Ruhestand Regierung will Grundrente nach langem Streit beschließen

Berlin. Es wurde verhandelt und gestritten. Aber nun ist es so weit: Die Grundrente wird beschlossen. Aber die Begeisterung ist überschaubar.

Nach monatelangen Verhandlungen mit viel Streit in der großen Koalition will das Bundeskabinett am Mittwoch (9.30 Uhr) die Grundrente beschließen. Ab 2021 sollen dann rund 1,3 Millionen Bezieher kleiner Renten einen Aufschlag bekommen.

Doch die Finanzierung ist kompliziert und die Begeisterung hält sich schon vor dem Beschluss in Grenzen – es setzt Kritik von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil muss das Konstrukt verteidigen.

Grundrente: Warum der Beschluss kritisiert wird

Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) erklärte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass eine Aufwertung niedriger Renten längst überfällig wäre, um Altersarmut vorzubeugen. Sie bemängelte aber auch, dass das Verfahren zur Berechnung der Grundrente „höchst kompliziert“ sei und dass weniger Menschen als ursprünglich vorgesehen von der Grundrente profitieren würden.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sagte, der Grundrenten-Beschluss sorge für gravierende Ungerechtigkeiten und leiste keinen zielgenauen Beitrag gegen Altersarmut. „Was die große Koalition nun beschließt, verwischt die Grenze zwischen beitragsfinanzierter Rente und bedürfnisorientierter Grundsicherung.“

Heil: „Die Grundrente wird den Menschen helfen“

Auch bei den Koalitionspartnern ist der Beschluss nicht unumstritten. So forderte die Union etwa einen neuen Vorschlag zur Finanzierung der Grundrente. „Ich vermute stark, dass es zum 1. Januar 2021 noch keine Finanzmarkttransaktionssteuer geben wird. Deshalb muss der Finanzminister einen Ersatzvorschlag vorlegen“, sagte Peter Weiß (CDU), sozialpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diese Steuer war als Finanzierungsinstrument zur Grundrente vorgesehen gewesen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigte den Beschluss. „Die Grundrente wird den Menschen helfen, die hart arbeiten, aber wenig verdienen“, sagte Heil der „Rheinischen Post“. Sie sei „Ausdruck unseres Respekts vor der Lebensleistung dieser Menschen“.

SPD-Fraktionsvize Katja Mast pochte auf eine zügige Umsetzung der Pläne. „Alle Versuche, diesen sozialpolitischen Meilenstein zu verhindern, sind bisher gescheitert“, sagte sie der dpa. „Die parlamentarischen Beratungen werden unmittelbar starten.“ Das Ziel bleibe, dass die Grundrente am 1. Januar 2021 in Kraft tritt.

Finanzminister Olaf Scholz hatte Vorschläge für einen späteren Starttermin zurückgewiesen: „Die Grundrente kommt pünktlich.“ Die Rentenversicherung warnte unterdessen vor einem riesigen Verwaltungsaufwand: Ist der Heil-Entwurf zur Grundrente überhaupt zu bezahlten? Und auch die geplante Gegenfinanzierung wackelt: Börsensteuer: Heftiger Widerstand gegen Scholz-Vorschlag.

Als dessen zum Trotz ist die Grundrente auf dem Weg: Ab wie vielen Jahren Beitragszahlung es einen Zuschlag geben soll.

(dpa/gem)