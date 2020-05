Kita und Schule geschlossen, Mutter und Vater im Homeoffice. Viele Eltern gehen in der Coronavirus-Krise auf dem Zahnfleisch. Als #Coronaeltern berichten sie über ihre Verzweiflung.

Berlin. Wenn Eltern in der Corona-Krise nicht arbeiten können, weil sie Kinder betreuen, bekommen sie Geld vom Staat. Aber bleibt das auch so?

Können Eltern in der Zwickmühle zwischen Kinderbetreuung und Job weiterhin auf Hilfe vom Staat hoffen? Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will sich dafür einsetzen, dass Eltern weiterhin ein Teil ihres Lohnes gezahlt wird, wenn Eltern wegen Corona-bedingter Kita- und Schließungen zuhause bleiben müssen.

Es werde eine Regelung angestrebt, mit der die Lohnfortzahlungen für Eltern bei Corona-bedingten Schul- und Kitaschließungen verlängert werden, hieß es am Freitag aus dem Arbeitsministerium. Das Haus reagierte damit auf einen Bericht, in dem es hieß, dass das Ministerium die Zahlungen auslaufen lassen wolle.

„Auch in Zeiten, in denen Schulen und Kitas schrittweise geöffnet werden und die Notbetreuung ausgebaut wird, ist eine entsprechende Lösung notwendig“, teilte das Arbeitsministerium mit. Dafür sei „eine zügige Einigung von Bund und Ländern notwendig“. Coronavirus: Wann können alle Kinder zurück in Schule und Kita – die wichtigsten Antworten im Überblick

Lohnersatz wegen geschlossener Kitas: Merkel nimmt sich Thema an

Arbeitsminister Heil selbst äußerte sich am Freitag im Bundesrat: „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen neuen Anlauf finden müssen, um für den Übergang auch eine neue Regelung zu finden“, sagte der SPD-Politiker. Wenn am kommenden Montag Gewerkschafts- und Arbeitgebervertreter mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprechen, sollen deshalb auch die Lohnfortzahlungen Thema sein, so Heil.

Grund für die Stellungnahme des Ministeriums ist ein Bericht der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die hatte unter Berufung auf eine Sprecherin von Heils Ministerium berichtet, die Bundesregierung plane keine Verlängerung der Lohnfortzahlung für Eltern, die wegen der Betreuung ihrer Kinder in der Corona-Krise nicht zur Arbeit gehen können. Ausbreitung des Coronavirus: Welche Rolle spielen Kinder?

Da Kindergärten und Schulen verstärkt wieder öffneten, werde es „nach heutigem Stand keine Verlängerung der Regelung geben“, zitierte die „NOZ“ die Sprecherin.

Kitas geschlossen: Bisher wird das Geld maximal für sechs Wochen gezahlt

Jedes Elternteil kann bis zu 67 Prozent des Lohns vom Staat erhalten, wenn er oder sie Kinder unter zwölf Jahren während der Pandemie wegen geschlossener Kitas und Schulen zu Hause betreuen muss und deshalb Einkommensverluste hat. Die Leistung ist aber begrenzt auf 2016 Euro für einen vollen Monat und wird bisher höchstens sechs Wochen lang gezahlt. Zeiten, in denen die Kita oder Schule ohnehin wegen Ferien geschlossen wäre, werden nicht mitgerechnet.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert ebenfalls eine Verlängerung der Zahlungen. „Trotz langsam öffnender Schulen und Kitas ist die Kinderbetreuung für viele noch lange nicht sichergestellt“, sagte sie unserer Redaktion. „Die Bundesregierung sorgt jetzt für zusätzliche Verunsicherung und zeigt erneut, dass die Bedarfe von Familien offenbar nicht im Zentrum des Krisenmanagements stehen.“ Göring-Eckardt forderte statt dessen mehr Planungssicherheit für Eltern und flexiblere Lösungen bei der Arbeitszeitreduzierung. „Ein Corona-Elterngeld ist überfällig“, sagte sie.

Auch DGB-Vorstandsmitlied Anja Piel verlangte eine Nachbesserung. Viele Familien seien angesichts des Notbetriebs in den Kitas und des eingeschränkten Schulbetriebs „weiter von Existenzsorgen und Betreuungsengpässen gebeutelt“, sagte sie ebenfalls der „NOZ“. (afp/tma)