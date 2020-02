In Hanau hat ein Mann zehn Menschen erschossen. Der mutmaßliche Täter (43) tötete auch sich selbst. Alle Entwicklungen im Newsblog.

In Hanau hat ein Mann mehrere Menschen erschossen

Unter den Todesopfern sind fünf türkische Staatsbürger und vier weitere Menschen mit Migrationshintergrund

In einer Wohnung fand die Polizei zwei weitere Leichen

Es handelt sich um den mutmaßlichen Täter, den Deutschen Tobias R., und seine Mutter

Laut Generalbundesanwalt Frank hatte der Todesschütze offenbar eine „zutiefst rassistische Gesinnung“

Es gibt ein Bekennerschreiben und ein Youtube-Video

Bundesinnenminister Seehofer und Bundesjustizministerin Lambrecht informieren sich vor Ort

Hanau. Die ersten Schüsse fielen gegen 22 Uhr am Mittwochabend: An einer Shisha-Bar am Heumarkt in Hanau hat ein Mann mehrere Menschen getötet, kurz darauf im Stadtteil Kesselstadt an einer anderen Shisha-Bar weitere Menschen erschossen. Die Polizei sprach zunächst von acht, am Morgen dann von neun Todesopfern des Schützen an diesen beiden Tatorten. Außerdem wurden sechs weitere Menschen verletzt, einer davon schwer.

Am frühen Donnerstagmorgen fanden Polizisten zwei weitere Leichen in einer Wohnung. Es handelte sich um den mutmaßlichen Todesschützen, 43-jährigen Deutschen Tobias R., und seine 72 Jahre alte Mutter.

Es gibt ein Bekennerschreiben und ein Video, das R. auf Youtube postete. Nach der Auswertung sagte Generalbundesanwalt Peter Frank enthielten die beiden Dokumente Hinweise auf eine „zutiefst rassistische Gesinnung“.

Hanau-Anschlag: Mehrere Tote – aktuelle Entwicklungen im Newsblog:

15.39 Uhr: Als Reaktion auf den Anschlag von Hanau will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland verstärken. Er werde noch am Abend mit den Innenministern der Länder darüber beraten, „wie wir in den nächsten Tagen die Sicherheitslage noch besser gewährleisten können“, sagte Seehofer am Donnerstag bei einem Besuch an einem der Tatorte in Hanau. Dies sei auch „vor dem Hintergrund vieler öffentlicher Veranstaltungen in den nächsten Tagen“ erforderlich.

Bundesinnenminister Horst Seehhofer (Mitte), Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und Hessen Premierminister Bouffier legten an einem der Tatorte Blumen ab. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Seehofer gab zudem bekannt, dass er als Zeichen der Anteilnahme an allen öffentlichen Gebäuden in Deutschland Trauerbeflaggung angeordnet habe. Gemeinsam mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) legte er an einem der Tatorte Blumen ab. Ministerin Lambrecht sagte dort, dass die Opfer und ihre Angehörigen auf die Unterstützung der Bundesregierung zählen dürften. Der Opferbeauftragte der Bundesregierung sei bereits vor Ort.

15.30 Uhr: Die Bundesanwaltschaft prüft nach der rassistischen Gewalttat von Hanau, ob der mutmaßliche Täter Mitwisser oder Unterstützer für seinen Anschlag hatte. Dazu würden das Umfeld und die Kontakte des Mannes im In- und Ausland abgeklärt, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank am Donnerstag in Karlsruhe.

Bei der mutmaßlich rassistischen Tat seien am Mittwochabend neun Personen mit Migrationshintergrund erschossen worden. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, einer davon schwer. Kurze Zeit später seien der mutmaßliche Täter und seine Mutter augenscheinlich ebenfalls erschossen in einer Wohnung gefunden worden, neben dem Mann habe eine Schusswaffe gelegen.

15.13 Uhr: Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) um einen 43-jährigen Deutschen aus Hanau. Er war weder dem Verfassungsschutz noch der Polizei bekannt. Nach seiner Erkenntnis sei der Verdächtige Sportschütze gewesen und habe legal Waffen besessen, sagte Beuth. Hinweise auf weitere Täter gebe es nicht.

15.06 Uhr: Der Todesschütze von Hanau hatte nach Angaben von Generalbundesanwalt Peter Frank eine „zutiefst rassistische Gesinnung“. Das habe die Auswertung von Videobotschaften und einer Art Manifest auf dessen Internetseite ergeben, sagte Frank am Donnerstag in Karlsruhe.

14.59 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich entsetzt über die Gewalttat von Hanau gezeigt. Die EU-Kommissionspräsidentin schrieb auf Twitter: „Fremdenhass und Rassismus haben keinen Platz in Europa.“ Die „entsetzliche Tat“ von Hanau stehe „fundamental gegen alle Grundwerte“.

14.42 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sind in Hanau eingetroffen, um sich über die Hintergründe der Gewalttat mit elf Toten zu informieren. Die Minister trafen sich mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) und wollten sich an einem der Tatorte informieren.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (2.v.r., CSU) spricht mit Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD, r). Foto: Andreas Arnold / dpa

14.37 Uhr: Die Türkisch-Islamische Union Ditib hat den mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlag in Hanau als Angriff auf Migranten und Muslime verurteilt. Die „seelische, emotionale und gesellschaftliche Verwundung“ nach dem tödlichen Terror sei schwer, betonten der Ditib-Bundesverband und der Landesverband Hessen in einer gemeinsamen Erklärung. „Sie trifft Migrantinnen und Migranten, Musliminnen und Muslime bis ins tiefste Mark.“

In den letzten Jahren sei es für die Moscheegemeinden in Deutschland „immer unerträglicher“ geworden, kritisierte der größte Islamverband in Deutschland. In Politik und Gesellschaft seien „rassistische und antimuslimische Statements unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit probates Mittel zur Stimmungsmache“ geworden. Es habe zahlreiche Attacken gegen Muslime gegeben. Nach einer jüngsten Serie von Bombendrohungen stehe man vor dem „traurigsten anzunehmenden Höhepunkt einer gesellschaftlichen Entgleisung“.

14.29 Uhr: Wenig ist bisher bekannt über das Leben des mutmaßlichen Attentäters von Hanau und seine politischen Aktivitäten. Aufschluss darüber könnte das im Internet veröffentlichte Bekennerschreiben des Deutschen Tobias R. liefern.

14.26 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ruft nach den Morden von Hanau zu politischer und gesellschaftlicher Ächtung des Rechtsextremismus auf. „Es ist jetzt an der Zeit, dass wir in diesem Land einen Aufstand der Anständigen bekommen, und alle müssen sich fragen, welche Rolle sie bei diesem Aufstand annehmen können“, sagte Klingbeil am Donnerstag in Berlin. Die Sicherheitsbehörden und andere Verantwortliche hätten zu lange ignoriert, „was sich am rechten Rand zusammenbraut“.

Klingbeil bezeichnete die AfD als „politischen Arm der extremen Rechten“. Von der AfD ausgehende Tabubrüche seien nicht mehr hinnehmbar. „Wir werden nicht hinnehmen, dass das gesellschaftliche Klima sich weiter vergiftet.“ Die SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans betonten in einer Mitteilung: „Wehret den Anfängen muss die Maxime sein.“ Die beiden Parteivorsitzenden sagten ihre Teilnahme an Karnevalsterminen ab.

Kramp-Karrenbauer zu Anschlag von Hanau- Hintergründe müssen sauber aufgeklärt werden

14.19 Uhr: Der Todesschütze von Hanau hat neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet – und seine Mutter. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag zudem aus Sicherheitskreisen erfuhr, haben vier der fünf Verletzten ausländische Wurzeln.

14.01 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Familien der türkischen Opfer von Hanau sein Beileid ausgesprochen. Erdogan sagte: „Ich glaube daran, dass die deutschen Behörden alle notwendigen Anstrengungen unternehmen werden, um den Angriff in allen Aspekten zu beleuchten.“

13.51 Uhr: Mit Gedenken an die Opfer von Hanau hat in den närrischen Hochburgen am Donnerstag um 11.11 Uhr der Straßenkarneval begonnen. „Sicher haben wir ein Lächeln heute auf dem Gesicht. Aber im Herzen sind wir wirklich bei den Menschen von Hanau, auch bei den Hinterbliebenen, an die wir ganz, ganz sicher denken“, sagte der Kölner Karnevalsprinz Christian II. der Deutschen Presse-Agentur. Die Jecken legten vor dem Start des närrischen Treibens eine Schweigeminute ein.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos, 2.v.r) gedachte mit dem Kölner Dreigestirn (l.) und Christoph Kuckelkorn (r), Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, kostümiert bei einer Schweigeminute der erschossenen Opfer der Gewalttat von Hanau. Foto: Oliver Berg / dpa

13.49 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner sieht Deutschland derzeit „im Zentrum des rechtsextremen Terrorismus“. Das habe der Anschlag von Hanau bestätigt, erklärte Lindner am Donnerstag in Berlin. Er forderte als Konsequenz „eine Generalinventur aller Maßnahmen gegen den rechten Terrorismus“ in Deutschland. „Wir können nicht akzeptieren, dass Menschen egal welcher Herkunft Angst haben müssen“, hob er hervor.

Der FDP-Chef beklagte auch ein „gesellschaftliches Klima in Deutschland, das rechtsextreme Gewalttaten begünstigt“. Wer etwa die Reden des AfD-Politikers Björn Höcke verfolge, könne dies sehen. „Da wird Hass gegen Fremde, aber auch gegen Demokraten geschürt“, kritisierte Lindner. Es gehe daher jetzt auch darum, „ein klares Signal gegenüber all denen zu setzen, die mit Fremdenfeindlichkeit Politik machen“. Es dürfe „kein weiter-so“ geben.

Die FDP war dafür kritisiert worden, dass sich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich in Thüringen mit den Stimmen der von Höcke geführten AfD-Landtagsfraktion zum Ministerpräsidenten hatte wählen lassen. Kemmerich trat kurz darauf zurück, ist aber weiterhin geschäftsführend im Amt. Lindner hatte sich später für das Vorgehen seiner Partei in Thüringen im Bundestag entschuldigt.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) spricht nach den Morden in Hanau von einem „vergifteten gesellschaftlichen Klima“. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

13.38 Uhr: Der mutmaßlich rechtsextremistisch motivierte Anschlag von Hanau ist nach Worten von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) Resultat eines „vergifteten gesellschaftlichen Klimas“. Solche „Wahnsinnstaten geschehen nicht im luftleeren Raum“, sagte Schäuble am Donnerstag in Berlin, sie „wachsen in einem vergifteten gesellschaftlichen Klima, in dem auf übelste Weise Fremdenfeindlichkeit und abwegigste Verschwörungstheorien geschürt werden, bis Minderheiten als Bedrohung empfunden werden und Diskriminierung in zügellosen Hass umkippt“. Sich dem nicht zu beugen, „dafür tragen wir alle Verantwortung, Politik und gewählte Repräsentanten in besonderem Maße“, mahnte Schäuble weiter.

Morde in Hanau: Fünf türkische Staatsbürger unter den Opfern

13.27 Uhr: Unter den Todesopfern in Hanau sind nach Angaben der türkischen Botschaft in Berlin auch fünf türkische Staatsbürger. Ein Sprecher der Botschaft bestätigte einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Anadolu, die sich auf den türkischen Botschafter in Berlin Ali Kemal Aydin berufen hatte.

Das türkische Außenministerium in Ankara verurteilte den „niederträchtigen Anschlag“ in Hanau. Er sei eine „neue und schwere Auswirkung von wachsendem Rassismus und Islamfeindlichkeit“. Es sei an der Zeit, solche Angriffe zu stoppen.“

13.08 Uhr: Die Polizeigewerkschaften DPolG und GdP haben nach der mutmaßlich rechtsextremen und rassistischen Gewalttat von Hanau vor voreiligen Schlussfolgerungen gewarnt. „Bevor mögliche politische Forderungen erhoben werden können, müssen erst einmal die Ermittlungen abgewartet werden“, mahnte der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt. „Weil der mutmaßliche Täter wohl Sportschütze war, darf das nicht dazu führen, nun alle Sportschützen unter Generalverdacht zu stellen.“

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, äußerte sich ähnlich: „Den Ermittlern muss jetzt die nötige Zeit und Ruhe zugestanden werden, die Hintergründe der schrecklichen Tat aufzuklären. Erst dann ist der Punkt gekommen, über mögliche zielführende Konsequenzen zu debattieren.“ In einer offenen und freiheitlichen Gesellschaft seien solche menschenverachtenden Straftaten nicht auszuschließen.

Attacke von Hanau: AKK kritisiert AfD

12.37 Uhr: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wertet die Gewalttat von Hanau als Beleg dafür, dass die CDU und andere Parteien nicht mit der AfD zusammenarbeiten dürfen. Sie fühle sich in ihrer Haltung bestärkt, dass es keine Zusammenarbeit geben dürfe mit der Partei, die „Rechtsextreme, ja, ich sage auch ganz bewusst Nazis, in ihren eigenen Reihen duldet und die eine Grundlage legt, auch in der politischen Diskussion, für genau dieses Gedankengut“, sagte Kramp-Karrenbauer in Paris. Sie verwies auf den CDU-Beschluss, nicht mit der AfD zu kooperieren. „Wie wichtig es ist, diese Brandmauer zu halten, das sieht man an einem Tag wie Hanau.“

12.32 Uhr: Der Innenausschuss im Bundestag plant eine Sondersitzung zur Gewalttat von Hanau. Nach derzeitigem Stand ist dafür der Donnerstag kommender Woche vorgesehen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Ausschuss erfuhr.

12.25 Uhr: Die Türkische Gemeinde in Deutschland fordert, dass sich die Sicherheitsbehörden voll und dauerhaft auf den Rechtsextremismus konzentrieren. „Dieser Terror ist kein „Angriff auf uns alle“, er trifft gezielt bestimmte Menschen, aus rassistischen Motiven““, erklärte die Gemeinde. „Echte Solidarität bedeutet, das anzuerkennen.“

Die Türkische Gemeinde kritisierte auch Politiker, die durch eine achtlose Wortwahl Motive für Gewalttaten lieferten und Rassismus den Boden bereiteten. „Zuerst verschieben sich die Grenzen des Sagbaren, dann kommt die Gewalt.“

12.22 Uhr: Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) wird sich nach dem rechtsterroristischen Anschlag von Hanau zeitnah mit Vertretern der migrantischen Gemeinschaften in Berlin treffen, um über die Sicherheitslage zu beraten. Die Mordserie von Hanau sei ein „Angriff auf uns alle“, sagte Geisel. Er habe Menschen getroffen, „die zu uns gehören“. Verbindungen des mutmaßlichen Täters nach Berlin gebe es jedoch nicht.

12.15 Uhr: Der nach Morddrohungen unter Polizeischutz stehende Grünen-Politiker Cem Özdemir hat nach der Terrortat von Hanau davor gewarnt, die Gefahr von rechts zu verharmlosen. „Nach NSU, Lübke und Halle reden manche immer noch von Einzeltätern. Damit muss endlich Schluss sein“, sagte Özdemir unserer Redaktion. 2020 müsse als das Jahr in die Geschichte eingehen, „in dem wir ganz klar benennen, mit was wir es zu tun haben: rechtem Terror.“ Dieser müsse mit aller Härte durch den Rechtsstaat bekämpft werden.

Der langjährige Grünen-Vorsitzende Özdemir wurde in der Vergangenheit wegen seiner scharfen Kritik an der autoritären Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan von türkischen Nationalisten massiv bedroht. Er erhält seit längerem Personenschutz vom Bundeskriminalamt. Ende Oktober wurde bekannt, dass eine Neonazi-Gruppe konkrete Morddrohungen an Özdemir und die Grünen-Politikerin Claudia Roth schickte und beide auf einer Todesliste führt.

Merkel zu Hanau: Rassismus ist ein Gift in der Gesellschaft

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, sie trauere um die Opfer von Hanau. Foto: Tobias Schwarz / AFP

12.16 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht den Angehörigen der Opfern von Hanau ihre Anteilnahme aus. Sie sagt, es sei noch zu früh für eine abschließende Bewertung. Derzeit weise aber vieles darauf hin, dass der Täter aus rassistischen und rechtsextremistischen Motiven gehandelt habe. „Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen“, fügte die Kanzlerin hinzu.

12.14 Uhr: Der nach Morddrohungen unter Polizeischutz stehende Grünen-Politiker Cem Özdemir warnt nach der Terrortat von Hanau davor, die Gefahr von rechts zu verharmlosen. „Nach NSU, Lübke und Halle reden manche immer noch von Einzeltätern. Damit muss endlich Schluss sein“, sagt Özdemir unserer Redaktion. 2020 müsse als das Jahr in die Geschichte eingehen, „in dem wir ganz klar benennen, mit was wir es zu tun haben: rechtem Terror.“ Dieser müsse mit aller Härte durch den Rechtsstaat bekämpft werden.

12.03 Uhr: Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) sind ins hessische Hanau aufgebrochen. Dort wollten sie nach Informationen aus dem Bundesinnenministerium über den Stand der Ermittlungen informieren.

11.56 Uhr: Die vier großen Islamverbände in Deutschland haben nach der Gewalttat in Hanau mehr Engagement im Kampf gegen rechten Terror gefordert. Die Gewalt habe sich gegen Migranten als Zielgruppe gerichtet, betonte der Koordinationsrat der Muslime in Köln.

11.41 Uhr: Die Gewalttat von Hanau hat nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann einen rechtsradikalen Hintergrund. Der 43-jährige Deutsche habe „eine Reihe überwiegend aus dem Ausland stammender Menschen erschossen“, sagte der CSU-Politiker nach einer Telefonschalte der Innenminister von Bund und Ländern. Man müsse aufgrund aufgefundener Materialien davon ausgehen, „dass es sich um einen rechtsradikalen, ausländerfeindlichen Hintergrund handelt“.

SPD ruft zu Mahnwache vor dem Brandenburger Tor auf

Eine Mitarbeiterin der Spurensicherung ermittelt an einem der Hanauer Tatorte. Foto: Boris Roessler / dpa

11.36 Uhr: Außenminister Heiko Maas (SPD) ruft zu verstärktem Kampf gegen rechten Terror auf. „Rechtsterrorismus ist wieder zu einer Gefahr für unser Land geworden“, betonte Maas am Donnerstag auf Twitter. Es sei längst Zeit zu erkennen: „Demokratie muss sich wehren gegen die Feinde der Freiheit.“ Das gelte für den Rechtsstaat. „Das gilt aber auch für uns alle.“

11.30 Uhr: Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach der Gewalttat von Hanau Konsequenzen in Politik und Gesellschaft gefordert. „Unsere politischen Debatten dürfen sich nicht davor herumdrücken, dass es 75 Jahre nach Ende der NS-Diktatur wieder rechten Terror in Deutschland gibt“, sagte der Finanzminister. Die Sicherheitsbehörden müssten mit aller Konsequenz den Kampf gegen rechten Terror führen. Doch auch die Gesellschaft müsse „unsere liberale, weltoffene Demokratie gegen ihre Feinde verteidigen“.

11.28 Uhr: Die SPD hat zu einer Mahnwache vor dem Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen. „Wir müssen ein Zeichen setzen. Gegen den rechten Terror, gegen den rechten Hass, gegen Faschismus“, schrieb Generalsekretär Lars Klingbeil auf Twitter. Bei einer Solidaritätsbekundung am Donnerstagabend um 18 Uhr solle deutlich werden, „dass wir den Hetzern und rechten Terroristen nicht unser Land überlassen“.

11.22 Uhr: Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigt sich schockiert. „Mit Entsetzen habe ich von der terroristischen Gewalttat in Hanau erfahren. Meine tiefe Trauer und Anteilnahme gelten den Opfern und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich baldige Genesung“, heißt es in einer Mitteilung. „Ich stehe an der Seite aller Menschen, die durch rassistischen Hass bedroht werden. Sie sind nicht allein. Ich bin überzeugt: Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland verurteilt diese Tat und jede Form von Rassismus, Hass und Gewalt. Wir werden nicht nachlassen, für das friedliche Miteinander in unserem Land einzustehen.“

Viele Menschen mit Migrationshintergrund unter den Toten

10.51 Uhr: Unter den Todesopfern von Hanau sind nach ersten Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ob unter ihnen auch ausländische Staatsbürger sind, war zunächst nicht bekannt.

10.40 Uhr: Das Kölner Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau und die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker haben mit einem Schweigemoment der Opfer von Hanau gedacht. Im Historischen Rathaus hielten die Karnevalisten inne, bevor sie anschließend um 11.11 Uhr den Straßenkarneval offiziell eröffnen wollten.

10.34 Uhr: Die Grünen im Bundestag fordern eine rasche Aufklärung der Gewalttat in Hanau. „Wenn sich bestätigt, dass diese grausame Tat aus rechtsextremen Motiven heraus erfolgte, muss neben vielen anderen Fragen sehr schnell geklärt werden, ob auch hier die Strategie eines Bürgerkriegsszenarios verfolgt wurde“, sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic. „Dann wären die Festnahmen von letzter Woche wohl nur die Spitze des Eisberges.“ Bluttat in Hanau: Was wir bisher wissen – und was nicht.

Behörden ermitteln nach Morden in Hanau wegen Terrorverdacht

10.18 Uhr: Der hessische Landtag hat mit einer Schweigeminute der Opfer der tödlichen Schüsse in Hanau gedacht. Die für Donnerstag vorgesehene Landtagssitzung in Wiesbaden wurde danach abgebrochen. An allen öffentlichen Gebäuden in Hessen wurde nach Angaben von Innenminister Peter Beuth (CDU) Trauerbeflaggung angeordnet.

10.14 Uhr: Die Gewalttat von Hanau beunruhigt Migranten in Deutschland. Ali Can, Initiator der #MeTwo-Aktion, schreibt, ein Verwandter eines Bekannten sei in Hanau ermordet worden. „In aller Deutlichkeit: Wir haben Angst. Wir fürchten um unsere Leben. Sind wir so hilflos gegen rechte Terroristen?“

Unter dem Hashtag #MeTwo hatten im Sommer 2018 zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus in Deutschland geteilt.

Der Screenshot aus dem Bekennervideo auf Youtube zeigt den mutmaßlichen Täter Tobias R. Foto: Screenshot: Youtube

10.07 Uhr: Laut Hessens Innenminister Peter Beuth handelt es sich bei dem Täter um einen 43-jährigen Deutschen aus Hanau. Der Verdächtige war demnach weder dem Verfassungsschutz noch der Polizei bekannt. Die weitere Leiche in der Wohnung sei die 72-jährige Mutter des Schützen.

10.01 Uhr: Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt nach der Gewalttat in Hanau laut dem hessischen Innenminister Peter Beuth wegen Terrorverdachts. Nach jetzigen Erkenntnissen sei ein fremdenfeindliches Motiv durchaus gegeben, sagte Beuth (CDU) am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. Zu den Verletzten sagte er, eine Person sei schwerstverletzt, zudem gebe es eine unbekannte Zahl weiterer Verletzter.Hanau- Anhaltspunkte für rechtsextremen Hintergrund

9.41 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat wegen des Gewaltverbrechens in Hanau einen Termin abgesagt. Ein Sprecher seines Ministeriums sagte, der Minister werde am Donnerstag bei einem Termin in Berlin, wo es um die Digitalisierung in der Verwaltung geht, von einem Staatssekretär vertreten. Seehofer wolle sich fortlaufend über die neuesten Entwicklung in dem Fall informieren lassen.

Das Fluchtauto des mutmaßlichen Täters von Hanau wird abtransportiert. Foto: Thomas Lohnes / AFP

9.36 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich erschüttert über die tödlichen Schüsse gezeigt. „Das ist furchtbar“, sagte Bouffier in Wiesbaden. Diese Tat mache „im Grunde sprachlos“. Alle Bürger in Hessen seien „entsetzt“. An Spekulationen zu den Hintergründen der Tat wolle er sich nicht beteiligen.

9.34 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat wegen des Gewaltverbrechens mit vielen Toten in Hanau einen geplanten Besuch in Sachsen-Anhalt abgesagt. Sie werde an diesem Donnerstag nicht wie geplant zum Amtswechsel an der Nationalen Akademie der ‎Wissenschaften Leopoldina nach Halle fahren, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter mit. „Die Bundeskanzlerin lässt sich fortlaufend über den Stand der Ermittlungen in Hanau unterrichten.“

Hanau: Tödliche Schüsse – Hinweise auf rassistisches Motiv

9.18 Uhr: Der mutmaßliche Täter von Hanau hat vor dem Gewaltverbrechen eine umfangreiche Sammlung von Erklärungen und Weltanschauungstheorien im Internet verbreitet. In einem knapp einstündigen Video behauptet er unter anderem, Deutschland werde von einem Geheimdienst mit weitreichenden Fähigkeiten gesteuert. Außerdem äußert er sich negativ über Migranten aus arabischen Ländern und der Türkei.

9.02 Uhr: Ein Behördensprecher bestätigt, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen hat. Es gebe „Anhaltspunkte für eine fremdenfeindliche Motivation“. Genauere Angaben machte die Behörde zunächst nicht.

8.53 Uhr: SPD-Parteichefin Saskia Esken zeigt sich auf Twitter entsetzt – und spricht von rechtem Terror.

Was für eine entsetzliche Tat in #Hanau! Viel zu lange haben wir uns davor gescheut, es mit klaren Worten zu benennen:



Rechter Terror in Deutschland.



8.20 Uhr: Nach Informationen von „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR hat der Generalbundesanwalt wegen der besonderen Bedeutung die Ermittlungen im Fall Hanau übernommen. Grund hierfür sei, dass das Bekennerschreiben auf eine fremden- und ausländerfeindliche Motivation hindeuten soll.

Mutmaßlicher Täter veröffentlichte Youtube-Video

8.04 Uhr: Der mutmaßliche Täter von Hanau hat nach Informationen aus Sicherheitskreisen wenige Tage vor der Tat ein Video bei Youtube veröffentlicht. In diesem Video spricht der Mann in fließendem Englisch von einer „persönlichen Botschaft an alle Amerikaner“.

Der Clip, der am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen, ins Netz gestellt wurde er vor wenigen Tagen.

Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände „jetzt kämpfen“. Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten. Das Motiv des Verbrechens mit insgesamt elf Toten blieb zunächst unklar.

7.50 Uhr: Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky teilte mit, dass eine Schule sowie zwei Betreuungseinrichtungen für Kinder am Donnerstag nicht geöffnet seien. „Aufgrund der noch gesperrten Zufahrten und laufenden Ermittlungen bleiben die Heinrich-Heine-Schule und die Kinderburg und Kinderhaus West geschlossen“, schrieb Kaminsky.

Tote in Hanau – Bekennerschreiben und Video gefunden

7.37 Uhr: Nach Informationen aus Sicherheitskreisen sind ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden worden. Beides werde nun ausgewertet, das Motiv sei noch unklar, hieß es am Donnerstagmorgen.

6.48 Uhr: Die Bundesregierung reagiert bestürzt über die Schüsse in Hanau. „Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstagmorgen auf Twitter. „Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern“, fügte er hinzu.

Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 20, 2020

5.18 Uhr: In Hanau haben Polizisten am frühen Donnerstagmorgen den mutmaßlichen Todesschützen tot aufgefunden. Spezialkräfte hätten in einer Wohnung außerdem eine weitere Leiche entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe keinen Hinweis auf weitere Täter. Die Zahl der Toten habe sich auf insgesamt elf erhöht.

Mutmaßlicher Täter leblos aufgefunden. Alle weiteren Infos in der aktuellen Pressemeldung:

2.58 Uhr: Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zeigt sich in einer Sondersendung von „Bild live“ erschüttert über die Gewalttaten. „Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben.“

Die Shisha-Bar in Hanau, in der mehrere Menschen erschossen wurden. Foto: Yann SCHREIBER / AFP

2.44 Uhr: Am Tatort im Hanauer Stadtteil Kesselstadt laufen die kriminaltechnischen Untersuchungen. Um ein beschädigtes Auto, das mit Rettungsdecken abgedeckt war, wurde ein Feuerwehrzelt aufgebaut, das auch als Sichtschutz diente. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Schwer bewaffnete Beamte sicherten ihn. Dort sollen zuvor ebenfalls an oder womöglich auch in einer Art Kiosk Schüsse gefallen sein.

1.58 Uhr: Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) sagt der Deutschen Presse-Agentur: „Ich bin erschüttert darüber, was passiert ist.“ Auf Twitter schreibt sie: „In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid.“ Und: „Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle. Danke an alle Einsatzkräfte!!“

In dieser fürchterlichen Nacht in #Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid. Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle.

Danke an alle Einsatzkräfte!! — Katja Leikert (@KLeikert) February 20, 2020

1.35 Uhr: Nach Polizeiangaben sind acht Menschen getötet und etwa fünf verletzt worden. Die Zahl der Verletzten könne sich noch nach unten oder oben verändern, sagte ein Sprecher. Es gebe noch keine gesicherten Erkenntnisse zu den Hintergründen. „Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren“, teilt die Polizei in Offenbach mit.

0.50 Uhr: Vor einem Döner-Imbiss in der Hanauer Krämerstraße haben Einsatzkräfte den Ort mehrerer Patronenhülsen mit Farbe auf dem Bürgersteig markiert. Der Fußweg vor dem Imbiss ist mit einem Flatterband der Polizei abgesperrt, wie ein dpa-Reporter berichtet. Die Polizei fordert neugierige Passanten auf, den Bereich zu verlassen und sich in ihre Wohnungen und die Lokalitäten vor Ort zu geben. Ein Polizeihubschrauber kreist über der Stadt.

Die Polizei hat die Gegend um die Tatorte mit Flatterband abgesperrt. Foto: Yann SCHREIBER / AFP

0.34 Uhr: Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den Tätern. An zwei verschiedenen Orten seien Schüsse gefallen, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Nach ersten Erkenntnissen sei im Bereich Heumarkt mindestens eine Person schwer verletzt worden. Ein dunkler Wagen sei von dort davongefahren.

Ein weiterer Tatort liege am Kurt-Schumacher-Platz. Zu den Hintergründen gebe es noch keine gesicherten Kenntnisse. Die Polizei bestätigte bislang insgesamt mindestens fünf schwerst verletzte Menschen.

23.49 Uhr: Nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks wurde zunächst eine Sisha-Bar in der Hanauer Innenstadt angegriffen. Augenzeugen sollen demnach von acht bis neun Schüssen berichtet haben. Danach sollen die Täter in den Stadtteil Kesselstadt gefahren sein. Dort soll dann erneut geschossen worden sein. Auch hier soll es Tote gegeben haben.

23.34 Uhr: Durch Schüsse sind im hessischen Hanau mehrere Menschen getötet worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei Hanau am Mittwochabend. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Die zum Main-Kinzig-Kreis gehörende Stadt Hanau liegt rund 20 Kilometer östlich von Frankfurt/Main und hat etwa 100.000 Einwohner. Zur Unterstützung der hessischen Polizei waren auch Beamte aus Bayern im Einsatz.

Sollte sich das rassistische Motiv bestätigen, ist Hessen erneut zum Schauplatz von Morden mit rechtsextremen Hintergrund geworden. Bereits im vergangenen Jahr sorgte der Mord am früheren Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke für Entsetzen. Als Verdächtiger gilt der Rechtsextremist Stephan E., der den tödlichen Schuss auf Lübcke allerdings bestreitet.

Im vergangenen Oktober sorgte ein rechtsextremer Anschlag auf eine jüdische Synagoge für Schlagzeilen. Zwei Menschen kamen bei der rechtsextremen Attacke ums Leben.

(dpa/afp/cho/bekö/moi)