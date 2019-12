Jerusalems Abstieg: Die Heilige Stadt kämpft gegen die Armut

An staubigen Straßen stapeln sich Plastiktüten und Pappkartons, von Fassaden bröckelt der Putz, manche sind mit hebräischen Graffiti beschmiert – auch das ist Jerusalem: Mea Schearim, ein Viertel, in dem vor allem ultraorthodoxe Großfamilien leben. Laut der israelischen Statistikbehörde ist es eines der ärmsten Stadtviertel im ganzen Land. Jerusalem, die goldene Stadt, glänzt längst nicht überall.

Im sozioökonomischen Städte-Index der Statistikbehörde sinkt der Stern der Hauptstadt Israels seit Jahren. 45 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze, mehr als in jeder anderen Großstadt des Landes. Das ist die weniger bekannte Seite der Heiligen Stadt, Sehnsuchtsort für Anhänger dreier Weltreligionen, in der 2018 fast 1.800.000 Gäste übernachteten.

Jerusalems Armut: Ein Grund ist die Bevölkerungsstruktur

Warum profitieren so viele ihrer Bewohner nicht vom boomenden Tourismus? Ein wichtiger Grund sei „die Zusammensetzung der Bevölkerung“, sagt Momi Dahan, Ökonom an der Hebräischen Universität in Jerusalem.

Von Jerusalems gut 900.000 Bewohnern sind 38 Prozent palästinensische Araber, ein weiteres knappes Drittel ultraorthodoxe Juden. Beide Gruppen haben landesweit einen geringeren formalen Bildungsgrad und sind öfter arbeitslos als der Durchschnitt.

Die Stadt nimmt zu wenig Steuern ein – der Staat muss helfen

Besonders selten formal beschäftigt sind arabische Frauen und ul­traorthodoxe Männer: Während viele arabische Frauen sich um Haushalt und Kinder kümmern, widmen ultraorthodoxe Männer sich oft lebenslang dem Studium religiöser Schriften. Entsprechend wenig Steuern nimmt die Stadt ein, weshalb sie stetig steigende Hilfen von der nationalen Regierung erhält, zuletzt 13 Prozent des Stadtbudgets.

Die Palästinenser, die im Osten der Stadt leben, haben mit weiteren Problemen zu kämpfen. 1980 schrieb Israels Parlament das „vereinigte Jerusalem“ als Hauptstadt im Grundgesetz fest. Kulturell und ökonomisch trennt Ost- und Westjerusalem jedoch bis heute eine Kluft.

Die Regierung hat den Ostteil Jerusalems konsequent vernachlässigt

Israel habe den Ostteil der Stadt „in den vergangenen fünf Jahrzehnten konsequent vernachlässigt“, heißt es in einem Bericht des israelischen Instituts für Studien zur nationalen Sicherheit (INSS). Ostjerusalemer klagen über volle Klassenräume, löchrige Straßen und eine unzuverlässige Müllabfuhr.

Erst 2018 entschied die Regierung umzusteuern: Sie beschloss Investitionen im Wert von zwei Milliarden Schekel (514 Millionen Euro), um den Lebensstandard im Ostteil zu heben. „Der Plan ist beispiellos in seinem Umfang“, so das INSS. Seine Wirkung ist noch nicht messbar.

Araber und Ultraorthodoxe müssten besser ausgebildet werden

Um die Armut zu bekämpfen, sind jedoch tiefgreifendere Maßnahmen nötig. Araber und ultraorthodoxe Juden müssten besser ausgebildet und stärker in den Arbeitsmarkt integriert werden, meint Ökonom Momi Dahan. Es gibt bereits zahlreiche Regierungsprogramme: Programmier-Crashkurse für ultraorthodoxe Männer, Fortbildungen für arabische Frauen, Universitätsstipendien für junge Araber und Ultraorthodoxe.

Hilfe kommt auch aus der Wirtschaft. Jerusalem will sich als Hightech-Standort positionieren. 375 Hightech-Firmen listet Start-up Nation Central, eine Non-Profit-Organisation, in der Hauptstadt. Mehrere Start-up-Inkubatoren und Wagniskapitalfonds haben sich angesiedelt – sie wollen gut bezahlte Jobs schaffen und den sozioökonomischen Abstieg der Stadt stoppen.

Ist das Jerusalem von heute das Israel von morgen?

Gelingt es nicht, Araber und die aufgrund ihrer hohen Geburtenzahlen stetig wachsende Gruppe der Ultraorthodoxen in den Arbeitsmarkt zu bringen, dann könnte das Jerusalem von heute das Israel von morgen sein: ein Land, in dem zwei unterdurchschnittlich ausgebildete und verarmte Bevölkerungsgruppen zusammen die Mehrheit bilden.

Ökonom Dahan beobachtet aber auch positive Entwicklungen: „In der ultraorthodoxen Gesellschaft findet ein Kulturwandel statt, mehr und mehr junge Ultraorthodoxe studieren an den Universitäten.“ Ähnlich ist es bei den Palästinensern: Waren vor fünf Jahren nur 18 Prozent der arabischen Frauen beschäftigt, sind es heute schon 27 Prozent. Wenn es stimmt, dass Jerusalem den Pfad für das Israel der Zukunft vorgibt, gibt es also auch Grund zur Hoffnung.