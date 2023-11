Großrazzia gegen Islamisten - Durchsuchung auch in Rheine

Polizisten verlassen ein Gebäude in Berlin-Neukölln. Bei einer bundesweiten Razzia gegen das „Islamische Zentrum Hamburg“ gab es auch einen Einsatz in Rheine im Kreis Steinfurt in NRW.

Rheine. Razzien gegen das als islamistisch eingestufte „Islamische Zentrum Hamburg“: In NRW gab es Donnerstagmorgen einen Einsatz im Kreis Steinfurt.

Im Zuge der Razzien in mehreren Bundesländern gegen das „Islamische Zentrum Hamburg“ (IZH) sind Ermittler auch in Nordrhein-Westfalen aktiv geworden. Es habe eine Durchsuchung in Rheine (Kreis Steinfurt) gegeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Münster. Was dort konkret durchsucht wurde und ob es auch Festnahmen gab, wurde nicht mitgeteilt. Weitere Durchsuchungen in NRW waren beim NRW-Innenministerium am Donnerstagmorgen zunächst nicht bekannt.

Insgesamt wurden laut dem Bundesinnenministerium 54 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Konkrete Orte nannte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage nicht. Das Innenministerium führt ein Ermittlungsverfahren gegen das IZH, das in einem Vereinsverbot münden könnte. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, das IZH werde seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft.

Das Zentrum gilt als verlängerter Arm des iranischen Regimes, das der islamistischen Hamas zu ihrem Angriff auf Israel gratuliert und diesen als „Wendepunkt in der Fortsetzung des bewaffneten Widerstands“ bezeichnet hatte. Neben NRW gab es Durchsuchungen in Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Berlin. (dpa)

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik