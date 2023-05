Innenministerin Nancy Faeser will die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung forcieren. Die Bürger sollen ihre Behördenangelegenheiten zunehmend digital erledigen können.

Berlin. Keine Zettelwirtschaft, keine händischen Unterschriften - alles digital. Wie die Verwaltung den Anschluss an die Bürger finden will.

Die Bundesregierung will, dass allen Bürgern ein digitales Konto angeboten wird. Über BundID könnte jede oder jeder bei Behörden Anträge stellen und Angelegenheiten regeln. Umgekehrt können ihnen über dieses Konto auch Bescheide zugestellt werden. Lesen Sie den Kommentar: Digitale Verwaltung: Frau Faeser, bitte nochmal nachbessern!

Das BundID-Konto gibt es schon seit 2019. Erstmals wurde die ID mit der Auszahlung der Einmalzahlungen für Studierende und Fachschülerinnen und Fachschüler massenhaft genutzt. Lesen Sie auch: BundID: Konto erstellen – diese Möglichkeiten gibt es

Digitalisierung: 15 Leistungen haben Vorrang

Mehrere Bundesländer hatten angekündigt, nach Einführung des neuen Kontos im Gegenzug ihre bisherigen landeseigenen Servicekonten aufzugeben, darunter Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Grundsätzlich hätten sie dafür drei Jahre Zeit.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) brachte den Entwurf eines Gesetz zur Digitalisierung der Verwaltung (OZG 2.0) am Mittwoch im Kabinett auf den Weg. Das Gesetz muss allerdings erst noch vom Bundestag beraten und beschlossen werden, danach den Bundesrat passieren.

Kfz- und Führerschein-Anmeldung digital

Faktisch muss sie sich mit den Ländern und Kommunen einigen, und genau das strebt Faeser auch an. Die Ministerin will sich nach eigenen Worten mit ihnen auf auf 15 besonders wichtige Leistungen konzentrieren. Anders gesagt: Das digitale Konto schrittweise einführen. Sie verzichtete darauf, den Kommunen eine exakte Frist vorzuschreiben.

Faeser glaubt aber, "spätestens 2024 werden dadurch zum Beispiel die Kfz- oder Führerschein-Anmeldung, die Ummeldung, die Eheschließung, eine Baugenehmigung und das Elterngeld in ganz Deutschland digital beantragt werden können." Das sei ein großer Gewinn und ein "Meilenstein auf dem Weg zum digitalen Staat.“

Kein Papier, keine händischen Unterschriften

In Fachkreisen stieß sie auf heftige Kritik. Der Präsident des Branchenverbandes Bitkom, Achim Berg, beklagte, "die Bundesregierung verpasst mit den jetzt geplanten Änderungen am Onlinezugangsgesetz die Chance, die Digitalisierung der Verwaltung wirklich konsequent voranzutreiben“. Faesers Gesetzentwurf ist kein OZG 2.0, sondern allenfalls ein OZG 1.1. Und. "Der Bund will sich noch einmal fünf Jahre Zeit lassen, bis seine eigenen Verwaltungsleistungen digital abgewickelt werden können.“

Das Innenministerium betonte, mit dem OZG werde ein Schwerpunkt darauf gelegt, Verwaltungsabläufe auf digitale Prozesse umzustellen. Die Zettelwirtschaft werde durch das sogenannte Once-Only-Prinzip abgeschafft. Nachweise für einen Antrag müssen demnach nur einmal vorgelegt werden und könnten auf elektronischem Wege bei Behörden und Registern mit Einverständnis des Antragstellers abgerufen werden.

Alle digitalen Leistungen sollen rechtssicher sein

Damit digitale Anträge nicht mehr auf Papier unterschrieben werden müssen, wird bei der digitalen Abwicklung auf die bislang notwendige Schriftform verzichtet. Durch die Gesetzesänderung könnten zukünftig alle Leistungen rechtssicher einfach und einheitlich mit der Onlineausweisfunktion des Personalausweises digital beantragt werden. "Es ist keine händische Unterschrift mehr notwendig“, versprach Faeser. (fmg)

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik