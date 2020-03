Ausgefallene Kurse weiter zahlen? Appell des Elternverbandes

Der Landeselternverband NRW (LEK) hat an Familien mit schulpflichtigen Kindern appelliert, auf die Rückforderung von Beiträgen für Kurse und Veranstaltungen zu verzichten. In einem am Mittwoch veröffentlichten Appell des Dachverbandes der Stadt- und Kreisschulpflegschaften wird um Solidarität mit Freiberuflern wie Musik-, Sport- und Nachhilfelehrern gebeten.

"Viele Menschen sind durch die Schulschließungen und abgesagte Veranstaltungen finanziell betroffen und bangen um ihre Existenz“, heißt es in dem Aufruf. Man bitte die Eltern deshalb um „kleine Opfer“. Man solle auf die Rückzahlung von Tickets verzichten und Beiträge für Fitnessstudio, Verein, Chor oder Nachhilfe trotz des möglicherweise wochenlangen Ausfalls weiter leisten. „Es ist sicherlich für uns ein kleiner finanzieller Verlust für eine entgangene Freizeitaktivität, der aber Hoffnung geben kann“, so die Initiatoren.

Damit könne man die Folgen für die Betroffenen lindern und nach überstandener Epidemie wieder auf die Fortsetzung der Aktivitäten hoffen. Zudem stellte sich der Landeselternverband hinter die Forderung der Landesregierung, Kinder während der Schul- und Kitaschließungen möglichst in den eigenen vier Wänden zu betreuen. „Vermeiden Sie Treffen mit anderen, lassen Sie Ihre Kinder nicht mit anderen zusammenspielen, die nicht in Ihrem privaten Haushalt leben“, heißt es in dem Appell.