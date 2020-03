Fast täglich wird das alltägliche Leben in NRW weiter eingeschränkt. Erst wurden Großveranstaltungen abgesagt, dann kleinere, inzwischen ruhen sämtliche Sport- und Freizeitaktivitäten, und etliche Läden müssen schließen.

Man müsse jetzt „Entschlossenheit ausstrahlen“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag. Gemeinsam mit Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) beantwortete er wieder die wichtigsten Fragen zur Corona-Krise.

Wie weit ist die persönliche Bewegungsfreiheit eingeschränkt?

Bürger dürfen sich nach wie vor frei bewegen, zum Fuß, mit dem Auto oder in der Bahn. Ganz im Gegensatz übrigens zu Menschen in anderen, schwer von der Pandemie betroffenen EU-Staaten wie Italien und Spanien. Es gibt allerdings einen „dringenden Appell“ der Landesregierung, „soziale Kontakte auf das absolute Minimum zurückzuführen“.

Das heißt: möglichst zu Hause bleiben und draußen nur die nötigsten Besorgungen erledigen. Im Freien gilt: möglichst Abstand halten zu Mitmenschen, mindestens zwei Meter. Echte Ausgangssperren sind auch hierzulande denkbar, aber noch nicht beschlossen.

Wo kann ich noch einkaufen?

Dort, wo es Dinge des „täglichen“ und des „dringenden Bedarfs“ gibt. Zum täglichen Bedarf zählen zum Beispiel Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel. Supermärkte, Drogerien und Tankstellen bleiben geöffnet, darüber hinaus Apotheken, Sparkassen, Banken, Poststellen, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte. In Einkaufszentren bleiben nur jene Läden auf, die für die Grundversorgung wichtig sind, damit diese Orte nicht zu Treffpunkten, zum Beispiel für Schüler werden.

Was ist geschlossen?

Bars, Clubs, Theater, Museen, Fitness-Studios, Bäder, Volkshoch- und Musikschulen, Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und Prostitutionsbetriebe. In Restaurants, Hotels und öffentlichen Bibliotheken gelten strenge Auflagen: Besucher müssen ihre Kontaktdaten angeben, die Besucherzahl wird begrenzt, Tische müssen zwei Meter auseinander stehen und Hygienevorschriften aushängen. Restaurants dürfen nur zwischen 6 und 18 Uhr öffnen, Hotels dürfen keine „touristischen“ Übernachtungen mehr anbieten.

Wer darf noch in Schulen und Kitas?

Dort gilt ein Betretungsverbot, das allerdings Ausnahmen zulässt. Für Kinder, deren Eltern in „unverzichtbaren Schlüsselpositionen“ tätig sind, gibt es eine Notbetreuung. Zu diesen in Krisenzeiten besonders wichtigen Berufstätigen zählen nicht nur Ärzte, Pfleger und Polizisten, sondern zum Beispiel auch Busfahrer.

„Und wenn einer Kassiererin im Supermarkt vom Arbeitgeber bescheinigt wird, dass sie unabkömmlich ist, dann hat auch sie ein Recht auf Betreuung ihrer Kinder“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Supermärkte sind wichtig, um die Bevölkerung versorgen zu können. Wichtig dabei: Das Notbetreuungs-Angebot gilt nur für Alleinerziehende und für Familien, in denen beide Elternteile in „unverzichtbaren Schlüsselpositionen“ arbeiten. Ab Mittwoch werden die Schul- und Kita-Leitungen in NRW diese Regeln streng überprüfen.

Darf ich meine Kinder von Opa und Oma betreuen lassen?

Verboten ist das zwar nicht, aber die Landesregierung fordert alle Eltern auf, gerade das auf gar keinen Fall zu tun. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) berichtete am Montag entsetzt von einem TV-Bericht, in dem Großeltern in der Corona-Krise als „Betreuungs-Helden“ präsentiert worden seien. Ältere und Geschwächte sind die vom Coronavirus besonders gefährdeten Menschen und sollten keinen Kontakt zu Kindern haben, auch nicht zu ihren Enkeln. Kinder sollten laut Stamp auch nicht von freundlichen Helfern in der Nachbarschaft betreut werden, sondern möglichst zu Hause und durch die Eltern. Betriebe sollten unbedingt darauf verzichten, für die Betreuung der Kinder von Mitarbeitern kurzfristig Studenten zu engagieren.

Darf ich mein Kind noch zum Spielen rausschicken?

Anders als noch am Montag verkündet, hat NRW jetzt auch ein striktes Spiel- und Bolzplatzverbot verhängt. Die Landesregierung begründete das Nachschärfen mit der Uneinsichtigkeit vieler Bürger. Man habe zunächst Kindern aus Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet noch eine Möglichkeit erhalten wollen, nach draußen zu kommen.

Dies sei als Chance missverstanden worden, die viele neue Freizeit in großen Gruppen bei schönem Wetter auf den Spielplätzen zu verbringen. „Da diese Differenzierung nicht verstanden wird, muss jetzt eine klare Sprache her“, sagte Laschet. Die Eltern sollten die Kinder fortan „in den eigenen vier Wänden“ betreuen oder allenfalls mit der Familie „einen Spaziergang an der frischen Luft“ machen, empfahl Familienminister Stamp.

Darf ich Angehörige im Krankenhaus oder im Heim besuchen?

Dort gelten laut Erlass des Gesundheitsministers Besuchsverbote, zumindest aber „restriktiv eingeschränkte“ Besuchsmöglichkeiten. Dann darf pro Patient oder Bewohner nur ein Besucher am Tag mit besonderen Schutzmaßnahmen und Hygiene-Unterweisung zugelassen werden. Ausgenommen von der strengen Einschränkung sind Kliniken und Heimen, in denen ein Besuchsverbot besonders dramatische Folgen haben kann, zum Beispiel in Kinderstationen und bei Palliativpatienten.

Darf ich noch kleine Veranstaltungen organisieren, zum Beispiel ein Fest?

Alle öffentlichen Veranstaltungen sind derzeit in NRW verboten. Das gilt sogar für Demonstrationen, die das Grundgesetz besonders schützt. Demonstrationen können im Moment nur ausnahmsweise und nach einer „Verhältnismäßigkeitsprüfung“ gestattet werden. Wochenmärkte wird es übrigens weiter geben, denn sie dienen der Versorgung der Bevölkerung.

Wann darf ich noch auswärts essen gehen?

Restaurants müssen in NRW ab Mittwoch bereits um 15 Uhr schließen. Sie sollen nur noch für den unbedingt notwendigen Mittagstisch von Berufstätigen öffnen und die Bestuhlung mit zwei Meter Abstand aufstellen. „Dass Menschen bei schönem Wetter in Straßencafés sitzen, ist jetzt unangemessen“, sagte Laschet. „Es geht um Leben und Tod - so einfach ist das.“ Sein eindringlicher Appell: „Bleiben Sie zu Hause.“ Bars, Clubs und Geschäfte, die nicht für den täglichen Bedarf notwendig sind, mussten schon zu Wochenbeginn schließen.

Ist Urlaub grundsätzlich gestrichen?

In Hotels sollen nur noch dienstlich veranlasste Übernachtungen gestattet werden. Die Hoteliers sollen das beim Einchecken prüfen. „Es gibt das klare Signal an die Bevölkerung, dass es Freizeitreisen nicht geben soll“, sagte Laumann. Wer gerade in NRW – etwa im Sauerland - seinen Urlaub verbringt, muss ihn abbrechen.

Wer kontrolliert die Verbote?

Die Betretungsverbote von Spiel- und Bolzplätzen sowie die Geschäftsschließungen sollen die kommunalen Ordnungsbehörden kontrollieren. Wer sich den Erlassen der Landesregierung widersetzt, kann wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt werden. Anders als Bayern sieht Laschet rechtlich keine Notwendigkeit, den Katastrophenfall auszurufen, um mehr Durchgriffsmöglickeiten zu bekommen.NRW-Recht sei da anders.

Bleiben die NRW-Außengrenzen geöffnet?

Anders als Bayern und Baden-Württemberg will NRW seine Grenzen zu den Nachbarstaaten weiter offenhalten. „Die Situation an unseren Grenzen zu Belgien und den Niederlanden ist anders“, sagte Laschet. Es gebe keine grenzüberschreitenden Hamsterkäufe, NRW stimme sich eng mit den Nachbarn ab. Ein Abriegeln zu Belgien und den Niederlanden würde laut Laschet Lieferketten für die Lebensmittelsicherheit und die medizinische Kooperation gefährden.

Wie lange soll das öffentliche Leben lahm gelegt werden?

Alle Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind zunächst bis einschließlich 19. April befristet. „Je schneller wir jetzt das öffentliche Leben herunterfahren, desto größer die Chance, dass es sich nach dem 20. April normalisiert“; sagte Laschet. Umgekehrt: „Wenn uns das nicht gelingt, drohen Maßnahmen wie in Spanien und Frankreich.“ Sprich: Ausgangssperren.

Wie schnell verbreitet sich das Corona-Virus in NRW?

Der Anstieg der Corona-Infizierten ist laut Gesundheitsmininster Laumann weiterhin „besorgniserregend“. Am Dienstagnachmittag gab es in Nordrhein-Westfalen 3375 registrierte Fälle. Das bedeutet mehr als doppelt so viele wie noch vor vier Tagen. Es sind bereits zwölf Todesopfer zu beklagen, wobei es sich durchweg um lebensältere Menschen mit Vorerkrankungen handelte. Laschet geht davon aus, dass die Infektionszahlen zunächst weiter „dramatisch“ ansteigen werden. „Alles, was wir jetzt machen, ist Prophylaxe für die nächsten zwei, drei Wochen.“

Wie überlastet sind die NRW-Kliniken?

Die Kliniken in NRW kommen mit den schwer am Corona-Virus erkrankten Patienten bislang offenbar noch gut zurecht. Nach Aussage von Gesundheitsminister Laumann hat es nur bei den Krankenhäusern im besonders gebeutelten Kreis Heinsberg zwischenzeitlich Versorgungsenpässe gegeben. Patienten mussten von dort auf andere Kliniken im Land verteilt werden.

Da nur ein sehr kleiner Teil der Corona-Patienten intensivmedizinisch betreut werden muss, hofft das Land, mit ausreichender Vorsorge für den Höhepunkt der Infektionswelle gerüstet zu sein. Planbare Operationen werden seit Montag verschoben, inzwischen auch Reha-Kliniken als Betten-Reserve zur Verfügung gehalten. Der NRW-Plan geht laut Laumann aber – anders als in Italien – nur auf, wenn die Ausbreitung des Virus verlangsamt werde. Ende der Woche soll es eine NRW-Datenbank über freie Intensivbetten geben, um Patienten verteilen zu können.

Wie rettet NRW die Wirtschaft?

Laschet will am Donnerstag bei einem Krisengipfel mit den NRW-Wirtschaftsverbänden einen Rettungsschirm aufspannen – zusätzlich zu den Bundesmaßnahmen. Die Landtagsfraktionen von SPD und Grünen fordern ein Sondervermögen von 15 Milliarden Euro, um gerade Kleinbetrieben in Schieflage zu helfen. Oppositionsführer Thomas Kutschaty verlangt explizit, wie Bayern die Schuldenbremse außer Kraft zu setzen.

Laschet versprach Maßnahmen mit dem Ziel, „dass kein Unternehmen insolvent geht“. Er nannte zwar noch keine konkreten Summen an Staatshilfen, deutete aber beim Thema Schuldenbremse neue Flexibilität an: „Jeder, der weiß, was da an Milliarden bewegt wird, kann die Antwort am Donnerstag erahnen.“