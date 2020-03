Laut NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat das Land NRW wegen der Corona-Krise bei einem nicht genannten Anbieter eine Million Atemschutzmasken bestellt. Auf einen „Großteil“ dieser Bestellung könnten die Gesundheitsbehörden bereits in der kommenden Woche zurückgreifen, hieß es.

Vorab würden 20.000 Schutzmasken beim Gesundheitsministerium in Düsseldorf deponiert, erklärte Laumann. Zuletzt wurde immer wieder berichtet, dass der Markt für solche Masken praktisch leer gefegt sei. Die Landesregierung will nicht verraten, bei welcher Firma sie die Lieferung in Auftrag gegeben hat. „Wir sind ja nicht die einzigen am Markt, die das wollen“, so der Minister.

129 bestätigte Fälle in NRW

Bisher gebe es in NRW 129 bestätigte Corona-Fälle, vier Betroffene seien schwer erkrankt, erklärte das Ministerium am Mittwoch. 87 Infizierte kämen allein aus dem Kreis Heinsberg. Minister Laumann wehrte sich gegen die Kritik am Corona-Krisenmanagement des Landes, die von der Opposition und von Ärzten vorgetragen wird.

Es gebe sehr wohl einen Krisenstab des Landes, an dem neben dem Gesundheitsministerium auch andere Ministerien beteiligt seien. An jedem zweiten Tag treffe sich diese Runde, um „strategische Entscheidungen“ zu treffen. Es sei aber grundsätzlich in Ordnung, dass die Gesundheitsbehörden vor Ort zunächst über Maßnahmen entscheiden. Die Lage in Ostwestfalen-Lippe sei eben eine andere als in Teilen des Rheinlandes.