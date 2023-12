Berlin Gesundheitsminister Karl Lauterbach will Eltern, die ihre kranken Kinder betreuen müssen, die telefonische Krankschreibung ermöglichen.

Erst seit einer Woche ist sie wieder möglich: die telefonische Krankschreibung. Bis zu fünf Tage können sich Patientinnen und Patienten unter bestimmten Voraussetzungen krankschreiben lassen, ohne eine Praxis aufzusuchen. Die Regelung soll dauerhaft gültig sein und war bereits während der Corona-Pandemie zeitweise möglich.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) möchte jetzt noch einen Schritt weitergehen und auch die telefonische Krankschreibung für Eltern mit erkrankten Kindern einführen. Demnach habe Lauterbach die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) gebeten, in naher Zukunft eine entsprechende Regelung zu vereinbaren. Der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ liegt ein Brief vor, in dem Lauterbach diesen Wunsch formuliert. Möglich sein soll dies bereits ab dem 18. Dezember, wie aus Angaben der KBV und der GKV hervorgeht.

Konkret sollen Bescheinigungen für den Bezug von Kinderkrankengeld laut GKV für maximal fünf Tage ausgestellt werden können – wenn das Kind dem Arzt oder der Ärztin bekannt ist und sie die telefonische Ausstellung als vertretbar ansehen. „Das wird Eltern und Arztpraxen merklich entlasten“, sagte ein GKV-Sprecher der dpa.

Was die Ziele der telefonischen Kinderkrankschreibung sind

Ziel der Maßnahme laut Lauterbach: die Entlastung der Arztpraxen. Der Schritt sei auch „ein weiterer wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Infektionen in Wartezimmern“. Die Regelung solle greifen, „wenn Kinder erkrankt sind und Eltern zur Inanspruchnahme des Kinderkrankengeldes ein ärztliches Zeugnis benötigen“.

Bereits im Oktober hatte Lauterbach diesen Vorstoß angekündigt. Damals sagte er der „Bild am Sonntag“, es sei „unsinnige Bürokratie“ und belaste Mütter und Väter, wenn sie direkt am ersten Tag, an dem das Kind krank sei, eine Praxis besuchen müssten, um Kinderkrankengeld zu beziehen: „Wir können den Eltern da vertrauen.“

Während der Corona-Pandemie waren die Kinderkrankentage auf 30 Arbeitstage pro Jahr und Elternteil erhöht worden. Für die Jahre 2024 und 2025 soll dann nur noch ein Anspruch von 15 Tagen je Elternteil oder 30 Tagen für Alleinerziehende bestehen. (dpa/fmg)

