Klima-Demo in Den Haag: 2400 Festnahmen - auch Minderjährige

Aus Protest gegen die Klimapolitik der niederländischen Regierung haben tausende Aktivisten in Den Haag am Samstag eine wichtige Autobahn blockier

Den Haag. Von Wasserwerfern ließen sich die Klimaschützer nicht vertreiben. Polizisten mussten sie einzeln abführen, um eine Autobahn freizubekommen.

In der niederländischen Stadt Den Haag hat die Polizei eine verbotene Klimademonstration aufgelöst und dabei rund 2400 Anhänger der Gruppe Extinction Rebellion (XR) vorübergehend festgenommen. Unter ihnen seien auch zahlreiche Minderjährige gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Und nach Angaben von Extinction Rebellion auch die niederländische Schauspielerin Carice van Houten, die vor allem durch ihre Rolle als Priesterin Melisandre in der Serie „Game of Thrones“ bekannt wurde.

Nach Angaben von Extinction Rebellion nahmen rund 25.000 Demonstranten aus dem ganzen Land an der Protestaktion teil. Die Stadtverwaltung sprach von 10.000 bis 12.000 Teilnehmern. Es war bereits die achte Blockade der Autobahn A12 durch die Gruppe. An anderen Orten in Den Haag, dem Regierungs- und Parlamentssitz des Landes, konnten Klimaaktivisten am Samstag ungehindert protestieren.

XR-Demonstranten wollen Autobahn täglich blockieren

Die XR-Demonstranten blockierten die A12 im Zentrum von Den Haag seit Mittag, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. Polizisten forderten sie demnach zunächst auf, die Schnellstraße zu verlassen und ihre Aktion unweit des Hauptbahnhofs abzuhalten, wo dies erlaubt gewesen wäre. Auch nach einem Einsatz von Wasserwerfern harrten die XR-Anhänger laut Polizeiangaben jedoch auf der Autobahn aus. Daraufhin seien sie unter Einsatz von Hunderten Beamten abgeführt und in Bussen in ein Stadion in Den Haag gebracht worden. Von dort aus seien sie später freigelassen worden.

Eigenen Angaben zufolge will XR die Autobahn künftig solange täglich blockieren, bis in den Niederlanden sämtliche staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas gestrichen werden. Die Gruppe wirft der Regierung vor, ein Versprechen zum Abbau von Steuervergünstigungen und anderen Subventionsformen für die Luft- und Schifffahrt sowie die Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern und die Ölförderung nicht einzuhalten.

Die Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion kündigte bei der Protestaktion an, die Autobahn „jeden Tag“ weiter zu blockieren, bis die staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe eingestellt würden. Foto: dpa

Die Polizeichefin von Den Haag, Karin Krukkert, warf den Organisatoren von XR vor, die Festnahmen provoziert zu haben, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Auf diese Weise werde die Polizei von Notfalleinsätzen und der Aufklärung von Straftaten abgehalten. Bei einer ähnlichen Protestaktion von XR auf der A12 waren Ende Mai nahezu 1600 Demonstranten zeitweise festgenommen worden. (dpa/afp)

