Herstellerangaben zu gering

Laut Deutscher Umwelthilfe (DUH) liegt die Diskrepanz zwischen den offiziellen CO 2 -Angaben der Hersteller und dem tatsächlichen CO2-Ausstoß auf der Straße bei etwa 39 Prozent.

Grundlage für die Bewertung nach realem CO 2 -Ausstoß ist laut DUH der Bericht „From Laboratory to Road“ 2017 des Forschungsinstituts International Council on Clean Transportation.

Das Bundesverkehrsministerium erklärte, man könne Angaben von einem „realen“ CO 2 -Ausstoß von 258 Gramm pro Kilometer beim Wagen von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nicht nachvollziehen. Das genannte Auto stoße nach dem geltenden internationalen Prüfverfahren WLTP 60 Gramm CO 2 pro Kilometer aus.