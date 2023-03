Hintergrund- Das 49-Euro-Ticket

Am 1. Mai geht das Deutschland-Ticket an den Start. Käufer können dann für 49 Euro pro Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen - mit einer speziellen App oder einer Chipkarte. Besonders attraktiv ist das Ticket für Menschen in großen Ballungszentren.

