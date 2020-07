Europa wird alt – und schrumpft

Brüssel/Berlin. EU unter Druck: Der aktuelle Demografiebericht der Kommission ist alarmierend und stellt die globale Bedeutung unserer Region infrage.

Wenn es um Europas globale Rolle geht, zeigt Angela Merkel großen Ehrgeiz: Die EU müsse „Stabilitätsanker“ in der Welt sein und eine „gestaltende Macht“, fordert die Kanzlerin. Die EU-Kommission kündigt passend schon „geostrategische“ Ambitionen an, um für ein „stärkeres Europa in der Welt“ zu sorgen. Europa, der neue Spieler auf der Weltbühne? Eile wäre geboten, mehr Engagement auch: Denn ein neuer Demografiebericht der Kommission zeigt, wie die Bevölkerung auf dem Kontinent schrumpft – und damit in Wahrheit auch Europas Bedeutung in der Welt.

„Der Rückgang ist dramatisch“, sagt Kommissionsvizepräsidentin Dubravka Suica, die für den Bericht verantwortlich ist, unserer Redaktion. „Noch in den 60er-Jahren machten wir in Europa zwölf Prozent der Weltbevölkerung aus, jetzt sind es sechs Prozent – und in einigen Jahrzehnten nur noch vier Prozent“, zitiert sie aus dem Bericht. Die Entwicklung könne Europas Position in der Welt verändern und werde auch den Anteil an der globalen Wirtschaftsleistung verringern, sagt Suica.

Es ist nicht die einzige Herausforderung. Europa ist zugleich der am schnellsten alternde Kontinent der Welt. „Die Demografie wird Einfluss auf jeden Bereich des Lebens haben – wie wir arbeiten, zusammenleben, wohnen, auf Wohlstand, Gesundheitssystem und Wirtschaft“, sagt die Vizepräsidentin. Deutschland ist zum Teil besonders betroffen. Die wichtigsten Trends:

Europäer haben eine steigende Lebenserwartung

Die Europäer können auf ein immer längeres Leben hoffen. Innerhalb der vergangenen fünf Jahrzehnte ist die durchschnittliche Lebenserwartung schon um zehn Jahre gestiegen, sie liegt heute bei 78,2 Jahren für Männer und 83,7 Jahren für Frauen. Für das Jahr 2070 sagt der Report eine Lebenserwartung für Frauen von 90,3 Jahren voraus, für Männer von 86,1 Jahren.

Die Unterschiede zwischen den EU-Staaten sind allerdings groß – und Deutschland schneidet gar nicht so gut ab, liegt heute mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 81 Jahren nur gerade im EU-Mittelfeld. 83,5 Jahre sind es bei Spitzenreiter Spanien, 83,4 Jahre in Italien – aber nur 75 Jahre bei Schlusslicht Bulgarien.

Bevölkerungsschwund in Europa

Lange Jahre ist die Zahl der Europäer gestiegen, derzeit leben in der EU 447 Millionen Menschen. In den nächsten Jahren könnten es noch gut zwei Millionen mehr werden, aber ab 2030 beginnt unaufhaltsam der Abstieg: Innerhalb weniger Jahrzehnte wird die EU-Bevölkerung laut Kommissionsbericht um fünf Prozent auf 424 Millionen im Jahr 2070 sinken. Europa ist damit die einzige Weltregion, deren Bevölkerung abnimmt. Konsequenz: Weniger als vier Prozent aller Menschen werden 2070 noch in der EU leben. Der Anteil Afrikas an der Weltbevölkerung dürfte von neun auf 32 Prozent steigen; Asien bleibt das große Zentrum mit über der Hälfte aller Menschen, wenn auch mit leicht sinkender Tendenz. Der Report skizziert die ökonomischen Folgen: Der Anteil Europas an der globalen Wirtschaftsleistung, der von 2004 bis 2018 schon von 18,3 auf 14,3 Prozent gesunken ist, dürfte weiter zurückgehen – angesichts der rückläufigen Zahl von Menschen im Erwerbsalter bestehe das Risiko, dass sich dieser Trend sogar noch beschleunige. Zwar listet der Bericht die gängigen Gegenstrategien auf, von besserer Ausbildung bis zur stärkeren Erwerbstätigkeit von Frauen und Älteren, doch verweist er auf ein gravierendes Problem: Selbst die derzeitige Wirtschaftswachstumsrate der Europäischen Union von 1,3 bis 1,4 Prozent dürfte nur mit stärker steigender Produktivität zu halten sein. Klimaschutz und Digitalisierung sollen jetzt neue Wachstumstreiber werden, so stellt es der Report in Aussicht. Und er macht Hoffnung: Gemeinsam könne die EU ein wichtiger wirtschaftlicher, politischer und diplomatischer Spieler bleiben.

Suica sagt: „Europa muss vereint, stärker und strategischer agieren, das wird durch die Demografie noch viel wichtiger.“ Die neuen Prognosen dürften die Einsicht bei den Akteuren zwar erhöhen, der Weg dahin ist allerdings weit: Bislang zeigt die EU gerade in der Außenpolitik als Global Player wenig Entschlossenheit und Geschlossenheit. Fortschritte wären wohl nur möglich, wenn die EU-Staaten endlich auch in außenpolitischen Fragen Beschlüsse mit Mehrheit, also ohne zwingende Einstimmigkeit, fassen könnten, was aber nicht in Sicht ist.

Dubravka Suica, Vizepräsidentin der EU-Kommission. Foto: Aris Oikonomou / AFP via Getty Images

Altes Europa

Das mittlere Alter der EU-Bevölkerung liegt heute schon bei 45 Jahren, bis 2070 dürfte es auf 49 Jahre steigen. Fast jeder siebte Europäer wäre dann älter als 80 Jahre. „Europa ist nicht der einzige Kontinent, der altert, aber der im Durchschnitt älteste“, heißt es im Report. Entscheidender Faktor für die Alterung ist neben der längeren Lebenserwartung die gesunkene Geburtenhäufigkeit, die jetzt bei 1,55 Kindern je Frau liegt, in Deutschland bei 1,57. Eine Geburtenrate von 2,1 würde benötigt, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten – ein Wert, der nur sehr vereinzelt in Regionen wie dem Großraum Paris oder dem Norden Rumäniens erreicht wird. Eine besondere Dynamik erlebt Deutschland: Der Osten der Republik gehört zu den Regionen Europas, in denen die Alterung der Bevölkerung in diesem Jahrzehnt am schnellsten voranschreiten wird. Der Report skizziert allerdings auch einige gesellschaftliche Entwicklungen, die künftig größere Aufmerksamkeit benötigen. Suica sagt, dass in jedem dritten Haushalt nur eine Person lebe, habe sie in dem Datenwerk mit am meisten berührt: „Das sind ja nicht nur Studenten, sondern auch ältere Menschen“, sagt sie. Tatsächlich leben in Europa 40 Prozent der Frauen über 65 Jahren allein, bei den Männern sind es nur halb so viel. Suica spricht von einer „großen Herausforderung für unsere Gesellschaft“.

Die neue Spaltung

Europa driftet durch die Demografie gefährlich auseinander. Zum einen verläuft die Entwicklung zwischen den Ländern unterschiedlich. Zwei Drittel der EU-Bürger leben in Regionen, die im vergangenen Jahrzehnt noch ein Bevölkerungswachstum erlebten. EU-Staaten wie Bulgarien, Rumänien, Griechenland oder Kroatien verzeichnen dagegen bereits seit Jahren einen Bevölkerungsschwund, der unvermindert anhalten dürfte – Bulgarien könnte bis 2050 die Hälfte seiner Einwohner verlieren.

Staaten wie Dänemark, Irland und Schweden werden laut Prognose dagegen sogar bis 2070 noch wachsen. Deutschland, Frankreich und andere Staaten Mitteleuropas werden zunächst eine leichte Zunahme, erst später eine Schrumpfung ihrer Bevölkerung erleben. Zweite Entwicklung: Immer mehr Menschen ziehen in die Städte, umso weniger Einwohner und Arbeitskräfte bleiben aber auf dem Land zurück. Regionen vor allem im Baltikum, Bulgarien, Rumänien oder Portugal, aber auch in Ostdeutschland droht so eine gefährliche Abwärtsspirale. Kommissionsvize Suica sieht da auch eine Herausforderung für die Demokratie: „Menschen in ländlichen Regionen fühlen sich manchmal zurückgelassen. Dann machen sie die Demokratie dafür verantwortlich, obwohl es um Demografie geht – das wird zu einer Schlüsselfrage.“ Suica lässt jetzt eine europaweite Strategie für die ländlichen Regionen erarbeiten, sagt aber auch: „Jede Region ist anders. Es gibt keine einheitliche Lösung für alle.“

Corona als Chance

Ausgerechnet die Corona-Pandemie kann aus Sicht der Kommission jetzt neue Chancen bieten, die Demografie-Krise zu mildern. Zum einen erhöhe Corona die Attraktivität ländlicher Regionen, die vom Virus schließlich weniger betroffen seien, sagt Vizepräsidentin Suica. Das Leben dort könne Vorteile bieten, womöglich bald auch mit Blick auf den Klimawandel. „Ein gutes Bildungsangebot mit erreichbaren Schulen, Pflege, Jobs und digitaler Infrastruktur in jedem Dorf Europas – dann werden viele auf dem Land leben wollen“, meint Suica. Die EU-Fördermittel müssten dazu aber zielgerichteter eingesetzt werden.

Zweite Chance: Das geplante Corona-Wiederaufbauprogramm der EU. Die Milliardengelder müssten dabei helfen, den demografischen Wandel zu gestalten, etwa durch neue Jobs für junge Leute, fordert die Kommissarin: „Wir brauchen eine starke Wirtschaft und einen starken Arbeitsmarkt, um die Herausforderungen für die Sozialsysteme zu bewältigen. Sonst sehe ich nicht, wie wir die Lücke schließen sollen, wenn mehr Menschen sehr alt werden und weniger junge Leute das Sozialsystem finanzieren müssen.“ Das Wiederaufbauprogramm und die Probleme der Demografie hingen zusammen, sagt Suica: „Corona kann die Chance sein, die richtige Lehre für die kommenden Herausforderungen zu ziehen.“