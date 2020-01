Holocaust-Gedenken in Jerusalem: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier traf sich am Mittwoch mit Israels Präsident Reuven Rivlin.

Jerusalem. In Jerusalem wird der Befreiung des KZ Auschwitz gedacht. Und Bundespräsident Steinmeier kommt dabei eine ganz besondere Ehre zuteil.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Holocaust-Gedenken in Israel: Staatsgäste aus 50 Ländern

Nach einem Treffen mit Holocaust-Überlebenden hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier davor gewarnt, im Gedenken an die Verbrechen von Nazi-Deutschland nachzulassen. „Ich will Ihnen versichern, dass wir um die Verantwortung Deutschlands wissen. Und ich gehöre zu denjenigen, die immer wieder sagen, dass dies eine Verantwortung ist, die keinen Schlussstrich kennt“, sagte der Bundespräsident in Jerusalem.

An diesem Donnerstag wird in Jerusalem mit einer internationalen Großveranstaltung an die Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau vor 75 Jahren durch die russische Armee gedacht. Steinmeier darf bei der Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Yad Vaschem als erster deutscher Bundespräsident überhaupt sprechen. Dies gilt als starkes Zeichen der Aussöhnung zwischen beiden Völkern.

In Israel werden an Steinmeiers Auftritt hohe Erwartungen geknüpft. Nach einem Anstieg antisemitischer Straftaten, dem versuchten Mordanschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle und angesichts des AfD-Aufstiegs haben in Israel Sorgen um die Sicherheit von in Deutschland lebenden Juden zugenommen.

Holocaust-Gedenken: Die ganze Welt blickt auf Jerusalem

„Mit Dankbarkeit und Demut ergreife ich die Hand, die meinem Land und mir mit der Einladung zum World Holocaust Forum als Zeichen der Versöhnung gereicht wird“, schrieb Steinmeier am Rande eines Gesprächs mit Israels Staatspräsident Reuven Rivlin ins Gästebuch.

Beide reisen am Montag (27. Januar), dem eigentlichen Jahrestag der Auschwitz-Befreiung vor 75 Jahren, nach Polen. Anschließend werden Steinmeier und Rivlin als Geste der engen Partnerschaft gemeinsam in einem deutschen Regierungsflugzeug nach Berlin fliegen. Am kommenden Mittwoch wird im Bundestag der Auschwitz-Opfer gedacht.

Israel: Größtes Staatsereignis seit der Gründung des Staates

Zunächst aber schaut die Welt auf Jerusalem. Dort haben sich zur Gedenkfeier Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern angekündigt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind immens, weite Teile der Stadt sind gesperrt.

Nach Angaben des israelischen Außenministeriums handelt es sich um das größte Staatsereignis seit der Gründung Israels 1948. Erwartet werden die Präsidenten Frankreichs und Russlands, Emmanuel Macron und Wladimir Putin, US-Vizepräsident Mike Pence und der britische Thronfolger Prinz Charles.

Der französische Präsident Emmanuel Macron besucht die Klagemauer in Jerusalem. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Holocaust-Gedenken: Polens Präsident sorgt für Eklat

Überschattet wird die größte Veranstaltung dieser Art in Israels Geschichte von der Absage des polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Er war erbost, weil er beim Gedenken in Yad Vashem, anders als Russlands Präsident Wladimir Putin, nicht reden sollte. Putin hatte Polen zuletzt in einer Uminterpretation des Hitler-Stalin-Pakts vorgeworfen, vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs mit Hitler kooperiert zu haben und Mitschuld am Krieg und am Holocaust zu tragen, was in Polen große Empörung auslöste.

Im KZ Auschwitz-Birkenau wurden mehr als eine Million Menschen ermordet, die meisten davon Juden, aber auch Sinti und Roma und Kriegsgefangene. Im besonderen Gedenkjahr ist auch das Verhältnis zwischen Israel und Polen angespannt. Der Direktor der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywinski, übte scharfe Kritik an den Organisatoren des Holocaust-Forums. Die Auschwitz-Hauptveranstaltung sollte in Polen und nicht in Israel stattfinden, sagte Cywinski in einem Interview.

Holocaust – mehr zum Thema:

In diesem Januar jährt sich die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers in Auschwitz zum 75. Mal. Der Name Auschwitz steht als das Synonym für den Holocaust, den deutschen Massenmord an den europäischen Juden mit rund sechs Millionen Toten. Lesen Sie die Geschichte eines grauenhaften Ortes.

Am 18. Februar 1942 rettete Helmut Kleinicke dem Juden Josef Königsberg das Leben. Hier erzählt der Holocaust-Überlebende die mutige Geschichte des stillen Helden.