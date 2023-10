Greta und der Antisemitismus: Das ist keine Gerechtigkeit

Berlin. Die bekannteste Klima-Aktivistin der Welt äußert sich zum Konflikt in Israel und Gaza – und nimmt in Kauf, Antisemitismus zu fördern.

Symptomatisch war die Sache mit dem Kraken. Als Greta Thunberg vor ein paar Tagen ein Bild auf Instagram postete, auf dem sie und drei andere Aktivistinnen sich mit Palästinensern in Gaza solidarisierten, war auf dem Foto auch ein Stofftier in Form eines Kraken.

Der Krake, der die Welt umschlingt, wird oft als antisemitische Metapher verwendet. Deshalb kam Kritik. Thunberg löschte das Bild und lud es erneut hoch, ohne das Tier. Ihre Erklärung: Ihr Krake, ein wendbares Stofftier, das je nach Seite grimmig oder gut gelaunt schaut, werde oft von autistischen Menschen verwendet, um Gefühle zu kommunizieren.

Lesen Sie hier: Antisemitismus bei Fridays for Future: Was dahinter steckt

UN: Täglich 100 Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen nötig UN: Täglich 100 Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen nötig

Es ist Greta Thunberg offenbar egal, ob sie Antisemitismus fördert

Selbst wenn man dieser Erklärung folgt, war die Episode ein Offenbarungseid. Denn sie zeigt: Thunberg weiß so wenig über Antisemitismus, dass sie eines seiner prominentesten Symbole nicht kennt – und zögert trotzdem nicht, einseitig Position zu beziehen in diesem Konflikt.

Theresa Martus ist Politik-Redakteurin in der FUNKE-Zentralredaktion. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Das ist einige Tage her, inzwischen muss man ergänzen: Greta Thunberg weiß nicht nur wenig über Antisemitismus, es ist ihr offenbar auch egal, ob sie ihn fördert. Beim jüngsten Streik an diesem Freitag posiert sie bereitwillig in einer Gruppe, in der ein Plakat hochgehalten wird, auf dem Israel „Genozid“ vorgeworfen wird.

Lesen Sie auch:Fridays for Future schockt mit Hass-Post auf Instagram

Fridays for Future kämpft nicht nur für Klimaschutz. Die Bewegung fordert explizit auch Klimagerechtigkeit, also die faire Verteilung von Lasten und Chancen.

Wenn Thunberg nicht bereit oder in der Lage ist, Unterstützung für die palästinensische Zivilbevölkerung auszudrücken, ohne antisemitische Narrative zu verbreiten, gefährdet sie Jüdinnen und Juden. Sie bringt die Klimabewegung in Misskredit und verfehlt die eigenen Ansprüche. Denn mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik