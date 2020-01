Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Menschenaffen

In Deutschland wurden 2018 an rund 3300 Affen Versuche durchgeführt – vor allem an Javaneraffen (Langschwanzmakaken). Das sind weniger als im Vorjahr (rund 3500 Tiere). Ebenfalls verwendet werden Rhesusaffen, Meerkatzen oder Paviane. Tests mit Menschenaffen wie Schimpansen und Bonobos sind seit 1992 verboten.

Insgesamt wurden hierzulande 2018 knapp 2,8 Millionen Tiere zu wissenschaftlichen Zwecken getötet - 17.768 Tiere mehr als im Vorjahr.