule in Duisburg-Meiderich müssen sicherheitshalber bis Ende der Woche zu Hause bleiben. Sie waren auf Klassenfahrt in Italien und hatten dort womöglich Kontakt zu einem Lehrer aus Berlin, der jetzt positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

7:46 Uhr: NRW-Ministerpräsident Karl-Josef Laumann warnt vor "Corona-Panik". Auf einer CDU-Veranstaltung in Gladbeck sagte Laumann, man müsse die Ausbreitung des Virus zwar sehr ernst nehmen, "es besteht aber kein Grund etwa zu Hamsterkäufen". Trotz hoher Belastung und einem Mangel an Schutzausrüstung, wie etwa Gesichtsmasken, laufe die medizinische Versorung in NRW derzeit "alles in allem gut".

7:30 Uhr: In fast allen Bundesländern gibt es inzwischen bestätigte Corona-Fälle, berichtet das Robert-Koch-Institut in Berlin. Von den bundesweit über 170 Fällen sind die meisten in NRW (105, Stand Dienstababend). Noch keine Meldungen gebe es aus dem Saarland und aus Sachsen-Anhalt, hieß es beim RKI. Am Dienstagabend wurden auch aus Mecklenburg-Vorpommerm zwei bestätigte Corona-Fälle gemeldet.

6:51 Uhr: Im Kreis Heinsberg soll an diesem Mittwoch eine fahrbare Arztpraxis den Dienst aufnehmen, deren Aufbau am Dienstag startete. Sie soll helfen, Arztpraxen und Krankenhäuser vor Ort zu entlasten und ist neben einem weiteren 'Fieber-Zelt' in Erkelenz.zentrale Anlaufstelle für Menschen mit Coronavirus-Verdacht. Unterdessen nehmen ab diesem Mittwoch die Amtsgerichte Heinsberg, Erkelenz und Geilenkirchen den Sitzungsbetrieb wieder auf und öffneten die Gerichte auch für den Publikumsverkehr, teilten die Gerichte mit. Kommenden Montag sollen Schulen und Kindergärten im Kreis wieder öffnen, teilte der Kreis Heinsberg mit.

6:44 Uhr: In Köln sind aktuell 82 Menschen in häuslicher Quarantäne, die in Kontakt mit Personen standen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden ist. Auch 23 Feuerwehrleute wurden als Kontaktpersonen ermittelt, darunter wurden bis dato bei drei Feuerwehrleuten das Coronavirus positiv getestet, teilte die Stadtverwaltung mit. In allen Fällen stünden die Infektionen im Zusammenhang mit den Ansteckungen im Kreis Heinsberg. Insgesamt gibt es in Köln aktuell sechs bestätigte Corona-Fälle.

6:42 Uhr: Nach ersten Schulschließungen wächst unter Abiturienten die Sorge, dass das Coronavirus ihre Abitur-Vorbereitungen durchkreuzen könnten. Eltern- und Lehrerverbände fordern einen "Abi-Notfallplan". Das NRW-Schulministerium weist darauf hin, Eltern dürften trotz der aktuellen Coronavirus-Lage ihre Kinder nicht vom Unterricht fernhalten: Die Schulpflicht gelte weiter.

6:26 Uhr: Der zweite Corona-Fall am Uniklinikum Essen ist eine 89-jährige Frau, hat das Uniklinikum Essen veröffentlicht. Sie wird in einem Isolationszimmer auf einer Intensivstation versorgt. Ihr Zustand habe sich am Dienstag verschlechert, sei aber stabil.

6:03 Uhr: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern kommen an diesem Mittwoch in Berlin zusammen. Bundesminister Jens Spahn (CDU) und die Vorsitzende der Länderminister, die Berliner Senatorin Dilek Kalayci (SPD), wollen nach dem Treffen am Nachmittag über die aktuelle Lage und das Krisenmanagement informieren. Zuvor gibt Spahn im Bundestag auch eine Regierungserklärung dazu ab. Eines der Themen auf dem Treffen wird der Mangel an Schutzbekleidung für Ärzte sein.

3:31 Uhr: Die Angst vor dem Coronavirus hat in Nordrhein-Westfalen auch Auswirkungen auf die Blutspendebereitschaft. Die Zahl der Blutspender sei in den vergangenen Tagen um knapp 20 Prozent zurückgegangen, sagte ein Sprecher des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes. „Die Verunsicherung bei den Leuten ist groß“, sagte der Sprecher, versicherte aber gleichzeitig: „Das Spenden und Empfangen von Blut ist auch in Zeiten des Coronavirus ungefährlich.“

0:15 Uhr: In der Uniklinik Düsseldorf werden seit Dienstagabend zwei weitere schwer erkrankte Corona-Patienten behandelt. Beide stammen aus dem Kreis Heinsberg. Die beiden anderen Patienten sind der 47-jährige Mann, der als Erstinfizierter in NRW gilt, und seine ein Jahr jüngere Frau. Der Zustand des Ehepaares habe sich nicht signifikant geändert, teilte die Klinik mit: Beim Mann sei er ernst, aber unverändert stabil, bei der Frau hätten sich die Symptome gebessert.

0:01 Uhr: Im Kreis Düren ist ein weiterer Fall des neuartigen Coronavirus bei einer Lehrerin bestätigt worden. Die Frau sei aus der Städteregion Düren und unterrichte an der Johannes-Schule in Aldenhoven-Siersdorf, teilte der Kreis Düren am Dienstagabend mit. Damit steige die Zahl der bestätigten Fälle im Kreis auf drei. Die Grundschule bleibt vorsichtshalber am Mittwoch geschlossen. (Red./dpa)

