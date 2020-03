Coronavirus: Zahl der Fälle in NRW jetzt bei mindestens 270

Düsseldorf. Die Fallzahlen in NRW sind weiter angestiegen: 270 bestätigte Coronavirus-Fälle liegen dem Gesundheitsministerium vor. Alle Infos im Newsblog.

Mindestens 270 Fälle in NRW, der größte Teil davon im Kreis Heinsberg. Zahlen vom Vormittag schon mittags korrigiert

NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU) lehnt allgemeine Schulschließungen wie in Italien ab

In Duisburg sollen Schüler mit Erkältungssymptomen nach Hause geschickt werden

Erste zwei Corona-Fälle in Dortmund bestätigt

Mehr als 30 Senioren werden aktuell in Essen untersucht

14.13 Uhr: Der Corona-Verdacht bei einer Mitarbeiterin der Rettungswache in Erndtebrück-Womelsdorf in Siegen-Wittgenstein hat sich nicht bestätigt. Das Ergebnis der Probe war negativ. Diese gute Nachricht hat das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein jetzt erhalten.

14.07 Uhr: Bisher gibt es einen bestätigten Fall einer Infektion in Bochum. Das Testergebnis der Ehefrau des positiv getesteten Mannes aus Stiepel steht nach Angaben der Stadt noch aus. Die Zahl der Verdachtsfälle, die bislang über Ärzte und das Gesundheitsamt eingegangen sind, ist auf 41 gestiegen. 704 Anrufe sind bislang seit der Einrichtung bei der städtischen Hotline (0234/910-5555) eingegangen, allein am Mittwoch 129. Bis Donnerstag 12 Uhr waren es schon so viele wie am gesamten Vortag. Täglich von 8 Uhr bis 16 Uhr beantworten Experten alle Fragen zu Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln. Wegen der erhöhten Nachfrage wurde das Hotline-Personal verstärkt. Auch in Bochum ist es in den vergangenen Tagen in städtischen Gebäuden bereits zu einzelnen Diebstählen von Desinfektionsmitteln gekommen.

13.54 Uhr: Durch die Coronavirus-Krise erwartet Waschmittel- und Klebstoffhersteller Henkel allein im ersten Quartal des laufenden Jahres Umsatzeinbußen von rund 100 Millionen Euro. Und die weitere Entwicklung sei kaum vorhersehbar, heißt es bei dem Düsseldorfer Konzern. Insgesamt erwartet der das Management 2020 wegen der aktuellen Konjunkturschwäche und höherer Investitionen erneut sinkende Ergebnisse.

13.52 Uhr: Im Kreis Borken ist jetzt erstmals ein Coronavirus-Infektionsfall nachgewiesen worden. Bei der erkrankten Person handelt es sich um eine junge Frau aus Bocholt. Sie gehörte einer Gruppe von insgesamt sechs Frauen an, die einen Urlaub in Italien – aber nicht in den dortigen Risikogebieten – verbracht hatten. Bereits auf der Heimfahrt im gemeinsamen Kleinbus meldeten sie sich telefonisch, da sich bei mehreren Personen Erkältungssymptome zeigten. Coronavirus im Kreis Borken: Infizierte kommt aus Bocholt

13.25 Uhr: Im Landkreis Waldeck-Frankenberg gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Darüber hat der Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernent Karl-Friedrich Frese heute die Medien informiert. Bei der erkrankten Person handelt es sich um eine 75-jährige Frau aus dem sogenannten Südkreis - das ist der Großraum Frankenberg. Von „milden Erkältungssymptomen“ ist die Rede.

12.59: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in NRW ist bereits deutlich höher als noch am Vormittag von der Landesregierung kommuniziert. Inzwischen seien es landesweit mindestens 270 Fälle. Das ging am Donnerstag aus Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums und des Kreises Heinsberg hervor. Das Ministerium hatte am Donnerstagvormittag insgesamt 230 Fälle für das bevölkerungsreichste Bundesland mitgeteilt, davon 151 Fälle im Kreis Heinsberg registriert. Der Kreis machte aber deutlich, dass diese Zahl mit Stand 11 Uhr schon überholt war: Nach dem Eingang eines „Schwungs“ neuer Untersuchungsergebnisse sei die Zahl auf 195 gestiegen, sagte eine Sprecherin. Am Vorabend hatte das NRW-Gesundheitsministerium die Zahl der landesweiten Infektionen mit 172 angegeben.

12.51 Uhr: Die Universität Duisburg-Essen hat einen für den 12. März geplanten Infotag abgesagt. Zu dem waren 4000 Studieninteressierte erwartet worden. "Diese beliebte und wichtige Veranstaltung muss nun leider ausfallen", teilte die Uni am Donnerstagmittag mit, "das hat das Rektorat als Vorsichtsmaßnahme beschlossen, um einer möglichen Verbreitung des Coronavirus vorzubeugen." Vorsorglich abgesagt wurde ebenfalls die Kinderuni. Alle teilnehmenden Mädchen und Jungen seien informiert.

12.45 Uhr: Die Stadt Osnabrück holt vorbeugend zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus 55 Kinder aus einer Skifreizeit in Südtirol zurück. Am Donnerstag habe sich ein Konvoi aus mehreren Bussen und Feuerwehrfahrzeugen mit zwei Ärzten, Rettungsassistenten, Fahrern und zwei Eltern auf den Weg nach Südtirol gemacht, teilte die Stadt mit. Ein Kind der Gruppe der Gesamtschule Eversburg habe zunächst Fieber bekommen und sei vom Vater vorzeitig abgeholt worden. Inzwischen seien weitere zwei Kinder erkrankt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Kinder sich mit dem Coronavirus infiziert hätten.

12.42 Uhr: Bei einer in Erkelenz wohnhaften Lehrerin der Dieter-Forte-Gesamtschule in Düsseldorf ist bekanntlich das Corona-Virus nachgewiesen worden. Nach intensiver Prüfung der Situation hat das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf gemäß den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes entschieden, dass eine Reihe von 21 namentlich benannten Kontaktpersonen zunächst nicht in die Schule kommen dürfen. Eine Schulschließung ist aus Sicht des Gesundheitsamtes derzeit nicht angezeigt. Das teilte die Stadt Düsseldorf am Donnerstag mit.

12.21 Uhr: Nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in Bochum kursiert im Netz eine ursprünglich interne Meldung eines Feuerwehr-Mitarbeiters und Mitglied des Krisenstabes, in der es heißt, dass es keinen Corona-Fall in Bochum gebe. So heißt es: „Eine Bochumer Probenfirma hat eine Corona-Probe eingesandt, die positiv war. Allerdings wohnt der Patient nicht in Bochum, sondern in Overath. Die Probe wurde lediglich durch ein in Bochum ansässige Probenfirma beauftragt. Mit Stand heute gibt es Bochum bisher keine bestätigte Coronavirus-Infektion.“ Viele Nutzer verbreiten diese Meldung weiter, Bochumer Bürger zeigen sich verunsichert. „Wir haben massive Probleme damit, dass Gerüchte verbreitet werden“, sagt Feuerwehrsprecher Stefan Nowak. Auf Nachfrage wird klar: Die Meldung ist echt – aber längst veraltet.

12.16 Uhr: Die Uniklinik in Münster (UKM) bittet die Patienten des 1500-Betten-Krankenhauses, pro Tag nur noch einen Besucher zu empfangen. „Hintergrund ist die erhöhte Gefahr einer Weiterverbreitung des Corona-Virus durch zu viel Publikumsverkehr“, so die Uniklinik in einer Mitteilung vom Donnerstag. Das Klinikum sagte zudem alle eigenen Veranstaltungen ab und wies die Mitarbeiter an, die dienstliche Teilnahme an größeren Veranstaltungen abzusagen und keine Dienstreisen zu machen. Bis einschließlich Ende März dürfen die UKM-Mitarbeiter nicht an Kongressen, Messen oder Fortbildungen mit mehr als 25 Personen teilnehmen. Alle eigenen Veranstaltungen wie Symposien, Seminare, Fortbildungen mit externen Teilnehmern seien abgesagt worden. Dienstreisen wurden abgesagt, damit „die fachliche Expertise unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der derzeitigen Ausnahmesituation vor Ort verfügbar“ sein solle.

11.52 Uhr: NRW zählt inzwischen 230 bestätigte Coronavirusfälle, 151 davon in Heinsberg. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstagmittag mit.

11.35 Uhr: Lieferengpässe in Apotheken: Die Infektionsmittel im Kreis Olpe sind knapp. Zwar können Apotheker die Saubermittel leicht selbst herstellen, aber es gibt viele Hürden.

11.21 Uhr: Im Kreis Borken ist nach Angaben der Kreisverwaltung erstmals ein Coronavirus-Infektionsfall nachgewiesen worden. Der Krisenstab wurde einberufen.

Beim Pflegedienst angesteckt? Essen untersucht Dutzende Senioren

11.13 Uhr: Mindestens drei Mitarbeiter eines Essener Pflegedienstes sind am Coronavirus erkrankt. Mehr als 30 Senioren werden jetzt untersucht, weil sie regelmäßig durch die infizierten Mitarbeiter gepflegt wurden.

11.05 Uhr: In Dortmund sind die ersten beiden Patienten positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Angaben des Gesundheitsamtes zeigen sie aber nur geringe Symptome, teilte die Stadt am Donnerstagvormittag mit.

Entwarnung: Keine Infektionen im Ennepe-Ruhr-Kreis

11.02 Uhr: Im ersten begründeten Verdachtsfall auf eine Infektion mit dem Coronavirus hat der Ennepe-Ruhr-Kreis Entwarnung gegeben. Es gebe keine Infektion. Am Dienstag hatte der Kreis über den Verdachtsfall informiert.

Coronavirus Coronavirus: Mehr als 30 Essener Senioren werden untersucht Bei einem Pflegedienst in Essen sind mindestens drei Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt. Das haben neueste Untersuchungen ergeben, deren Ergebnisse am Donnerstagmorgen bekanntgegeben wurden. Die erste Mitarbeiterin des Pflegedienstes, bei der der Virus jetzt nachgewiesen wurde, hat voraussichtlich – wie mehrfach berichtet – eine 89-jährige Seniorin aus dem Essener Südviertel angesteckt. Bei der 89-Jährigen handelt es sich um den zweiten nachgewiesenen Fall auf Essener Stadtgebiet. Drei Mitarbeiter eines Pflegedienstes an Corona erkrankt Wie am Donnerstagmorgen bekannt wurde, sind auch zwei weitere Mitarbeiter des Pflegedienstes am Corona-Virus erkrankt - ein Mann sowie eine Frau. Die beiden Angestellten pflegen regelmäßig mehr als 30 Senioren, heißt es aus der städtischen Pressestelle. „Von diesen Senioren werden jetzt Proben entnommen“, kündigt Silke Lenz an, die Sprecherin der Stadt Essen. Unterdessen geht die Stadt nicht davon aus, dass kurz- oder mittelfristig sämtliche Kindergärten und Schulen im Stadtgebiet geschlossen werden.

10.53 Uhr: Der erste bestätigte Coronavirus-Patient in Polen hat sich nach Angaben der behandelnden Klinik etwa zwei Wochen während der Karnevalssaison im Kreis Heinsberg aufgehalten. Am Mittwoch war der erste Coronavirus-Fall in Polen bekannt geworden.

10.49 Uhr: Das Gymnasium Laurentianum Arnsberg hat den Vortrag des Holocaust-Zeitzeugen Salomon „Sally“ Perel am Montag, 16. März, im Sauerland-Theater abgesagt. Israel hat neue Einreisebestimmungen verhängt, die einer Tournee im März in die Quere kommen. Ein Nachholtermin sei in Planung, eventuell im Juni.

Zwei Corona-Patienten im Kreis Heinsberg schweben in Lebensgefahr

10.42 Uhr: Zwei Corona-Fälle aus dem Kreis Heinsberg schweben in Lebensgefahr. Nach Angaben des Kreises Heinsberg werden sie in Krankenhäusern in Düsseldorf und Aachen behandelt. Beide leiden wohl an Vorerkrankungen.

10.26 Uhr: Das Robert Koch Institut zählt inzwischen 175 Coronavirus-Fälle in NRW.

10.25 Uhr: Eine Karnevalssitzung im Kreis Heinsberg gilt als Ursprung vieler Coronavirus-Infektionen in NRW. Eine Frau aus Gangelt hat uns über ihre Quarantäne und die Karnevalsfeier berichtet.

10.01 Uhr: Wegen eines Corona-Verdachts bleibt die Duisburger Gemeinschaftsgrundschule Hermann-Grothe-Straße im Ortsteil Bissingheim für zwei Tage geschlossen. Wie die Verwaltung mitteilt, handelt es sich dabei um eine vorbeugende Schließung bis Freitag. Derzeit werde abgeklärt, ob und in welchem Umfang eine Schülerin Kontakt zu einer infizierten Person gehabt hat.

Duisburger Schulen sollen Kinder mit Erkältungssymptomen nach Hause schicken

9.55 Uhr: Das Virus breitet sich weltweit weiter aus, mehr als 3200 Menschen sind bislang an der Lungenkrankheit gestorben. Wie entwickeln sich die Corona-Fälle weiter? Welche Auswirkungen hat die neuartige Krankheit global? Die nationalen und internationalen Folgen bilden wir in einem weiteren Newsblog ab.

9.35 Uhr: Lehrer in Duisburg sollen Schüler mit Erkältungssymptomen fortan nach Hause schicken, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Das hat das Schulamt in einem Rundschreiben angeordnet. Als Beispiele für Erkältungssymptome werden Halsschmerzen und Husten genannt. Eltern sind von der Maßnahme verunsichert.

8.31 Uhr: Die Zahl der Corona-Fälle in Essen ist inzwischen auf fünf gestiegen. Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hat offenbar mehrere Menschen infiziert. Eine Schülerin wurde aber negativ getestet; sie bleibt dennoch in häuslicher Quarantäne. Der Fall hat gravierende Folgen: Weil die Pflegerin auch einen Einsatz bei einer Schülerin der Käthe-Kollwitz-Schule in Essen-Rüttenscheid hatte, hat die Schule 56 Kinder vorerst vom Schulbesuch ausgeschlossen. Coronavirus: Bestätigter Verdachtsfall in Gelsenkirchen

8.19 Uhr: Ob Bundesligaspiele wegen des Coronavirus abgesagt werden, muss laut NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann für ganz Deutschland geklärt werden. Bei der Bundesliga könne man als Bundesland nicht für einzelne Vereine entscheiden, sagte er im WDR-Interview. „Da muss man national sagen, dass man meinetwegen eine ganze Saison nach hinten verschiebt. „Da muss man national sagen, dass man eine ganze Saison nach hinten verschiebt.“ Der Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach werde vor der Begegnung am Samstag, 7. März, gegen Borussia Dortmund alle Karten-Inhaber aus dem Kreis Heinsberg auffordern, freiwillig nicht ins Stadion zu kommen. Die betroffenen Fans bekommen ihr Geld zurück und sollen für ein anderes Spiel eingeladen werden, so Laumann.

NRW-Gesundheitsminister gegen Schließung aller Schulen

8.08 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat sich am Donnerstagmorgen im WDR gegen landesweite Schulschließungen wie in Italien ausgesprochen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Situation kriegen, in der wir alle Schulen schließen", sagte der Minister. „Das öffentliche Leben muss ja weitergehen.“ Der Umgang mit dem Virus sei ein „dynamischer Prozess". Erst wenn ein Corona-Fall an Schulen auftrete, müssten die Kontaktpersonen in Quarantäne und möglicherweise die gesamte Einrichtung geschlossen werden.

7.24 Uhr: Die Zahl der Corona-Fälle in NRW-Kreisen und Städten fallen teilweise unterschiedlich aus. Das liegt nach Angaben des Gesundheitsministeriums an den Meldeketten. So seien Infizierte zuletzt doppelt gezählt worden, weil „für eine Kommune der Arbeitsort eines Infizierten ausschlaggebend ist, während für andere der Wohnort zählt.“ Dem Ministerium sind etwa für den Kreis Heinsberg bislang mindestens 134 Fälle bekannt. Landrat Stephan Pusch hingegen sprach am Mittwochabend in der ZDF-Talkrunde bei Markus Lanz von 150 Fällen in seinem Landkreis.

6.43 Uhr: Inzwischen ist die Anzahl der Fälle in NRW nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf 175 gestiegen. 150 von ihnen wurden im Kreis Heinsberg gemeldet, so Landrat Pusch am Mittwochabend. Am gleichen Nachmittag waren es zuletzt noch 134 Fälle.

6.02 Uhr: Auch der Strafvollzug in Nordrhein-Westfalen bereitet sich auf das Coronavirus vor. Als erstes NRW-Gefängnis lässt die JVA Heinsberg derzeit keine Besucher hinein. „Wir empfangen nur Rechtsanwälte, wenn sie die Besuche nicht aufschieben können“, sagte Franz-Josef Bischofs, stellvertretender Anstaltsleiter in Heinsberg. Auch Hafturlaube und Freigänge seien derzeit ausgesetzt – ebenso wie Transporte in andere Gefängnisse.

..

56 Grundschüler in Essen vorübergehend vom Unterricht ausgeschlossen

Mittwoch, 22.30 Uhr: Vierzehn Tage, so lange dauert in der Regel eine Quarantäne wegen Corona. Doch wer kommt für den Verdienstausfall in dieser Zeit auf? Gute Nachrichten für die meisten Heinsberger: Der Landschaftsverband zahlt. Schlechte Nachrichten für die meisten Betroffenen in Essen-Kettwig: erst einmal niemand.

Mittwoch, 20.57 Uhr: 56 Schüler der Essener Käthe-Kollwitz-Schule dürfen die kommenden 14 Tage nicht am Unterricht teilnehmen. Sie hatten Kontakt zu einer erkrankten Pflegerin aus Gelsenkirchen. Das Gesundheitsamt empfiehlt den Eltern, ihre Kinder unter häusliche Quarantäne zu stellen.

Wie das Coronavirus NRW erreichte - Unsere Live-Ticker zum Nachlesen:

Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Themenseite zum Coronavirus.