Berlin. Das Heizungsgesetz ist erst einmal gestoppt. Es gibt aber eine Möglichkeit, dass das Gesetz doch noch zum 1. Januar in Kraft tritt.

Es ist eine schwere Niederlage für die Ampel-Koalition: Das Bundesverfassungsgericht hat die Verabschiedung des umstrittenen Heizungsgesetzes im Bundestag in einem Eilverfahren gestoppt. Wir erklären, was das Urteil aus Karlsruhe bedeutet:

Was hat das Bundesverfassungsgericht entschieden?

Das Gericht hat entschieden, dass die zweite und dritte Lesung des Gesetzes der Ampel-Koalition nicht in der laufenden Sitzungswoche des Bundestags durchgeführt werden darf. Die endgültige Verabschiedung des Gesetzes aus dem Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) durch das Parlament war für Freitag geplant, am letzten Tag vor der parlamentarischen Sommerpause.

Spricht sich das Gericht gegen das Gesetz an sich aus?

Nein, das oberste Gericht weist nicht den Inhalt des Gesetzes zurück. Die Richter geben dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann Recht, der sich gegen das Hau-Ruck-Verfahren gewandt hatte, mit dem die Ampel-Koalition das Gebäudeenergiegesetz (GEG) nach monatelangem Streit vor der Sommerpause durchs Parlament bringen wollte. Die Opposition kritisierte, dass damit nicht ausreichend Zeit bleibe, um das komplizierte und weitreichende Gesetz zu studieren.

Heilmann sah sich durch das Vorgehen der Koalition in seinen Rechten als Bundestagsabgeordneter verletzt. Der CDU-Abgeordnete hatte gefordert, dass der Gesetzentwurf den Abgeordneten mindestens 14 Tage vor der finalen Abstimmung schriftlich vorliegen müsse.

Wie begründet das Gesetz seine Entscheidung?

„Den Abgeordneten steht nicht nur das Recht zu, im Deutschen Bundestag abzustimmen, sondern auch das Recht zu beraten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts vom Mittwochabend. „Dies setzt eine hinreichende Information über den Beratungsgegenstand voraus. Die Abgeordneten müssen dabei Informationen nicht nur erlangen, sondern diese auch verarbeiten können.“

Wie viel Zeit hatte die Opposition zur Prüfung des Gesetzes?

Die Ampel-Fraktionen hatten sich erst am vergangenen Freitag auf Änderungen des Gesetzentwurfs verständigt und diese in einem mehr als 100 Seiten langen Dokument der Opposition mitgeteilt. Am Montag fand eine Anhörung im federführenden Bundestagsausschuss statt, woraufhin die Koalitionsfraktionen nach Darstellung des Bundesverfassungsgerichts noch einen Änderungsantrag stellte. Am Freitag dieser Woche sollten schließlich die zweite und dritte Lesung und somit die finale Abstimmung im Bundestag stattfinden.

Wie reagiert die Opposition?

Auf Twitter begrüßte der CDU-Politiker Heilmann die Entscheidung des Gerichts zu seinem Antrag: „Das ist ein großer Erfolg für unseren Parlamentarismus & in diesem konkreten Fall auch für den Klimaschutz!“ Der CDU-Vorsitzende und Unionsfraktionschef Friedrich Merz erklärte: „Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist eine schwere Niederlage für die Bundesregierung von Olaf Scholz. Dem unsäglichen Umgang der Bundesregierung mit dem Parlament und der Öffentlichkeit wurde nun ein Riegel vorgeschoben.“

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch bezeichnete den Gerichtsbeschluss als „schallende Ohrfeige“ für Habeck. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel begrüßte die Entscheidung aus Karlsruhe.





Wie geht es nun weiter?

Das muss sich im Detail noch klären. Bartsch twitterte: „Der 01.01.24 wird nunmehr kaum zu halten sein.“ Das GEG soll nach den Plänen der Ampel-Koalition zum 1. Januar 2024 in Kraft treten, allerdings vielerorts erst in einigen Jahren wirklich greifen. Allerdings ist noch offen, ob der Zeitplan wirklich ins Rutschen gerät. Das Bundesverfassungsgericht weist ausdrücklich darauf hin, dass schließlich noch im Juli eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages stattfinden könnte.

Ob es dazu kommt, muss sich noch zeigen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erklärte am späten Mittwochabend: „Wir nehmen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis und werden diese Woche im Bundestag nicht mehr entscheiden. Über das weitere Vorgehen und wann die 2./3. Lesung des GEG stattfinden wird, beraten die Fraktionsvorsitzenden der Ampel am Donnerstag.“

Was bedeutet der GEG-Stopp für die Ampel?

Die Koalition hat vom obersten Gericht eine schallende Ohrfeige erhalten, die Union triumphiert. Der monatelange Streit der drei Regierungspartner hatte das Bündnis bereits massiv belastet. Der Stopp des Gesetzes durch das Bundesverfassungsgericht ist allerdings ein weiterer Tiefpunkt für die Ampel unter Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Für die Stimmung in der Koalition dürfte es zusätzlich belastend sein, dass FDP-Vertreter die Gerichtsentscheidung feierten. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte dieser Redaktion, die Eilentscheidung sei „die verdiente Quittung für die Grünen, die in dieses Verfahren einen unerklärlichen Druck hineingegeben haben“.

