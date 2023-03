Melania Trump an der Seite ihres Mannes in der Nacht der US-Wahl.

Washington. Ex-US-Präsident Donald Trump ist mit Melania Trump verheiratet. Es ist bereits seine dritte Ehe. Das waren seine bisherigen Frauen.

Bereits dreimal hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump "ja" gesagt

Aktuell ist er mit Melania Trump verheirate

Unsere Übersicht zeigt die Ehepartnerinnen von Donald Trump

Sie waren einst der US-Präsident und die First Lady der Vereinigten Staaten: Donald Trump und seine Frau Melania. Doch sie ist nicht die erste Ehefrau des Republikaners. Mittlerweile ist Donald Trump zum dritten Mal verheiratet. Mit diesen Frauen ging Donald Trump bereits den Bund der Ehe ein.

Die Ehefrauen von Donald Trump: Ivana Marie Trump

Donald Trump lernte das Model Ivana Marie Zelníčková 1976 auf einem PR-Event kennen. Bereits ein Jahr später heirateten sie. Die geborene Tschechin kam 1949 als Tochter eines Tschechoslowaken und einer Österreicherin zur Welt.

Ivana Trump studierte erfolgreich Sportwissenschaften an der Karls-Universität in Prag, parallel fing sie an als Model zu arbeiten. Aus der Ehe mit Donald Trump gingen die Söhne Donald Jr. und Eric sowie die Tochter Ivanka hervor. Sie arbeitete als Vizepräsidentin für Innengestaltung in Donald Trumps Firma. 14 Jahre lang hielt die Ehe, bis Ivana Trump die Scheidung einreichte. 2022 starb die erste Frau von Donald Trump in New York.

Ivana und Donald Trump haben zusammen drei Kinder:

Donald Trump Jr.

Eric Trump

Ivanka Trump

Donald Trumps erste Frau Ivana Trump. Foto: Dennis Van Tine / imago/Future Image

Donald Trumps zweite Frau Marla Ann Maples

1993 heiratete Donald Trump die US-Schauspielerin Marla Maples (*1963). Das Paar trennte sich 1997, 1999 wurde es offiziell geschieden. Lesen Sie auch: Trump nennt Putin ein "teuflisches, völkermordendes Monster"

Die Schauspielerin Marla Maples. Foto: imago stock&people / imago/PicturePerfect

Maples spielte in einigen Spielfilmen mit, unter anderem in dem Drama „Black and White“ (1999) und der Komödie „Happiness“ (1998). 2016 nahm sie an der Tanz-Castingshow „Dancing with the Stars“ teil und belegte den 10. Platz. Mit Donald Trump hatte sie bereits eine Affäre, als er noch mit Ivana Trump verheiratet war. Mit Marla Maples hat Donald Trump eine Tochter, die 1993 geborene Tiffany Trump.

Melania Trump: Donald Trumps dritte Ehefrau

Donald Trumps aktuelle Ehefrau ist seit dem 22. Januar 2005 die slowenisch-amerikanische Melania Trump, geboren am 26. April 1970 als Melanija Knavs. Die Ehe der beiden hält inzwischen länger, als Trumps beide vorangegangenen Ehen.

Melania Trump wuchs in der Kleinstadt Sevnica in Slowenien auf. Nach ihrem Schulabschluss 1989 studierte sie Architektur – brach das Studium aber bereits nach einem Jahr ab. Schon im Alter von 16 Jahren sammelte sie erste Erfahrungen als Model, arbeitete danach als Laufsteg-Model in Mailand, Paris und Madrid.

Trumps aktuelle Ehefrau und First Lady der USA: Melania Trump. Foto: J. Scott Applewhite / dpa

1995 holte sie der Model-Agent Paolo Zampolli nach New York, wo Melania Trump für seine Agentur arbeitete. Im September 1998 lernte sie auf einer Party den Milliardär Donald Trump kennen, den sie 2005 heiratete. An der Seite ihres Mannes war Melania Trump von 2017 bis 2021 First Lady der Vereinigten Staaten. 2006 wurde Donald und Melania Trumps Sohn Barron William Trump geboren. (dmt)

