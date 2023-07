Interview-Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz wurden von vielen so verstanden, als öffne er die Tür für eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene. Nach großer Empörung auch in den eigenen Reihen versucht er nun, die Debatte einzufangen.

Merz rudert zurück- Keine Zusammenarbeit mit AfD in Kommunen

Berlin. Mit seiner Äußerung zur Kooperation mit der AfD in den Kommunen liefert Merz nicht nur der Ampel Munition – er hilft auch den Rechten.

Wieder einmal hat Friedrich Merz ein Interview zur besten Sendezeit genutzt, um Freund und Feind auf die Palme zu bringen. Völlig ohne Not hat der CDU-Chef diesmal räsoniert, auf welcher Ebene man eventuell doch eine Kooperation mit der AfD akzeptieren sollte.

So unbequem das klingt: In der Sache hat Merz Recht: Sollte in der Lokalpolitik ein gewählter AfD-Bürgermeister die örtliche Grundschule sanieren wollen, macht eine politische Front im Stadtrat keinen Sinn. Die Frage ist aber: Warum muss Merz das jetzt herbeireden?

Name Friedrich Merz Geburtsdatum 11. November 1955 Sternzeichen Skorpion Amt CDU-Vorsitzender Partei CDU Parteimitglied seit 1972 Familienstand Verheiratet, drei Kinder Größe 1,98 Meter Wohnort Arnsberg

Merz liefert seltsamen Interpretationsspielraum beim Thema AfD

Es gibt bislang erst einen AfD-Landrat im thüringischen Kreis Sonneberg und einen einzigen AfD-Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz (Sachsen-Anhalt) mit 8000 Einwohnern, der sein Amt noch nicht einmal angetreten hat. Wenn Merz öffentlich so weiterfantasiert, könnten es allerdings etliche mehr werden.

Jörg Quoos ist Chefredakteur der FUNKE-Zentralredaktion in Berlin. Foto: Dirk Bruniecki

Der Parteichef darf sich über die massive Kritik an seinen Äußerungen nicht wundern. Er liefert nicht zum ersten Mal einen seltsamen Interpretationsspielraum beim Thema AfD, den die Rechten, die Ampel und die zahlreichen Merz-Gegner in der Union dankbar nutzen. Vor allem Letztere sind genervt von den Stockfehlern des Parteichefs und schüren Wechselstimmung.

Und Merz’ neuer „General“? Statt Attacke heißt der Befehl für Carsten Linnemann nach nur zwei Wochen im Amt jetzt „Chef verteidigen“. Er sollte Friedrich Merz für das nächste Interview einen kleinen Spickzettel in den Sakkoärmel schummeln, den Merz bei jeder AfD-Nachfrage nur vorlesen muss: „Wir machen keine gemeinsame Sache mit der AfD!“

Mehr gibt es für die Union dazu einfach nicht zu sagen.

