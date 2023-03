An Bahnhöfen fehlen 1,5 Millionen Stellplätze für Fahrräder

Berlin Das Rad und die Bahn: Keine Erfolgsstory, oder? Die Bahn erhöht die Angebote, und Verkehrsminister Wissing verspricht mehr Stellplätze.

Immer mehr Menschen nehmen ihr Fahrrad im Fernzug mit. Im vergangenen Jahr transportierte die Deutsche Bahn (DB) nach eigenen Angaben 570.000 Fahrräder in ICE-, IC- und EC-Zügen. Ein neuer Rekord.

Während das Unternehmen die Fahrradmitnahme im ICE ausbaut, will Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf der anderen Seite den Neubau von Fahrradparkhäusern an Bahnhöfen und anderen Haltepunkten des öffentlichen Nahverkehrs ausbauen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Bis 2026 will Wissing für diese Aufgabe Fördermitteln in Höhe von 110 Millionen Euro bereitstellen.

"Viele Menschen würden Rad und Bahn häufiger nutzen, wenn sie ihr Fahrrad oder E-Bike am Bahnhof sicher abstellen könnten“, sagte Wissing dem RND. Das Programm soll am Montag starten, mit ihm sollten Planung und Bau von Radparkhäusern, Sammelschließanlagen und Fahrradparktürmen gefördert werden.

Bahn: Mehr Stellplätze als Anreiz für das Deutschlandticket

Von den Fördermitteln profitieren Länder, Kommunen, Verkehrsverbünden und Unternehmen, die Stellplätze zur Verfügung stellen. Gerade im Zusammenspiel mit der Bahn könne das Rad zu einer attraktiven Alternative auch für längere Strecken und den ländlichen Raum werden, sagte Wissing weiter.

Bundesweit fehlen Wissing zufolge allein an Bahnhöfen bis zu 1,5 Millionen Fahrradabstellplätze. "Klar ist: Wenn ich morgens mein Fahrrad am Bahnhof abstelle und mit dem Deutschlandticket weiterfahre, möchte ich sicher sein, dass ich es nach meinem Arbeitstag dort auch wiederfinde“, sagte er mit Blick auf das deutschlandweit gültige 49-Euro-Monatsticket für den Nahverkehr, das ab 1. Mai gelten soll. Lesen Sie auch: 49-Euro-Ticket: Das sind für Experten die Vor- und Nachteile

Im Fernverkehr ist für die Mitnahme von Fahrrädern ein Ticket mit Stellplatzreservierung nötig. Es kostet ab neun Euro. Im ICE kann es für ausgewählten Verbindungen gebucht werden. IC- und EC-Züge verfügen immer über ein Fahrradabteil. (fmg)

