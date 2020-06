300 Euro zahlt der Staat Familien für jedes kindergeldpflichtige Kind. Doch der Bonus muss versteuert werden. Eltern erzählen, was sie davon halten und wie sie das Geld einsetzen.

Berlin. Familien sollen in der Corona-Krise einmal einen Zuschuss von 300 Euro pro Kind erhalten. Doch nicht alle profitieren im gleichen Maß.

Wann soll der Corona-Zuschuss an Eltern ausgezahlt werden?

Nach mehreren Überlegungen hat sich Finanzminister Olaf Scholz für zwei Zahlungen entschieden

Wir zeigen, wann das Geld aufs Konto kommen soll

Franziska Giffey (SPD) ist früh aufgestanden. Die Familienministerin und Mutter eines schulpflichtigen Sohns fuhr am Montagmorgen sehr zeitig ins ARD-Hauptstadtstudio im Regierungsviertel, um aus ihrer Sicht ein paar Dinge geradezurücken.

Denn am geplanten Corona-Kinderbonus von 300 Euro als Teil des großen Konjunkturpakets gab es viel Kritik. Zu mickrig für bedürftige Familien oder Eltern in Kurzarbeit, nicht zielgenau genug, mehr Kitaplätze und eine rasche Rückkehr zum normalen Schulbetrieb seien sinnvoller, lauteten Einwürfe gegen das Prestigeprojekt der Ministerin.

Kindergeld-Extra: Wer bekommt wie den Corona-Kinderbonus?

Alle Kindergeld berechtigten Eltern sollen den Bonus von 300 Euro pro Kind einmalig erhalten. Auch für Kinder, die in diesem Jahr erst noch geboren werden, und für Kinder, deren Kindergeldanspruch in den vergangenen Monaten seit Januar bereits erloschen ist oder demnächst erlischt, gibt es die 300 Euro. Kindergeldanspruch besteht bis zu einem Alter von höchstens 25 Jahren, solange die Kinder in der Ausbildung sind.

Giffey hatte in der vergangenen Woche zunächst angeregt, dass er in drei monatlichen Raten ausgezahlt wird. Doch inzwischen hat Finanzminister Olaf Scholz (SPD), der für die Auszahlung des Kindergeldes zuständig ist, sich für ein anderes Modell entschieden. Lesen Sie hier: Kinderbonus: So bekommen Familien das neue Extra-Geld - wird es von Hartz IV abgezogen?

Termine: Wann kommt das Kindergeld-Extra?

Wie unsere Redaktion am Mittwoch aus Regierungskreisen erfuhr, soll der Kindergeld-Zuschuss nun in zwei Teilbeträge von jeweils 150 Euro gestaffelt werden.

Die ersten 150 Euro pro Kind werden im September mit der Überweisung des monatlichen Kindergelds auf dem Konto der Eltern landen.

Die zweiten 150 Euro werden dann im Oktober von den Familienkassen überwiesen.

Das sieht ein Gesetzentwurf aus dem Finanzministerium vor, der an diesem Freitag in einer Sondersitzung des Bundeskabinetts beschlossen werden soll.

