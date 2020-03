Düsseldorf Das Land hat am Dienstag ein Betretungsverbot für alle Spiel- und Bolzplätze ausgesprochen. Viele Kommunen reagierten umgehend. Was jetzt droht.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Bevölkerung am Dienstag in einem dramatischen Appell aufgerufen, in der Corona-Krise nach Möglichkeit zuhause zu bleiben. „Dass Menschen bei schönem Wetter in Straßencafés sitzen, ist jetzt unangemessen“, sagte Laschet. „Es geht um Leben und Tod - so einfach ist das.“ Die Bitte des Regierungschefs: „Bleiben Sie zu Hause.“

Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) beklagte, dass viele Bürger den Ernst der Lage noch nicht begriffen hätten: „Die Botschaft ist bei vielen noch nicht angekommen.“ Er forderte Eltern auf, ihre Kinder "in den eigenen vier Wänden" zu betreuen oder allenfalls mit der Familie einen Spaziergang an der frischen Luft zu machen.

Eigentlich sollten Kinder bei Schulfrei und schönem Wetter weiter auf den Spielplatz gehen dürfen

Offenbar als Reaktion auf den eher entspannten Umgang vieler Menschen mit der Corona-Krise hat die Landesregierung die Verbote noch einmal nachgebessert. Anders als noch am Montag verkündet, hat NRW jetzt auch ein striktes Spiel- und Bolzplatzverbot verhängt. Man habe zunächst Kindern aus Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet noch eine Möglichkeit erhalten wollen, nach draußen zu kommen, begründete Laschet den Kurswechsel. Dies sei als Chance missverstanden worden, die viele neue Freizeit in großen Gruppen bei schönem Wetter auf den Spielplätzen zu verbringen.

Anders als noch im Erlass zu Wochenbeginn geregelt, müssen auch Restaurants ab Mittwoch bereits um 15 Uhr schließen. Sie sollen nur noch für den unbedingt notwendigen Mittagstisch von Berufstätigen öffnen und die Bestuhlung mit zwei Metern Abstand aufstellen. In Hotels sollen nur noch dienstlich veranlasste Übernachtungen gestattet werden.

Land droht: Wenn Maßnahmen nicht greifen, kommen Ausgangssperren

Die Landesregierung machte deutlich, dass Ausgangssperren drohen könnten, sollten die neuen Verbote nicht greifen. „Wenn sich daran nicht gehalten wird, werden andere Maßnahmen nötig sein“, drohte Stamp. Laschet brachte indirekt Ausgangssperren ins Gespräch: Wenn es nicht gelinge, das öffentliche Leben herunterzufahren und die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, „drohen uns Maßnahmen wie in Spanien und Frankreich“. Kontrolliert werden sollen die Verbote von den kommunalen Ordnungsämtern. Wer sich nicht daran halte, begehe eine Ordnungswidrigkeit und riskiere ein Bußgeld, machte das Land deutlich.

NRW will die Grenzen zu Belgien und den Niederlanden weiter offenhalten, um wichtige Lieferketten nicht zu gefährden. Bis Dienstagmorgen wurden in NRW 3060 Corona-Fälle, was einer Verdoppelung in den letzten vier Tagen entsprach. Die wenigsten Erkranken müssen bislang stationär behandelt werden. Es sind inzwischen zwölf Todesopfer zu beklagen, wobei es sich durchweg um lebensältere Menschen mit Vorerkrankungen handelte. Wieviele Corona-Patienten wieder genesen sind, wird laut Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) noch nicht erfasst. ​