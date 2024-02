Einbußen für die Ampel-Parteien, entsprechende Zugewinne für CDU und AfD: Die in Berlin wegen einer Pannenserie teilweise wiederholte Bundestagswahl von 2021 hat am Sonntag zwar wie erwartet keine Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag gebracht. CDU und AfD sehen aber eine klare Signalwirkung für die Ampel-Koalition im Bund.

Berlin Birgit Malsack-Winkemann sitzt in U-Haft. Warum sie in Berlin dennoch auf dem Wahlzettel stand – und warum ihr Ergebnis verblüfft.

Nie zuvor waren Teile der Bundesbürger aufgerufen, für die Wahl zum Deutschen Bundestag zweimal die gleichen Stimmzettel in die Wahlurne zu werfen. Und so brachte die Teilwiederholungswahl in Teilen Berlins interessante Kuriositäten zum Vorschein. Dass die AfD-Kandidatin Birgit Malsack-Winkemann auf dem Wahlzettel stand, obwohl sie mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, sorgte zwar bereits im Vorfeld für Schlagzeilen. Nach der Auszählung überrascht aber auch ihr Wahlergebnis.

Trotz der Umstände konnte die AfD-Kandidatin ihr Ergebnis von 2021 minimal verbessern. Sie kam in ihrem Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf nach Angaben der Landeswahlleitung am Sonntag auf 5,5 Prozent der Erststimmen. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als bei der ursprünglichen Bundestagswahl vor rund zweieinhalb Jahren. Damals war Malsack-Winkemann nicht wieder in den Bundestag eingezogen.

AfD-Kandidatin wird Mitgliedschaft und Unterstützung einer (rechts-)terroristischen Vereinigung vorgeworfen

Die ehemalige Richterin erhielt bei der Teilwiederholungswahl insgesamt 9277 Stimmen. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus den am Sonntag abgegebenen Wiederholungswahl-Stimmen und denen der ursprünglichen Wahl am 26. September 2021 in Wahlbezirken mit weiter gültigem Ergebnis. Malsack-Winkemann stand erneut auf den Stimmzetteln, weil bei einer Wiederholungswahl Parteien keine neuen Kandidaten aufstellen dürfen.

Birgit Malsack-Winkemann stand erneut auf dem Wahlzettel, obwohl sie in U-Haft sitzt. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Obwohl Malsack-Winkemann unter den derzeitigen Umständen nur schwerlich ein Bundestagsmandat ausführen könnte, gaben ihr einige Menschen aus dem südlichen Berliner Bezirk ihre Stimme. Dabei wirft ihr die Bundesanwaltschaft die Mitgliedschaft und Unterstützung einer (rechts-)terroristischen Vereinigung vor. Im Zuge der Großrazzia im Reichsbürgermilieu um Heinrich XIII. Prinz Reuß wurde sie im Dezember 2022 verhaftet. Sie hat einen Teil der Vorwürfe zugegeben, bestreitet aber eine terroristische Zielsetzung der Gruppe.

