Ein deutliches Zeichen

Schüler können nicht früh genug lernen, dass andere Personen niemals diskreditiert werden sollten. Man kann immer anderer Meinung sein, Verunglimpfung darf nicht toleriert werden.

Die Schulleitung am Düsseldorfer Gymnasium hat nach den Beleidigungen von Pädagogen in sozialen Netzwerken mit ihrer Absage von Klassenfahrten richtig

reagiert. Ihre Botschaft: Wer andere im Netz attackiert, bloßstellt oder auch nur stillschweigend hinnimmt, muss mit Konsequenzen rechnen. Wichtig ist auch, dass der Arbeitgeber, mithin die Bezirksregierung, aktiv Pädagogen vor solchen Angriffen schützt. Um die Missstände offenzulegen, sollte Mobbing gegen Lehrer öffentlich diskutiert werden. Ohne repräsentative Zahlen bleiben die vielen Opfer unter den Pädagogen auf sich allein gestellt.

Vor allem Eltern haben die Pflicht, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie Lehrern gegenüber Respekt zeigen. Mütter und Väter sollten mit ihnen öfter darüber reden, was Gewalt – in welcher Form auch immer – bei anderen Menschen anrichten kann. Ein konstruktives Miteinander ist für jeden von uns die Voraussetzung für ein erfülltes Leben. Es ist heute wichtiger denn je, das seinen Sprösslingen mit auf den Weg zu geben.