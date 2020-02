Drohende Dieselfahrverbote: Gericht veröffentlicht Ergebnis

Droht Dieselfahrzeugen ein Fahrverbot in Hagen, Oberhausen, Gelsenkirchen und Bochum? Das Oberverwaltungsgericht in Münster veröffentlicht am Freitagmittag das Ergebnis der Vergleichsverhandlungen der Deutschen Umwelthilfe mit dem Land Nordrhein-Westfalen. (Symbolbild)