Einem Medienbericht zufolge hat Israel in Verhandlungen über eine Freilassung weiterer Geiseln aus dem Gazastreifen eine erneute Kampfpause angeboten. Es handle sich um eine Kampfpause mit einer Dauer von mindestens einer Woche. Wie das Nachrichtenportal „Axios“ in der Nacht zum Mittwoch unter Berufung auf zwei israelische Beamte sowie eine weitere informierte Quelle berichtete, erwarte Israel im Gegenzug die Freilassung von mehr als drei Dutzend Geiseln.

Israels Präsident Izchak Herzog hatte am Vortag bereits eine neue Kampfpause in Aussicht gestellt: „Israel ist zu einer weiteren humanitären Pause und zusätzlicher humanitärer Hilfe bereit, um die Freilassung von Geiseln zu ermöglichen“, sagte er laut einem Sprecher zu Diplomaten.

Krieg in Gaza: Israel fordert Freilassung von weiteren Geiseln

Wie „Axios“ weiter berichtet, sei der Vorschlag Israels einer mindestens einwöchigen Feuerpause im Gegenzug für die Freilassung von rund 40 Geiseln der Hamas über den Vermittler Katar unterbreitet worden. Dabei gehe es um die restlichen der noch in Gaza festgehaltenen Frauen, Männer über 60 Jahre und andere Geiseln, die krank oder schwer verwundet seien und dringend medizinische Hilfe benötigten, hieß es. Laut dem Nachrichtenportal ist es Israels erster Vorschlag seit dem Verstreichen einer einwöchigen Feuerpause im vergangenen Monat. Dabei waren 105 Geiseln freigekommen. Im Gegenzug hatte Israel 240 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen.

Bereits am Montag hatten Medien berichtet, Mossad-Chef David Barnea berate mit CIA-Direktor William Burns und Katars Ministerpräsidenten Abdulrahman Al Thani in Warschau über neue Verhandlungen mit der Hamas. Dabei hatte diese zuvor eigentlich noch gesagt, keine Verhandlungen ohne ein Ende der Kampfhandlungen Israels führen zu wollen. Nach israelischen Schätzungen werden derzeit noch mindestens 109 Geiseln im Gazastreifen festgehalten.

Gazastreifen: Auslandsjournalisten wollen vor Oberstem Gerichtshof Zugang erzwingen

Derweil hat der Verband der Auslandspresse in Jerusalem am Montag beim Obersten Gerichtshof in Israel einen sofortigen Zugang zum Gazastreifen für internationale Medien beantragt, teilte die „Foreign Press Association“ auf ihrer Webseite mit. Dem Statement vom 19. Dezember zufolge hätten sie nach mehreren Anfragen an das Pressebüro der Regierung und an das Militär keine substanzielle Antwort auf die Petition erhalten.

„Die FPA erwartet von der israelischen Regierung und dem israelischen Militär, dass sie ihren erklärten Verpflichtungen, Journalisten die Freiheit der Berichterstattung zu ermöglichen, treu bleiben“, hieß es weiter. Pressefreiheit sei ein grundlegendes Bürgerrecht in einer demokratischen Gesellschaft. Zudem liege es im öffentlichen Interesse, nach zehn Wochen extrem eingeschränktem und stark kontrolliertem Zugang ein umfassenderes Bild der Bedingungen im Gazastreifen zu erhalten.

Der FPA zufolge hatte Israel auch in früheren Konflikten den Zugang zum Gazastreifen für Journalisten beschränkt, jedoch nie so lange wie jetzt im Gaza-Krieg. Die Foreign Press Association vertritt 130 Medienunternehmen in mehr als 30 Ländern.

