Abstimmung zum „schönsten Rathaus in NRW“ beginnt

Ist es das Dortmunder Rathaus, von dem manche behaupten, es sehe wie eine Bierkiste aus? Oder das besonders hohe Rathaus in Essen? Oder ein Hingucker wie das historische Rathaus im lippischen Schwalenberg? 74 Kandidaten für den Titel „schönstes Rathaus in NRW“ gibt es, viele alte Gebäude sind darunter, aber auch sehr moderne. Heute startet das NRW-Heimatministerium die Online-Abstimmung zu diesem Wettbewerb. Zwei Wochen lang können Bürger darüber abstimmen. Das „Sieger-Rathaus“ wird NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) am 28. März beim zweiten Heimatkongress des Landes in Wuppertal bekannt geben.

Scharrenbach nennt die Rathäuser „Heimat der Demokratie“. Außerdem werde mit diesem Schönheits-Wettbewerb das „historisch-kulturelle Erbe des Landes“ gewürdigt.

Jede Nutzer hat eine Stimme. Das Rathaus mit den meisten Stimmen gewinnt. Den Startschuss für die Social-Media-Aktion #schönstesRathausinNRW gab Scharrenbach mit einem Video-Aufruf in den Sozialen Medien am „Tag der Demokratie“, dem 15. September 2019. Die Vorschläge kamen über Facebook, Twitter, Instagram und Youtube. Die vorgeschlagenen Rathäuser wurden daraufhin von Dezember bis Mitte Februar von den jeweiligen Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und kommunalen Vertretern jeweils in einem Video vorgestellt. Alle Videos werden über die Accounts des Heimatministeriums in den Sozialen Medien veröffentlicht. Infos zur Online-Abstimmung stehen auf der Homepage des Ministeriums.

Kandidaten von Aachen bis Wuppertal

Folgende Rathäuser stehen zur Abstimmung: Aachen, Arnsberg (Alt-Arnsberg), Alten, Bielefeld, Blomberg, Bocholt (historisches Rathaus), Bonn, Borgholzhausen, Bottrop, Brilon, Castrop-Rauxel, Datteln, Detmold, Dortmund, Viersen-Dülken, Düsseldorf, Erkrath, Essen, Gelsenkirchen, Goch, Gronau (Rathausturm), Hagen, Hallenberg, Haltern am See (historisches Rathaus), Hamm, Hattingen, Heiligenhaus, Herdecke, Herford, Herne, Hückeswagen, Iserlohn (altes Rathaus), Isselburg-Anholt (historisches Rathaus), Kaarst, Kalkar, Krefeld, Laer, Lemgo, Linnich, Lippstadt, Lüdenscheid, Marl, Medebach, Moers, Mönchengladbach (Rathaus Abtei), Morsbach, Mülheim, Münster, Nachrodt (Amtshaus), Neuenrade, Neuss, Nottuln, Odenthal, Paderborn, Plettenberg, Ratingen, Recklinghausen, Remscheid, Rietberg, Rödinghausen, Ruppichteroth/Schönenberg, Rüthen, Schalksmühle, Schwalenberg (historisches Rathaus), Soest, Stemwede, Sundern, Velbert, Warburg, Werdohl, Wesel, Wetter (Ruhr), Willich, Wuppertal.